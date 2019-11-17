Дорогой читатель! Позвольте представить Вам этот интересный и ценный труд о спиритуалистических практиках и концепциях конца XIX - начала XX столетия. Если Вы любите пощекотать нервы, почитать жуткие истории о сверхъестественных вещах - значит, эта книга идеально для Вас подходит. Ее ценность заключается, в первую очередь, в том, что в ней нет ни капли выдумки - все, что описывается, действительно происходило с героями спиритуалистических отчетов.

Книга доктора Джеймса Мартина Пиблза показывает, что никто не способен убежать от мира, ожидающего нас всех по ту сторону смерти. Не имеет значения, богат человек или беден, добр или зол, какое положение в обществе он занимает. Еще более не скрыться от сверхъестественных явлений тем, кто сам из любопытства старается за ними «подсмотреть». Например, связаться с духом умершего через спиритическую доску «Уиджа», или пообщаться с ним через медиума, или же развивать в себе самом медиумические способности. Одна беда: когда это происходит, последствия простой смертный уже не может остановить, и он с головой оказывается во власти непонятных пугающих и враждебных существ.

Джеймс Мартин Пиблз - Демонология всех времен

Издетельство А. Г. Москвичев, 2018. — 368 с.

ISBN 978-5-6040742-7-5

Джеймс Мартин Пиблз - Демонология всех времен – Содержание

Джеймс Мартин Пиблз. Демонология всех времен. Перевод с англ. Гладий Д. И. 2018

Предисловие переводчика. Доктор, лечивший одержимых и злых духов

Введение. Общие положения вместе с вопросами и предостережениями

Предисловие к четвертому изданию

Глава I. Злые духи и их влияние

Глава II. Китайский спиритизм демон в семействе куо

Глава III. Ответы на проспект Невиуса относительно действий злых духов

Глава IV. Еще об одержимости демонами в Китае - ответы на проспект о расследовании

Глава V. Одержимость демонами в Японии и Корее

Глава VI. Одержимость и беснование в Индии

Глава VII. Еще более упрямые факты о демонических беснованиях в восточных землях

Глава VIII. Еще свидетельства относительно индуистского демонизма и изгнания демонов

Глава IX. Демоны древних греков и австралийских аборигенов

Глава X. Одержимость у иудеев и демонические воздействия во времена Иисуса

Глава XI. Демоны и нечистые духи в Новом Завете

Глава XII. Места обитания демонических духов

Глава XIII. Одержимость злыми духами вдали от спиритических сеансов и во время них

Глава XIV. Жалостливые письма от одержимых и бесноватых

Глава XV. Еще письма от медиумовспиритистов об их одержимостях

Глава XVI. Одержимости у ранних методистов и других

Глава XVII. Одержимость, табак, спиртные напитки и призраки игорных притонов

Глава XVIII. Одержимость и ложные имена духов

Глава XIX. История одержимости культурной женщины

Глава XX. «Психологические преступления», к которым побудили порочные духи

Глава XXI. Одержимость, колдовство и безумие. Опасен ли спиритизм?

Глава XXII. Следует ли людям молиться за умерших? Следует ли нам молиться за аморальных демонов, вызывающих одержимость у людей?

Глава ХХIII. Правда ли, что сначала духи гипнотизируют, затем приводят медиумических субъектов к одержимости, а затем к беснованию?

Глава XXIV. Можно ли облегчить участь одержимого, и как это сделать? Можно ли спасти самих развращенных духов, вызывающих у людей одержимость?

Глава XXV. Искус и страх, кажущиеся одержимости. Их причины

Глава XXVI. Сведенборг и его духи, вызывающие одержимость

Глава XXVII. Переписка с демонами. Здесь они рассказывают о себе

Глава XXVIII. О внутренней одержимости из уст бесплотного духа. Дальнейшие опыты

Глава XXIX. Дух, воздействовавший на человека и принужденный покинуть свою жертву. Лишение духов свободы

Глава XXX. Спиритизм и демонизм против спиритуализма и ангельского служения

Глава XXXI. Сверхъестественное. Христос. Религиозные спиритуалисты. Одержимость

Глава XXXII. «Спасательные работы на границе незримого мира»

