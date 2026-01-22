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Пименов - Доктор Пауль Тиллих

Пименов - Доктор Пауль Тиллих
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, History, *Biographies Memoirs

На Западе творчество протестантского философа и богослова Пауля Тиллиха (1886—1965) давно находится в центре исследовательского интереса. Не в последнюю очередь это обусловлено стремлением Тиллиха создать систему, выражающую глубинное единство и сродство всех сторон человеческой деятельности.

Главная интуиция Тиллиха, лежащая в основании всех его произведений, та, что религия и культура, богословие и философия, наука и искусство, экономика и общество, будучи одновременно различными областями человеческой жизни, проистекают из одного истока — истока религиозного. Религиозное, будучи предельным вопросом о смысле человеческого существования, определяет — пусть непрямо и не всегда очевидно — все стороны и уровни человеческого бытия. Без понимания подобной предположенности религиозного измерения всем сторонам жизни любое размышление о современном человеке и человечестве будет принципиально искаженным, а любые попытки разрешения социальных, культурных, экономических проблем — будут далеки от их реального преодоления.

Пименов С. С. - Доктор Пауль Тиллих: О традиции, новизне и богословском усилии

  • С. С. Пименов - М.: Изд-во ПСТГУ, 2013. - 424 с.

  • ISBN 978-5-7429-0843-2

Сергей Пименов - Доктор Пауль Тиллих - О традиции, новизне и богословском усилии - Содержание

Хронология — ситуация и творчество Пауля Тиллиха

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. Истоки тиллиховского подхода: ситуация в Европе и личность мыслителя

  • «На границе» (1936)

  • Проблема критерия

  • Кризис в богословии

ГЛАВА 2. Разум в существовании

  • Автономия, гетерономия и теономия

  • Конфликты в области разума и типология культуры

ГЛАВА 3. Бытие в существовании

  • Онтологическая структура

  • Выводы

ГЛАВА 4. Проект «теологии культуры» и поиск синтеза в области разума

  • «К идее теологии культуры» (1919

  • «Церковь и культура» (1924): предположенность единства смысла

  • Выводы

ГЛАВА 5. Поиск синтеза в области бытия

  • Мужество быть: предположенность единства бытия

  • Демоническое

  • Некоторые итоги: демоническое

  • Символ

  • Вера как «предельный интерес»

  • Теологические следствия: протестантский принцип

  • Выводы

ГЛАВА 6. Предельный синтез разума и бытия

  • Парадокс

  • Новое Бытие

  • Метод корреляции

  • Новое Бытие во Иисусе как Христе

  • Критические замечания: Иисус как Христос

  • Учение о спасении во Иисусе Христе как Новом Бытии

  • Троица

  • Дух

  • Символ «Падение»

  • Духовное Присутствие. Церковь

  • Некоторые итоги: Церковь

  • Кайрос

  • Некоторые следствия: проблема религиозного образования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ. Пауль Тиллих «Религия и секулярная культура»

Библиография и принятые сокращения

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Added 22.01.2026
Author esxatos
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