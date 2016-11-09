Пилат - Песнь воплощенному Мессии
Перед Вами история, точнее, ее фрагмент, повествующий о Деяниях на Земле Визиря — Сына Божьего. Мессия — Посланник, рожденный в горниле человеческого Ожидания, долго маячил в воспаленном мозгу «избранного народа», пока голод и жестокость Рима не вызвали всплеск Ожидания и Надежды. Ужас от деяний Помпея, захватившего Иерусалим, усугублялся действиями римских наместников.
После смерти Ирода вспыхнула надежда, и она не угасла, хотя отлаженная репрессивная машина Рима действовала четко, подавляя всякие надежды на вооруженное сопротивление. Другой могучий фактор вмешался в ситуацию — религиозный пыл иудеев. Израиль являлся виноградником Яхве, Иерусалимский храм — Его жилищем. Чужая языческая культура не понимала этих нюансов, а наемники из ближайших народов намеренно оскорбляли Яхве. Множество факторов влияло на Надежду и Ожидание, и они материализовались. Мессия явился из виртуального мира.
Он являлся воплощением Силы, способной вершить земной Суд. А потому, волею случая (или судеб), оказался востребованным и в остальном мире. Потребность в нем была столь велика, что в конце концов он из виртуального пространства пришел в земной мир. И верующие, их было много, создали его первую Историю — сочетание Мифа и Реальности. Затем из Палестины он направился дальше, в Средиземноморье, где очень быстро преобразился. Другим народам, в соответствии с их ментальностью и потребностями, он явился адаптированным Мессией с еврейскими корнями, но другим, и очень быстро стал Богом, что было невозможно в Иудее. Обе истории Мессии достаточно интересны и в значительной степени взаимосвязаны. Однако молодой иудейский Мессия и Мессия зрелый — разные ипостаси, у каждой из которых своя судьба.
Втоптанное в грязь и растоптанное иудео-христианство заслуживает лучшей участи и, по крайней мере, определенной справедливости, поиску которой посвящена настоящая книга.
Пилат Борис Вольфович - Песнь воплощенному Мессии - Возникновение и трансформация идеи мессианства - Иудео-христианство, мессианство Востока и Запада
М.: ЛЕНАНД, 2016. — 256 с.
ISBN 978-5-9710-2783-6
Пилат Борис Вольфович - Песнь воплощенному Мессии - Возникновение и трансформация идеи мессианства - Иудео-христианство, мессианство Востока и Запада - Содержание
Введение
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1. Начало
- 1.1. Колебания
- 1.2. Древние секты
- 1.3. Идеи Джона Аллегро
- 1.4. Мессия их воображения
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2. Программы
- 2.1. Программа Давида (Царь Давид — Царь Иисус)
- 2.2. Программа Исайи
- 2.3. Книга пророка Даниила
- 2.4. Программа пророка Михея
- 2.5. Программа пророка Захарии
- 3. Мессия Евангелий
- 4. Святой Дух
- 5. Утешитель (Менахем)
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6. Проблемы Святости Мессии
- 6.1. Святой Дух или Иосиф?
- 7. Бог Израиля
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8. Рожденный в Кумране
- 8.1. Инкубатор
- 8.2. Пути радикализации
- 8.3. Восстание социума
- 9. Апостол Павел
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10. Иаков Праведный и Павел
- 10.1. Восхождение Иакова
- 10.2. YAHAD — общество избранных
- 10.3. Иаков как мессианский первосвященник
- 10.4. Иаков и Павел
- 10.5. Развенчание роли Иакова
- 11. Церковь Иакова и апостол Павел
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12. Послания Павла
- 12.1. Первое Послание к Коринфянам
- 12.2. Второе Послание Коринфянам
- 12.3. Прочие Послания
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13.«Предательство» народа
- 13.1. Предвидение Мессии
- 13.2. Психология предательства
- 13.3. Интерполяция
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14.Игры Господни
- 14.1. Семитизмы Нового Завета
- 14.2. «Господь» и «Господин мой»
- 14.3. Трансформация
- 15. Развитие идеи на Западе
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16. Две истории
- 16.1. Воспоминания о Народном герое
- 16.2. Иудейское сказание
- 16.3. Причины «пожара»
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17.Совсем разные Мессии
- 17.1. Парадигмы Мессии
- 17.2. Изменения Парадигмы
- 18. Трансформация иудео-христианства
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19. Христианство и Восток
- 19.1. Базовая ментальность
- 19.2. Первая победа
- 19.3. Ментальность, история и география
- 19.4. Святые омовения
