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Пилат - Песнь воплощенному Мессии

Пилат Борис Вольфович - Песнь воплощенному Мессии - Возникновение и трансформация идеи мессианства - Иудео-христианство, мессианство Востока и Запада
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Biblical Studies, History, Religious Studies Atheism
Перед Вами история, точнее, ее фрагмент, повествующий о Деяниях на Земле Визиря — Сына Божьего. Мессия — Посланник, рожденный в горниле человеческого Ожидания, долго маячил в воспаленном мозгу «избранного народа», пока голод и жестокость Рима не вызвали всплеск Ожидания и Надежды. Ужас от деяний Помпея, захватившего Иерусалим, усугублялся действиями римских наместников.
После смерти Ирода вспыхнула надежда, и она не угасла, хотя отлаженная репрессивная машина Рима действовала четко, подавляя всякие надежды на вооруженное сопротивление. Другой могучий фактор вмешался в ситуацию — религиозный пыл иудеев. Израиль являлся виноградником Яхве, Иерусалимский храм — Его жилищем. Чужая языческая культура не понимала этих нюансов, а наемники из ближайших народов намеренно оскорбляли Яхве. Множество факторов влияло на Надежду и Ожидание, и они материализовались. Мессия явился из виртуального мира.
Он являлся воплощением Силы, способной вершить земной Суд. А потому, волею случая (или судеб), оказался востребованным и в остальном мире. Потребность в нем была столь велика, что в конце концов он из виртуального пространства пришел в земной мир. И верующие, их было много, создали его первую Историю — сочетание Мифа и Реальности. Затем из Палестины он направился дальше, в Средиземноморье, где очень быстро преобразился. Другим народам, в соответствии с их ментальностью и потребностями, он явился адаптированным Мессией с еврейскими корнями, но другим, и очень быстро стал Богом, что было невозможно в Иудее. Обе истории Мессии достаточно интересны и в значительной степени взаимосвязаны. Однако молодой иудейский Мессия и Мессия зрелый — разные ипостаси, у каждой из которых своя судьба.
Втоптанное в грязь и растоптанное иудео-христианство заслуживает лучшей участи и, по крайней мере, определенной справедливости, поиску которой посвящена настоящая книга.

Пилат Борис Вольфович - Песнь воплощенному Мессии - Возникновение и трансформация идеи мессианства - Иудео-христианство, мессианство Востока и Запада

М.: ЛЕНАНД, 2016. — 256 с.
ISBN 978-5-9710-2783-6

Пилат Борис Вольфович - Песнь воплощенному Мессии - Возникновение и трансформация идеи мессианства - Иудео-христианство, мессианство Востока и Запада - Содержание

Введение
  • 1. Начало
    • 1.1. Колебания
    • 1.2. Древние секты
    • 1.3. Идеи Джона Аллегро
    • 1.4. Мессия их воображения
  • 2. Программы
    • 2.1. Программа Давида (Царь Давид — Царь Иисус)
    • 2.2. Программа Исайи
    • 2.3. Книга пророка Даниила
    • 2.4. Программа пророка Михея
    • 2.5. Программа пророка Захарии
  • 3. Мессия Евангелий
  • 4. Святой Дух
  • 5. Утешитель (Менахем)
  • 6. Проблемы Святости Мессии
    • 6.1. Святой Дух или Иосиф?
  • 7. Бог Израиля
  • 8. Рожденный в Кумране
    • 8.1. Инкубатор
    • 8.2. Пути радикализации
    • 8.3. Восстание социума
  • 9. Апостол Павел
  • 10. Иаков Праведный и Павел
    • 10.1. Восхождение Иакова
    • 10.2. YAHAD — общество избранных
    • 10.3. Иаков как мессианский первосвященник
    • 10.4. Иаков и Павел
    • 10.5. Развенчание роли Иакова
  • 11. Церковь Иакова и апостол Павел
  • 12. Послания Павла
    • 12.1. Первое Послание к Коринфянам
    • 12.2. Второе Послание Коринфянам
    • 12.3. Прочие Послания
  • 13.«Предательство» народа
    • 13.1. Предвидение Мессии
    • 13.2. Психология предательства
    • 13.3. Интерполяция
  • 14.Игры Господни
    • 14.1. Семитизмы Нового Завета
    • 14.2. «Господь» и «Господин мой»
    • 14.3. Трансформация
  • 15. Развитие идеи на Западе
  • 16. Две истории
    • 16.1. Воспоминания о Народном герое
    • 16.2. Иудейское сказание
    • 16.3. Причины «пожара»
  • 17.Совсем разные Мессии
    • 17.1. Парадигмы Мессии
    • 17.2. Изменения Парадигмы
  • 18. Трансформация иудео-христианства
  • 19. Христианство и Восток
    • 19.1. Базовая ментальность
    • 19.2. Первая победа
    • 19.3. Ментальность, история и география
    • 19.4. Святые омовения
  • 20.Иудео-христианство классическое и адаптированное
    • 20.1. Текущая жизнь Мессии
    • 20.2. Мессианство и Рим
    • 20.3. Консервация идеи
    • 20.4. Антисемитизм как «смазка»
    • 20.5. Разочарование Востока
  • 21. Мессианство и гностицизм
  • 22. Другая Святость
  • 23. Николай Нотович
  • 24. Аргументы «за» и «против»
    • 24.1. Свидетельства «за»
    • 24.2. Противники
    • 24.3. Неточности
  • 25.Тибетское Евангелие
    • 25.1. Текстологический анализ
    • 25.2. Попытка хронологии
  • 26. Основная «крамола»
  • 27. Иисус — Предтеча
  • 28. Рерихи и Нотович
  • 29. Элкасай и Мани
  • 30. Манихеи и несториане
  • 31. Ложные аргументы
  • 32. Интерпретация сутр
  • 33. Индийское мессианство
  • 34. Трансформация сказаний
  • 35. Эссе об Иисусе
    • 35.1. Начало
    • 35.2. Оформление легенды
  • 36. Манихейство
  • 37. Несторианство
  • 38. Легенды и трансформация мифа
    • 38.1. Первичный миф
    • 38.2. Подмена
    • 38.3. Трансформация в триединство
  • 39. Исламизация Аравии
  • 40. Северная Африка
Заключение
Литература

