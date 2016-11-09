Перед Вами история, точнее, ее фрагмент, повествующий о Деяниях на Земле Визиря — Сына Божьего. Мессия — Посланник, рожденный в горниле человеческого Ожидания, долго маячил в воспаленном мозгу «избранного народа», пока голод и жестокость Рима не вызвали всплеск Ожидания и Надежды. Ужас от деяний Помпея, захватившего Иерусалим, усугублялся действиями римских наместников.

После смерти Ирода вспыхнула надежда, и она не угасла, хотя отлаженная репрессивная машина Рима действовала четко, подавляя всякие надежды на вооруженное сопротивление. Другой могучий фактор вмешался в ситуацию — религиозный пыл иудеев. Израиль являлся виноградником Яхве, Иерусалимский храм — Его жилищем. Чужая языческая культура не понимала этих нюансов, а наемники из ближайших народов намеренно оскорбляли Яхве. Множество факторов влияло на Надежду и Ожидание, и они материализовались. Мессия явился из виртуального мира.

Он являлся воплощением Силы, способной вершить земной Суд. А потому, волею случая (или судеб), оказался востребованным и в остальном мире. Потребность в нем была столь велика, что в конце концов он из виртуального пространства пришел в земной мир. И верующие, их было много, создали его первую Историю — сочетание Мифа и Реальности. Затем из Палестины он направился дальше, в Средиземноморье, где очень быстро преобразился. Другим народам, в соответствии с их ментальностью и потребностями, он явился адаптированным Мессией с еврейскими корнями, но другим, и очень быстро стал Богом, что было невозможно в Иудее. Обе истории Мессии достаточно интересны и в значительной степени взаимосвязаны. Однако молодой иудейский Мессия и Мессия зрелый — разные ипостаси, у каждой из которых своя судьба.

Втоптанное в грязь и растоптанное иудео-христианство заслуживает лучшей участи и, по крайней мере, определенной справедливости, поиску которой посвящена настоящая книга.