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20.Иудео-христианство классическое и адаптированное
- 20.1. Текущая жизнь Мессии
- 20.2. Мессианство и Рим
- 20.3. Консервация идеи
- 20.4. Антисемитизм как «смазка»
- 20.5. Разочарование Востока
- 21. Мессианство и гностицизм
- 22. Другая Святость
- 23. Николай Нотович
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24. Аргументы «за» и «против»
- 24.1. Свидетельства «за»
- 24.2. Противники
- 24.3. Неточности
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25.Тибетское Евангелие
- 25.1. Текстологический анализ
- 25.2. Попытка хронологии
- 26. Основная «крамола»
- 27. Иисус — Предтеча
- 28. Рерихи и Нотович
- 29. Элкасай и Мани
- 30. Манихеи и несториане
- 31. Ложные аргументы
- 32. Интерпретация сутр
- 33. Индийское мессианство
- 34. Трансформация сказаний
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35. Эссе об Иисусе
- 35.1. Начало
- 35.2. Оформление легенды
- 36. Манихейство
- 37. Несторианство
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38. Легенды и трансформация мифа
- 38.1. Первичный миф
- 38.2. Подмена
- 38.3. Трансформация в триединство
- 39. Исламизация Аравии
- 40. Северная Африка
Заключение
Литература
Пилат Борис Вольфович - Песнь воплощенному Мессии - Возникновение и трансформация идеи мессианства - Иудео-христианство, мессианство Востока и Запада - Колебания
Победа в Маккавейских войнах являлась необъяснимым чудом, возродившим государственность иудеев. Подоплеку реальных событий мы никогда не узнаем, но еврейские летописцы отнесли малообъяснимые явления к вмешательству Яхве. И это способствовало еще большему утверждению их в сознании собственной богоизбранности. При подавляющем перевесе враждебного окружения в военной силе они одержали победу. Богоизбранность рождала особые отношения с Богом. Он мог выступать в роли Строгого Отца, иногда Старшего Товарища, Наставника, Господина, но никак ни рабовладельца.
Определение «раб Божий» никак не подходило для взаимоотношений иудеев с Господом. Смешно думать, что Яхве сделал рабов своими избранниками. Они называли Его, присовокупляя обычный титул вежливости: «Господин Мой, Бог». И это отражало их ментальность младшего партнера с Богом. Доминантно Яхве помогал им (см. Маккавейские книги), но в остальном вел себя не по-товарищески, самоустраняясь от вмешательства в обыденную жизнь, что приводило к междоусобицам и множеству неприятностей.
Давным-давно я читал рассказ об одном американском профессоре-математике, составившем алгоритм карточной игры, по которому он продолжительное время выигрывал в казино, а затем начал проигрывать. Он не мог проиграть, но проигрывал. Позже он понял, что играл с шулером. По мнению евреев, Яхве обязан был помочь, но не помогал1). Однако им не приходило в голову заподозрить Его в непорядочности. Они изобрели простую все объясняющую формулу типа: «Бог всегда прав. Если Бог не прав, смотри пункт первый». Поскольку Яхве не вмешивался (по крайней мере, пока), Ожидание спонтанно рождало варианты решения проблем. Правота Яхве, однако, имела и другую сторону. С приходом войск Александра Македонского на Восток началась его стремительная эллинизация. Люлька эллинизма, в которой покоилась Иудея, мирно покачивалась и убаюкивала. На земле Палестины появились эллинизированные полисы (Десятиградье и др.). Греки заселили Кейсарию.
Изоляционизм евреев терпел крах, вместе с ним рос и мистицизм. Идея мессианского вмешательства развивалась спонтанно. Она являлась доминантной — порождением бессознательного ощущения опасности эллинизации и реакции на чувство страха. Страх порождал и другие идеи — зыбкие островки псевдоспасения. Эллинизация была единственной основной бессознательной (или осознанной) опасностью. Вера в Яхве являлась столпом и не подлежала коррозии, но на стволе дерева появлялись побеги, окрашивая яхвизм в сектанские краски и одновременно разрушая его. Секты являлись частными паллиативными реакциями на бездействие Яхве. Они ничего не решали, но давали успокоение отдельным группам людей. В частности, секта Иоанна Крестителя нашла решение в «Крещении Покаяния». И это было не очень плохим вариантом, но ответом на «скрытую греховность», о которой знал только Яхве.
В целом секты чуть-чуть снимали напряжение, не давая вскипеть рассудку. В строго регламентированный мир Яхве вливались струи мистики или фантазий, и Реальность становилась не столь горькой, но в сущности не менялось ничего, кроме ослабления веры в Яхве.
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