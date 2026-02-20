Пилявский - Невидимые всадники

Книга «Невидимые всадники» Нестора Пилявского — это захватывающее религиоведческое и антропологическое исследование феномена одержимости, рассматриваемого не через призму мистики, а как сложный социокультурный и психологический механизм. Автор фокусируется на культах «верховой езды» (таких как гаитянское вуду, бразильская умбанда и афро-кубинская сантерия), где божества или духи воспринимаются как «всадники», временно овладевающие телом верующего — своего «коня». Пилявский анализирует, как эти практики помогают сообществам справляться с историческими травмами, колониальным прошлым и поиском идентичности.

Автор рассматривает одержимость как форму «театрализованного экстаза» и измененного состояния сознания, имеющую четкие ритуальные границы. Ученые, на чьи труды опирается Пилявский, видят в этом не психическое расстройство, а легитимный в рамках данных культур способ общения с сакральным миром и коллективной терапии. Книга детально разбирает структуру ритуалов, роль музыки и танца в достижении транса, а также то, как «невидимые всадники» диктуют волю общине, превращая частный мистический опыт в важный социальный акт.

Это глубокое исследование разрушает стереотипы о «дикости» подобных культов, предлагая взамен научный взгляд на то, как человек взаимодействует с иррациональным. Пилявский показывает, что за экзотическими обрядами стоят универсальные человеческие потребности в признании, исцелении и связи с предками. Книга будет полезна всем, кто интересуется антропологией религии и механизмами работы человеческой психики в экстремальных духовных условиях.

Пилявский, Нестор - Невидимые всадники - Культы одержимости глазами ученых

Москва: Издательство АСГ, 2024. — 288 с.; ил. — (Культурная среда).

ISBN 978-5-17-152578-1

Пилявский, Нестор - Невидимые всадники – Содержание

Предисловие. Обыкновенные духи и странные антропологи

Часть I. Наука и магия

1.1. Тело и дух: небинарная антропология против философского идеализма

1.2. Экзорцизм и эволюционизм: как падшие ангелы превратились в олицетворение грозных сил природы

1.3. «Расколдовать мир»: постмодернистские оборотни против позитивизма

1.4. Функционалисты и структуралисты в поисках магии

1.5. Между этнографией и психологией: духи как структуры человеческого сознания

1.6. Консервативная революция духов: от экстаза до даймонов

1.7. «Духи — порожденные человеком, но реальные»: проект нового анимизма

Часть II. Избранники духов

2.1. «Всевышний на покое, но у него есть сильные заместители»

2.2. Ввити: волшебное зеркало и трансперсональная биохимия

2.3. «Не бывает плохих людей, бывают плохие медиумы» — злые ветры религии зар

2.4. Божественные всадники вуду между магией и политикой

2.5. Священные деревья Кубинской революции: как сантеро победили атеистов

2.6. По следам леопарда: колдовство и тайные общества по обе стороны океана

2.7. Брухерия: темная витальность живых мертвецов

Часть IIL Одержимость глазами ученых

3.1. Измененные состояния сознания: культура и одержимость

3.2. «Белая тьма»: экстатическая история Майи Дерен

3.3. Ученые в роли духовидцев — маргиналы, авантюристы или трикстеры от науки?

3.4. Голос Шанго—деколонизация культурной антропологии

3.5. «Не увижу—не поверю»: доказательства духов и гипотезы исследователей

3.6. Карибский спиритизм, психотерапия и конструирование идентичности

3.7. Одержимость, гендер и лиминальные божества

Послесловие. Калунга — король, мертвец и священное море

Словарь специальных терминов

Литература