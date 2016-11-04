От издательства

Предисловие

Глава 1. Последовательность катастроф

1.1. Первые сближения

1.2. Версии старика Ноя

Глава 2. Звездные войны 3. Ситчина

Глава 3. «Энума Элиш»

3.1. Титаномахия и Тиамат

3.2. Битва Мардука и Тиамат

Глава 4. Шумерские перепевы

Глава 5. Легенды о Гильгамеше

Глава 6. Книга пророка Иезекииля

6.1. Текст

6.2. Рождение мистики

Глава 7.Книга пророка Захарии

Глава 8.Видения пророка Даниила

8.1. Первое видение

8.2. Второе видение

Глава 9. Иезекииль и Даниил

Глава 10.Книги Еноха

10.1. Арамейские фрагменты

10.2. Енох (эфиопская версия)

10.3. Битва четырех

Глава 11.Откровение Варуха

Глава 12.Завещания 12 патриархов

Глава 13.3-я Книга Ездры

Глава 14.Откровение Иоанна Богослова

Глава 15. Распад и Теогония

Глава 16. Воспоминания о греческой мифологии

16.1. Мифы и демифологизация

16.2. Начало

16.3. Венера и Марс

16.4. Битва с Тифоном

16.5. Илиада

Глава 17. Первые впечатления

Глава 18. Поединок Индры и Вритры

Глава 19.Период катастроф

19.1. Еще раз о хронологии Исхода

19.2. Время пророков

19.3. Размеры Тиамат и Мардука

19.4. Направление движения Тиамат и Мардука

19.5. Период между столкновениями

19.6. Яркость комет

Глава 20.Будда и Апокалипсис

Глава 21.Сказания и легенды других народов

21.1. Эдды

21.2. Заметки из мифологии

Глава 22. Единорог и другие животные

22.1. Единорог и змеи

22.2. Прочие животные

Глава 23. Хронология

Глава 24.Вклад в цивилизацию

24.1. Керувы

24.2. Херувимы (керувы) ковчега

24.3. Тетраморф

Глава 25.Ангелология

25.1. После Вавилона

25.2. Два ангела (гипотеза)

25.3. Этический профетизм

25.4. Заметки о Кумране

Глава 26.Перекличка с шумерским

26.1. Единый праязык

26.2. Прочие термины

Вместо эпилога

Литература

Пилат Борис Вольфович - История человечества через призму воспоминаний о великом столкновении двух комет: Эпос «Энума Элиш», летопись Еноха и другие сказания - Предисловие

Много лет назад И. Великовский высказал гипотезу о сближении Земли с Венерой. Гипотеза гениальна, даже при не вполне корректной аргументации некоторых эпизодов. Идея сближения Земли с неким значительным по размеру космическим телом (или телами) впоследствии получила широкое распространение. Это цикл книг 3. Ситчина, творения А. Элфорда («Когда боги спустились с Небес»), автора этих строк («Под знаком кометы Венеры»), В. Симонова («Звезда Апокалипсиса») и многих других.

Авторы перелопатили историю человечества, постоянно натыкаясь на свидетельства «Посещения». Естественно, что факты интерпретировались иногда в самых неожиданных ракурсах. В настоящее время речь не идет о новых доказательствах, их достаточно. Более целесообразно понять, как, с чем и с какой периодичностью происходили сближения. И сделать это можно, максимально точно опираясь на факты. Тайна может быть интересна и без избытка фантазии.

«Посещения» — отнюдь не вторжение пришельцев, чужого разума или чего-то еще несбыточного и прекрасного. Перед нами картина недавнего посещения околоземного пространства гигантскими кометами и следствий. Особый раздел — интерпретация наблюдений «молодым» человечеством. Что удивительно, этих фиксаций множество и они очень точны. В Алма-Ате сравнительно недавно проживал замечательный скульптор Исаак Иткинд. В советское время он любил говорить: «Сейчас мода на гнилое мясо». Цивилизация в настоящее время пересекает «Отравленный пояс». Избыток информации при отсутствии стартовых (фундаментальных) знаний приводит к тому, что иммунитет против лженауки или лжеинформации снижен до минимума. «Новый», или современный, способ подачи информации зачастую базируется на принципах божественного Мома, чьи рекомендации мешать правду с ложью действенны во все времена, а неподготовленный разум формально взрослых людей не защищен от сказок и страшилок. Все дело в тренинге. При некотором интеллектуальном усилии факт становится не менее прекрасным, чем миф. А его поиск — несравненно более интересным занятием.