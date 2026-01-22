На Западе творчество протестантского философа и богослова Пауля Тиллиха (1886—1965) давно находится в центре исследовательского интереса. Не в последнюю очередь это обусловлено стремлением Тиллиха создать систему, выражающую глубинное единство и сродство всех сторон человеческой деятельности.

Главная интуиция Тиллиха, лежащая в основании всех его произведений, та, что религия и культура, богословие и философия, наука и искусство, экономика и общество, будучи одновременно различными областями человеческой жизни, проистекают из одного истока — истока религиозного. Религиозное, будучи предельным вопросом о смысле человеческого существования, определяет — пусть непрямо и не всегда очевидно — все стороны и уровни человеческого бытия. Без понимания подобной предположенности религиозного измерения всем сторонам жизни любое размышление о современном человеке и человечестве будет принципиально искаженным, а любые попытки разрешения социальных, культурных, экономических проблем — будут далеки от их реального преодоления.

Пименов С. С. - Доктор Пауль Тиллих: О традиции, новизне и богословском усилии

С. С. Пименов - М.: Изд-во ПСТГУ, 2013. - 424 с.

ISBN 978-5-7429-0843-2

Сергей Пименов - Доктор Пауль Тиллих - О традиции, новизне и богословском усилии - Содержание

Хронология — ситуация и творчество Пауля Тиллиха

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. Истоки тиллиховского подхода: ситуация в Европе и личность мыслителя

«На границе» (1936)

Проблема критерия

Кризис в богословии

ГЛАВА 2. Разум в существовании

Автономия, гетерономия и теономия

Конфликты в области разума и типология культуры

ГЛАВА 3. Бытие в существовании

Онтологическая структура

Выводы

ГЛАВА 4. Проект «теологии культуры» и поиск синтеза в области разума

«К идее теологии культуры» (1919

«Церковь и культура» (1924): предположенность единства смысла

Выводы

ГЛАВА 5. Поиск синтеза в области бытия

Мужество быть: предположенность единства бытия

Демоническое

Некоторые итоги: демоническое

Символ

Вера как «предельный интерес»

Теологические следствия: протестантский принцип

Выводы

ГЛАВА 6. Предельный синтез разума и бытия

Парадокс

Новое Бытие

Метод корреляции

Новое Бытие во Иисусе как Христе

Критические замечания: Иисус как Христос

Учение о спасении во Иисусе Христе как Новом Бытии

Троица

Дух

Символ «Падение»

Духовное Присутствие. Церковь

Некоторые итоги: Церковь

Кайрос

Некоторые следствия: проблема религиозного образования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ. Пауль Тиллих «Религия и секулярная культура»

Библиография и принятые сокращения

Указатель