Пилат Борис Вольфович - Песнь воплощенному Мессии - Возникновение и трансформация идеи мессианства - Иудео-христианство, мессианство Востока и Запада - Колебания

Победа в Маккавейских войнах являлась необъяснимым чудом, возродившим государственность иудеев. Подоплеку реальных событий мы никогда не узнаем, но еврейские летописцы отнесли малообъяснимые явления к вмешательству Яхве. И это способствовало еще большему утверждению их в сознании собственной богоизбранности. При подавляющем перевесе враждебного окружения в военной силе они одержали победу. Богоизбранность рождала особые отношения с Богом. Он мог выступать в роли Строгого Отца, иногда Старшего Товарища, Наставника, Господина, но никак ни рабовладельца.
Определение «раб Божий» никак не подходило для взаимоотношений иудеев с Господом. Смешно думать, что Яхве сделал рабов своими избранниками. Они называли Его, присовокупляя обычный титул вежливости: «Господин Мой, Бог». И это отражало их ментальность младшего партнера с Богом. Доминантно Яхве помогал им (см. Маккавейские книги), но в остальном вел себя не по-товарищески, самоустраняясь от вмешательства в обыденную жизнь, что приводило к междоусобицам и множеству неприятностей.
Давным-давно я читал рассказ об одном американском профессоре-математике, составившем алгоритм карточной игры, по которому он продолжительное время выигрывал в казино, а затем начал проигрывать. Он не мог проиграть, но проигрывал. Позже он понял, что играл с шулером. По мнению евреев, Яхве обязан был помочь, но не помогал1). Однако им не приходило в голову заподозрить Его в непорядочности. Они изобрели простую все объясняющую формулу типа: «Бог всегда прав. Если Бог не прав, смотри пункт первый». Поскольку Яхве не вмешивался (по крайней мере, пока), Ожидание спонтанно рождало варианты решения проблем. Правота Яхве, однако, имела и другую сторону. С приходом войск Александра Македонского на Восток началась его стремительная эллинизация. Люлька эллинизма, в которой покоилась Иудея, мирно покачивалась и убаюкивала. На земле Палестины появились эллинизированные полисы (Десятиградье и др.). Греки заселили Кейсарию.
Изоляционизм евреев терпел крах, вместе с ним рос и мистицизм. Идея мессианского вмешательства развивалась спонтанно. Она являлась доминантной — порождением бессознательного ощущения опасности эллинизации и реакции на чувство страха. Страх порождал и другие идеи — зыбкие островки псевдоспасения. Эллинизация была единственной основной бессознательной (или осознанной) опасностью. Вера в Яхве являлась столпом и не подлежала коррозии, но на стволе дерева появлялись побеги, окрашивая яхвизм в сектанские краски и одновременно разрушая его. Секты являлись частными паллиативными реакциями на бездействие Яхве. Они ничего не решали, но давали успокоение отдельным группам людей. В частности, секта Иоанна Крестителя нашла решение в «Крещении Покаяния». И это было не очень плохим вариантом, но ответом на «скрытую греховность», о которой знал только Яхве.
В целом секты чуть-чуть снимали напряжение, не давая вскипеть рассудку. В строго регламентированный мир Яхве вливались струи мистики или фантазий, и Реальность становилась не столь горькой, но в сущности не менялось ничего, кроме ослабления веры в Яхве.
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Rating 5.0 / 5
Added 09.11.2016
Author Tov
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