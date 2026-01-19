Пикатрикс - Гайят аль-хаким
«Пикатрикс» (или «Гайят аль-хаким» — «Цель мудреца») — это монументальный памятник средневековой мысли, представляющий собой одну из самых полных энциклопедий по астральной магии и астрологии. Трактат, написанный в X веке андалусийским ученым аль-Куртуби и переведенный на латынь в XIII веке, стал связующим звеном между магическими традициями Древнего Востока (Индии, Персии, Египта, Вавилона) и европейским оккультизмом эпохи Возрождения. Книга охватывает колоссальный объем знаний: от космологии и философии до прикладных рецептов изготовления талисманов и снадобий.
Структура трактата отражает убеждение автора в том, что магия делится на теорию и практику. В теоретических разделах объясняется устройство небесных сфер, концепция человека как «малого мира» (микрокосма) и принципы, по которым высшие небесные силы влияют на земную материю. Практическая же часть — это детальное руководство по «привлечению духов планет». Здесь читатель найдет описания магических образов, соответствующих разным градусам знаков зодиака, молитвы планетам, составы сложных воскурений и даже рецепты ядов и противоядий, заимствованные из набатейских и халдейских источников.
Настоящее издание впервые объединяет латинскую версию («Пикатрикс») и оригинальный арабский текст («Гайят аль-хаким») в переводе Анны Блейз, дополняя их редкими иллюстрациями из краковской рукописи XV века. Книга является незаменимым первоисточником для историков религии, социологов и всех, кто изучает интеллектуальную историю человечества. Это «Цель мудреца» — путь к познанию того, как дух может управлять материей через понимание законов звездного неба.
Пикатрикс - Гайят аль-хаким (Цель мудреца)
Пер. с лат. и нем. Анны Блейз. — М.: ИП Красников Е.Н., 2024. — 840 с. — (Серия: Магические гримуары). ISBN 978-5-6051813-0-9
Пикатрикс — Содержание
Книга 1. Основы магии: Понятие магии, устройство небес и теория микрокосма (человек как отражение Вселенной). Правила создания первых магических образов.
Книга 2. Астральные фигуры: Влияние восьмой сферы и неподвижных звезд. Магические образы ликов созвездий, камни планет и секреты индийской магии.
Книга 3. Планетарное соответствие: Растения, животные и металлы, подвластные планетам. Искусство призывания планетных духов через воскурения, молитвы и жертвоприношения набатеев.
Книга 4. Тайные науки и талисманы: Учения халдеев, десять необходимых наук для мага, талисманы царицы Клеопатры и чудеса из книги «О сельском хозяйстве халдеев».
Гайят аль-хаким (Оригинальный арабский трактат): Полный свод четырех трактатов, раскрывающий философскую глубину и практическую сложность арабского первоисточника.
Приложения: Иллюстрации из Ягеллонской библиотеки (образы планет и лики деканов).
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