Глава XXXIII. Спиртуализм как он есть, и его послание миру

Джеймс Мартин Пиблз - Демонология всех времен - Предисловие переводчика - Доктор, лечивший одержимых и злых духов

Если условно разделить эту книгу, первая ее часть посвящена путешествию доктора Пиблза и его единомышленников по экзотическим восточным странам: Индии, Китаю, Японии. Доктор Пиблз не очаровывается «восточной духовностью», поскольку в каждой местности встречается с большим числом одержимых, и статистика упрямо свидетельствует о том, что с духовной стороны население этих экзотических стран подковано слабо. Здесь доктор Пиблз, по его словам, излечил многих от одержимости. В его арсенал экзорциста входили три компонента: вера во Христа (своеобразная, но все же), практика магнетизма и группа сильных духов-помощников.

Страдания героев многочисленных живописных историй не могут не вызывать жалости у читателя: несчастные действительно не представляют себе, как обращаться со злыми духами, «захватывающими в заложники» одного из членов семьи через его одержимость, и требующими, чтобы впредь все в доме плясали под их дудку. Родственники, даже не представляющие себе возможности изгнания злого духа, начинают с ним договариваться, и всегда договор заключается не в их интересах. Метод общения со злыми духами-узурпаторами тел и умов живых людей в Индии и Китае - это язык полумер и уступок со стороны людей, что наглядно показано в сочинении доктора Пиблза. Крайне униженное положение людей, по велению возгордившихся злых духов возводящих для них алтари и преклоняющихся дважды в день перед ними, вызывает досаду: насколько попрано их человеческое достоинство! Этот раздел весьма поучителен, он показывает, насколько бессильны перед наглыми и прожорливыми обитателями низших духовных сфер оккультисты, считающие, что экзорцизм возможен без христианского основания.

Вторая условная часть книги - это краткий экскурс в историю одержимости у древних народов, в ветхозаветные и новозаветные времена. Доктор Пиблз рассказывает, в частности, о демоне Сократа, о древнегреческих божествах, о вере в духовные влияния среди диких племен и напоминает читателям о том, как Иисус Христос изгонял злых духов из одержимых людей. Рассказывая все это, он хочет показать, что современные ему спиритические кружки занимаются, фактически, тем же, чем занимались примитивные народы, призывая духов предков, поклоняясь им и слушая от них откровения.

Теперь сделаем очень важное замечание: доктор Пиблз, как раскрывается под конец книги, не верит в то, что существуют какие-то еще духи, кроме духов умерших людей. И все они способны к посмертному духовному развитию, которому нет предела совершенству. Поэтому существуют низшие, неразвитые духи, повинующиеся своим порочным похотениям, погрязшие в материализме, и потому после смерти эти люди не находят ничего лучше, как воссоздавать в духовных планах обстоятельства своей жизни или докучать живым, внушая им тлетворные мысли. На этом моменте остановимся подробнее.

Сочинение доктора Пиблза является ценным сборником от¬четов его современников о случаях одержимости. Здесь читатель найдет десятки примечательных описаний того, что делает человек под воздействием злого духа, что он думает, что ощущает, и к чему, в итоге, способна привести одержимость. Доктор Пиблз предупреждает читателя о том, что далеко не все думаемые им мысли могут принадлежать собственно ему, ведь на нематериальном плане есть немало шутников или очень злонамеренных существ, желающих через живого человека осуществить свои похотения, связанные с материальным планом. В этом он повторяет традиционную концепцию мартинизма и мартинезизма, согласно которой после духовного падения человек утерял способность производить мысль самостоятельно, и вместо этого просто воспринимает мысли, получаемые с духовного плана от тех или иных духовных существ. Физический мир - это мир действия, и потому обладание живым физическим телом является предметом вожделения любого неразвитого или развитого, но в дурную сторону, духа.

Полагая, что любой дух - это бывший человек, доктор Пиблз также не оставляет, как видно, идей универсализма, и верит в неизбежное спасение (т.е. духовное развитие) любого духа. Средством же этого спасения он полагает просветительскую беседу с духом умершего человека, а затем - отправление его в некую школу, где более развитые духи научат его быть добродетельным.