Пифагор родился на греческом острове Самос, у берегов Малой Азии, около 570 года до н. э. О родителях его известно мало. Ученик Аристотеля Аристоксен, отец которого был хорошо знаком с одним из самых знаменитых пифагорейцев, математиком и полководцем Архитом Тарентским, считал, что Пифагор был по происхождению этруском с острова Лемнос. Но, вероятно, в этой версии больше политики, чем знания документов. Этрусков с Лемноса позднее изгнали афиняне, колонизировавшие остров, и Аристоксену хотелось напомнить о том, что афиняне лучше других и в военном деле, и в философии. К Пифагору в школе Аристотеля относились с некоторым презрением — как к человеку, который мало интересовался сущностью вещей, а только их свойствами. Так что эта версия — скорее насмешка, чем знание действительной истории. Известно имя отца Пифагора — Мнесарх.

По разным сообщениям, он был камнерезом или купцом, получившим гражданство Самоса за раздачу хлеба в неурожайный год, вероятнее всего — начальником какой-то строительной бригады, вряд ли ювелиром или строителем: известно, что он был политически влиятелен, а такого влияния не мог добиться простой ремесленник — только человек, имевший свободный капитал, достаточный для того, чтобы угодить соотечественникам. Чем он занимался точно, сказать невозможно. Скорее всего, чем-то вроде решения инженерных задач, что было важно при росте торговли и необходимости оборонять богатства страны и что тогда и считалось «мудростью», — так называли прежде всего практическое умение построить корабль или дорогу.

Само имя Пифагор — говорящее, его можно перевести как «предсказанный Пифией» или «вещающий как Пифия». Неоплатоник Ямвлих (а о Пифагоре как о прямом предшественнике Платона много писали неоплатоники — греческие последователи Платона уже римского времени) утверждал, что Мнесарху рождение сына предсказала Пифия в Дельфах, пообещав, что он принесет огромную пользу человечеству.

Пифагор - Золотые законы и нравственные правила

предисл. и коммент. А. Маркова

Москва : Издательство АСТ, 2023, 224 с.

Серия "Популярная философия с иллюстрациями"

ISBN 978-5-17-154000-5

Пифагор - Золотые законы и нравственные правила - Содержание

Александр Марков. Мудрец для города и мира

Жизнь Пифагора

Учение Пифагора

Чтение Пифагора

Золотые законы и нравственные правила

Золотые эпические стихи