Наука отодвигала Бога деистов все дальше и дальше; но, когда уже казалось, что от Него вот-вот избавятся — явился дарвинизм и, под маской врага, выполнил работу союзника. Он принес философии и религии неоценимую пользу, показав нам, что необходимо выбирать: либо Бог — повсюду в природе, либо — нигде.

Уже долгие годы я глубоко убежден в том, что критическое религиозное мышление тогда становится наиболее живым и творческим, когда встречается с вызовами новых идей и новых культурных контекстов. Особенно верно это для христианского богословия. Достаточно вспомнить о

Евангелии, в котором иудейские реалии выносятся в более широкий языческий мир — примеры этого приводятся и подробно описываются в Новом Завете (в Деяниях Апостолов и многочисленных посланиях, в особенности Посланиях апостола Павла);

святоотеческом периоде, когда отцы церкви встретили и преодолели вызов неоплатонической философии;

святом Фоме Аквинском, придавшем богословию новый облик, когда всесторонние научные и философские работы Аристотеля пришли в Европу через исламский мир.

Артур Пикок - Эволюция - тайный друг веры

Пер. с англ. (Серия «Наука и богословие»). — М.: Издательство ББИ, 2013. — xvi + 375 с.

ISBN 978-5-89647-272-8

Эволюция - тайный друг веры - Артур Пикок - Предисловие

В наше время все наше мышление и деятельность пронизаны идеями, вынесенными из естественных наук — и это представляет собой острейший вызов как традиционному христианству, так и другим религиям. Об этом я размышляю неотступно со школьных дней, когда моя неокрепшая, невежественная вера впервые столкнулась со свидетельствами эволюции и инициировала мой долгий путь к совмещению эволюции с переосмысленной артикуляцией христианской веры. Размышления об этих вопросах стали лейтмотивом^ не только пронизывающим мои поиски[1], но и выраженным в опубликованных мною книгах[2] о более широких взаимоотношениях естественных наук и христианского богословия. Как обычно бывает у любого мыслителя, мои критические религиозные размышления на эти темы не могли полностью вместиться в книги, поэтому я писал и статьи, печатавшиеся в разных изданиях, по разным случаям, но теперь собранные под одной обложкой.