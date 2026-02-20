Пилявский - Невидимые всадники

Книга «Невидимые всадники» Нестора Пилявского — это захватывающее религиоведческое и антропологическое исследование феномена одержимости, рассматриваемого не через призму мистики, а как сложный социокультурный и психологический механизм. Автор фокусируется на культах «верховой езды» (таких как гаитянское вуду, бразильская умбанда и афро-кубинская сантерия), где божества или духи воспринимаются как «всадники», временно овладевающие телом верующего — своего «коня». Пилявский анализирует, как эти практики помогают сообществам справляться с историческими травмами, колониальным прошлым и поиском идентичности.
Автор рассматривает одержимость как форму «театрализованного экстаза» и измененного состояния сознания, имеющую четкие ритуальные границы. Ученые, на чьи труды опирается Пилявский, видят в этом не психическое расстройство, а легитимный в рамках данных культур способ общения с сакральным миром и коллективной терапии. Книга детально разбирает структуру ритуалов, роль музыки и танца в достижении транса, а также то, как «невидимые всадники» диктуют волю общине, превращая частный мистический опыт в важный социальный акт.
Это глубокое исследование разрушает стереотипы о «дикости» подобных культов, предлагая взамен научный взгляд на то, как человек взаимодействует с иррациональным. Пилявский показывает, что за экзотическими обрядами стоят универсальные человеческие потребности в признании, исцелении и связи с предками. Книга будет полезна всем, кто интересуется антропологией религии и механизмами работы человеческой психики в экстремальных духовных условиях.
Пилявский, Нестор - Невидимые всадники - Культы одержимости глазами ученых
Москва: Издательство АСГ, 2024. — 288 с.; ил. — (Культурная среда).
ISBN 978-5-17-152578-1
Пилявский, Нестор - Невидимые всадники – Содержание
Предисловие. Обыкновенные духи и странные антропологи
Часть I. Наука и магия
1.1. Тело и дух: небинарная антропология против философского идеализма
1.2. Экзорцизм и эволюционизм: как падшие ангелы превратились в олицетворение грозных сил природы
1.3. «Расколдовать мир»: постмодернистские оборотни против позитивизма
1.4. Функционалисты и структуралисты в поисках магии
1.5. Между этнографией и психологией: духи как структуры человеческого сознания
1.6. Консервативная революция духов: от экстаза до даймонов
1.7. «Духи — порожденные человеком, но реальные»: проект нового анимизма
Часть II. Избранники духов
2.1. «Всевышний на покое, но у него есть сильные заместители»
2.2. Ввити: волшебное зеркало и трансперсональная биохимия
2.3. «Не бывает плохих людей, бывают плохие медиумы» — злые ветры религии зар
2.4. Божественные всадники вуду между магией и политикой
2.5. Священные деревья Кубинской революции: как сантеро победили атеистов
2.6. По следам леопарда: колдовство и тайные общества по обе стороны океана
2.7. Брухерия: темная витальность живых мертвецов
Часть IIL Одержимость глазами ученых
3.1. Измененные состояния сознания: культура и одержимость
3.2. «Белая тьма»: экстатическая история Майи Дерен
3.3. Ученые в роли духовидцев — маргиналы, авантюристы или трикстеры от науки?
3.4. Голос Шанго—деколонизация культурной антропологии
3.5. «Не увижу—не поверю»: доказательства духов и гипотезы исследователей
3.6. Карибский спиритизм, психотерапия и конструирование идентичности
3.7. Одержимость, гендер и лиминальные божества
Послесловие. Калунга — король, мертвец и священное море
Словарь специальных терминов
Литература
