Пименов - Доктор Пауль Тиллих
На Западе творчество протестантского философа и богослова Пауля Тиллиха (1886—1965) давно находится в центре исследовательского интереса. Не в последнюю очередь это обусловлено стремлением Тиллиха создать систему, выражающую глубинное единство и сродство всех сторон человеческой деятельности.
Главная интуиция Тиллиха, лежащая в основании всех его произведений, та, что религия и культура, богословие и философия, наука и искусство, экономика и общество, будучи одновременно различными областями человеческой жизни, проистекают из одного истока — истока религиозного. Религиозное, будучи предельным вопросом о смысле человеческого существования, определяет — пусть непрямо и не всегда очевидно — все стороны и уровни человеческого бытия. Без понимания подобной предположенности религиозного измерения всем сторонам жизни любое размышление о современном человеке и человечестве будет принципиально искаженным, а любые попытки разрешения социальных, культурных, экономических проблем — будут далеки от их реального преодоления.
Пименов С. С. - Доктор Пауль Тиллих: О традиции, новизне и богословском усилии
С. С. Пименов - М.: Изд-во ПСТГУ, 2013. - 424 с.
ISBN 978-5-7429-0843-2
Сергей Пименов - Доктор Пауль Тиллих - О традиции, новизне и богословском усилии - Содержание
Хронология — ситуация и творчество Пауля Тиллиха
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. Истоки тиллиховского подхода: ситуация в Европе и личность мыслителя
«На границе» (1936)
Проблема критерия
Кризис в богословии
ГЛАВА 2. Разум в существовании
Автономия, гетерономия и теономия
Конфликты в области разума и типология культуры
ГЛАВА 3. Бытие в существовании
Онтологическая структура
Выводы
ГЛАВА 4. Проект «теологии культуры» и поиск синтеза в области разума
«К идее теологии культуры» (1919
«Церковь и культура» (1924): предположенность единства смысла
Выводы
ГЛАВА 5. Поиск синтеза в области бытия
Мужество быть: предположенность единства бытия
Демоническое
Некоторые итоги: демоническое
Символ
Вера как «предельный интерес»
Теологические следствия: протестантский принцип
Выводы
ГЛАВА 6. Предельный синтез разума и бытия
Парадокс
Новое Бытие
Метод корреляции
Новое Бытие во Иисусе как Христе
Критические замечания: Иисус как Христос
Учение о спасении во Иисусе Христе как Новом Бытии
Троица
Дух
Символ «Падение»
Духовное Присутствие. Церковь
Некоторые итоги: Церковь
Кайрос
Некоторые следствия: проблема религиозного образования
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ. Пауль Тиллих «Религия и секулярная культура»
Библиография и принятые сокращения
Указатель
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