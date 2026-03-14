Эта брошюрка не является богословским трактатом и не претендует быть комментатор- ской заметкой. Мысли, записанные здесь родились в моем сердце, чуть ли не момен- тально, когда я сидел в своем кабинете в Манчжурии за три — два часа до собрания, прося Господа дать мне соответствующее слово для второго дня Пасхи.

Это слово не родилось в моем сердце в форме обыкновенной проповеди; это было скорее пророческим изречением, сказанным под непосредственным влиянием Святого Духа, Этим я не хочу сказать, что другие мужи Божии не имели аналогичных мыслей, которые, быть может, они также уже выразили устно или в печатанном виде еще задолго до того, когда я это сделал.

Придя домой с того незабвенного для меня собрания, на котором мне Господь позволил произнести это слово, я записал, что осталось в моей памяти и добавил то, что было под- сказано Господом во время процесса записи.

Пастор Н.И. Пейсти – Первое великое пророческое слово Самого Бога

Издание Русской и Восточно-Европейской миссии, 1947. – 36 с.

Пастор Н.И. Пейсти – Первое великое пророческое слово Самого Бога - Содержание

Вместо предисловия