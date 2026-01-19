«Пикатрикс» (или «Гайят аль-хаким» — «Цель мудреца») — это монументальный памятник средневековой мысли, представляющий собой одну из самых полных энциклопедий по астральной магии и астрологии. Трактат, написанный в X веке андалусийским ученым аль-Куртуби и переведенный на латынь в XIII веке, стал связующим звеном между магическими традициями Древнего Востока (Индии, Персии, Египта, Вавилона) и европейским оккультизмом эпохи Возрождения. Книга охватывает колоссальный объем знаний: от космологии и философии до прикладных рецептов изготовления талисманов и снадобий.

Структура трактата отражает убеждение автора в том, что магия делится на теорию и практику. В теоретических разделах объясняется устройство небесных сфер, концепция человека как «малого мира» (микрокосма) и принципы, по которым высшие небесные силы влияют на земную материю. Практическая же часть — это детальное руководство по «привлечению духов планет». Здесь читатель найдет описания магических образов, соответствующих разным градусам знаков зодиака, молитвы планетам, составы сложных воскурений и даже рецепты ядов и противоядий, заимствованные из набатейских и халдейских источников.

Настоящее издание впервые объединяет латинскую версию («Пикатрикс») и оригинальный арабский текст («Гайят аль-хаким») в переводе Анны Блейз, дополняя их редкими иллюстрациями из краковской рукописи XV века. Книга является незаменимым первоисточником для историков религии, социологов и всех, кто изучает интеллектуальную историю человечества. Это «Цель мудреца» — путь к познанию того, как дух может управлять материей через понимание законов звездного неба.

Пикатрикс - Гайят аль-хаким (Цель мудреца)

Пер. с лат. и нем. Анны Блейз. — М.: ИП Красников Е.Н., 2024. — 840 с. — (Серия: Магические гримуары). ISBN 978-5-6051813-0-9

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