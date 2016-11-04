Пилат - История человечества через призму воспоминаний
Эта книга продолжает серию «Relata Refero» (дословный перевод — рассказываю рассказанное).
Под этим грифом издательство предоставляет трибуну авторам, чтобы высказать публично новые идеи в науке, обосновать новую точку зрения, донести до общества новую интерпретацию известных экспериментальных данных, etc.
В споре разных точек зрения только вердикт Великого судьи — Времени — может стать решающим и окончательным. Сам же процесс поиска Истины хорошо характеризуется известным высказыванием Аристотеля, вынесенным на обложку настоящей серии: авторитет учителя не должен довлеть над учеником и препятствовать поиску новых путей.
Мы надеемся, что публикуемые в этой серии тексты внесут, несмотря на свое отклонение от установившихся канонов, свой вклад в познание Истины.
Пилат Борис Вольфович - История человечества через призму воспоминаний о великом столкновении двух комет: Эпос «Энума Элиш», летопись Еноха и другие сказания
М.: ЛЕНАНД, 2014. — 168 с.
Relata Refero
Пилат Борис Вольфович - История человечества через призму воспоминаний о великом столкновении двух комет: Эпос «Энума Элиш», летопись Еноха и другие сказания
От издательства
Предисловие
I.«Рогатый луч»
Глава 1. Последовательность катастроф
1.1. Первые сближения
1.2. Версии старика Ноя
II.Шумерский цикл
Глава 2. Звездные войны 3. Ситчина
Глава 3. «Энума Элиш»
3.1. Титаномахия и Тиамат
3.2. Битва Мардука и Тиамат
Глава 4. Шумерские перепевы
Глава 5. Легенды о Гильгамеше
III.Еврейский цикл
Глава 6. Книга пророка Иезекииля
6.1. Текст
6.2. Рождение мистики
Глава 7.Книга пророка Захарии
Глава 8.Видения пророка Даниила
8.1. Первое видение
8.2. Второе видение
Глава 9. Иезекииль и Даниил
IV.Апокалиптические апокрифы
Глава 10.Книги Еноха
10.1. Арамейские фрагменты
10.2. Енох (эфиопская версия)
10.3. Битва четырех
Глава 11.Откровение Варуха
Глава 12.Завещания 12 патриархов
Глава 13.3-я Книга Ездры
Глава 14.Откровение Иоанна Богослова
V.Греческая мифология
Глава 15. Распад и Теогония
Глава 16. Воспоминания о греческой мифологии
16.1. Мифы и демифологизация
16.2. Начало
16.3. Венера и Марс
16.4. Битва с Тифоном
16.5. Илиада
VI.Индийский цикл
Глава 17. Первые впечатления
Глава 18. Поединок Индры и Вритры
VII.Катастрофы и следствия
Глава 19.Период катастроф
19.1. Еще раз о хронологии Исхода
19.2. Время пророков
19.3. Размеры Тиамат и Мардука
19.4. Направление движения Тиамат и Мардука
19.5. Период между столкновениями
19.6. Яркость комет
Глава 20.Будда и Апокалипсис
Глава 21.Сказания и легенды других народов
21.1. Эдды
21.2. Заметки из мифологии
Глава 22. Единорог и другие животные
22.1. Единорог и змеи
22.2. Прочие животные
Глава 23. Хронология
Глава 24.Вклад в цивилизацию
24.1. Керувы
24.2. Херувимы (керувы) ковчега
24.3. Тетраморф
Глава 25.Ангелология
25.1. После Вавилона
25.2. Два ангела (гипотеза)
25.3. Этический профетизм
25.4. Заметки о Кумране
Глава 26.Перекличка с шумерским
26.1. Единый праязык
26.2. Прочие термины
Вместо эпилога
Литература
Пилат Борис Вольфович - История человечества через призму воспоминаний о великом столкновении двух комет: Эпос «Энума Элиш», летопись Еноха и другие сказания - Предисловие
Много лет назад И. Великовский высказал гипотезу о сближении Земли с Венерой. Гипотеза гениальна, даже при не вполне корректной аргументации некоторых эпизодов. Идея сближения Земли с неким значительным по размеру космическим телом (или телами) впоследствии получила широкое распространение. Это цикл книг 3. Ситчина, творения А. Элфорда («Когда боги спустились с Небес»), автора этих строк («Под знаком кометы Венеры»), В. Симонова («Звезда Апокалипсиса») и многих других.
Авторы перелопатили историю человечества, постоянно натыкаясь на свидетельства «Посещения». Естественно, что факты интерпретировались иногда в самых неожиданных ракурсах. В настоящее время речь не идет о новых доказательствах, их достаточно. Более целесообразно понять, как, с чем и с какой периодичностью происходили сближения. И сделать это можно, максимально точно опираясь на факты. Тайна может быть интересна и без избытка фантазии.
«Посещения» — отнюдь не вторжение пришельцев, чужого разума или чего-то еще несбыточного и прекрасного. Перед нами картина недавнего посещения околоземного пространства гигантскими кометами и следствий. Особый раздел — интерпретация наблюдений «молодым» человечеством. Что удивительно, этих фиксаций множество и они очень точны. В Алма-Ате сравнительно недавно проживал замечательный скульптор Исаак Иткинд. В советское время он любил говорить: «Сейчас мода на гнилое мясо». Цивилизация в настоящее время пересекает «Отравленный пояс». Избыток информации при отсутствии стартовых (фундаментальных) знаний приводит к тому, что иммунитет против лженауки или лжеинформации снижен до минимума. «Новый», или современный, способ подачи информации зачастую базируется на принципах божественного Мома, чьи рекомендации мешать правду с ложью действенны во все времена, а неподготовленный разум формально взрослых людей не защищен от сказок и страшилок. Все дело в тренинге. При некотором интеллектуальном усилии факт становится не менее прекрасным, чем миф. А его поиск — несравненно более интересным занятием.
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