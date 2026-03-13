Пигров - Бытие и возраст

Книга Константина Пигрова и Александра Секацкого «Бытие и возраст» представляет собой оригинальное философское исследование, выполненное в редком сегодня жанре интеллектуального диалога. Авторы ставят задачу рассмотреть человеческий возраст не как биологическую или социологическую данность, а как фундаментальную онтологическую категорию. Основная идея произведения заключается в том, что возраст определяет не просто количество прожитых лет, а специфический модус причастности к бытию, диктуя человеку особый тип восприятия времени, истины и собственной идентичности на каждом этапе жизненного пути.

Содержательная часть монографии разворачивается как живая дискуссия двух мыслителей, представляющих разные философские темпераменты. Пигров и Секацкий анализируют феноменологию детства, юности, зрелости и старости, выявляя их скрытые смыслы. Они обсуждают, как «возрастная оптика» влияет на философствование: от безграничной открытости и игры в ранние годы до накопления «онтологического веса» и специфического одиночества в финале жизни. Авторы касаются вопросов памяти, стратегий выживания духа в условиях старения тела и того, как культура пытается нормировать или, напротив, игнорировать экзистенциальные вызовы, связанные с течением времени.

Текст написан в форме увлекательного интеллектуального поединка, где строгая академическая мысль Константина Пигрова встречается с парадоксальной эссеистикой Александра Секацкого. Эта двойственность позволяет рассмотреть тему возраста с разных ракурсов — от социальной философии до метафизических интуиций. Работа служит важным вкладом в современную антропологию и будет интересна всем, кто задумывается о смысле времени и ищет способы осознанного проживания собственного становления. Это чтение помогает увидеть в старении не убывание сил, а обретение новой, ранее недоступной глубины понимания мира.

Пигров Константин, Секацкий Александр - Бытие и возраст. Монография в диалогах

СПб.: Алетейя, 2017. 250 с.

ISBN 978-5-906860-46-0

Пигров Константин, Секацкий Александр - Бытие и возраст. Монография в диалогах - Содержание



Предисловие

Введение Осмысление человеческого возраста

Лучшее время человеческой жизни

«Длиннее детства жизни не бывает…»

Ребенок, или взрослый, или…

Новые юные и старые старые

Акме — возраст зрелости

Возраст и насилие Отношения между возрастами

Возраст и образование

Возраст и Университет

Возраст как ритм бытия

Некоторые реперные точки (вместо «Заключения»)

Примечания