Выражение «Божественный суверенитет» когда-то всем было понятно. Оно зачастую использовалось в религиозной литературе. На эту тему часто проповедовали с кафедры. Эта истина принесла покой многим сердцам и воспитала мужество и постоянство в характере христиан. Но сегодня» само упоминание о Божественном суверенитете во многих местах означает разговор на иных языках. Если мы объявим со средней кафедры, что темой нашего рассуждения будет Божественный суверенитет, то реакция на это будет очень похожа на то, если мы произнесем фразу на одном из мертвых языков. Увы! это действительно так. Увы! учение, которое является ключевым в истории, которое дает объяснение Провидению, является краеугольным камнем Писания и основанием христианского богословия, не признаете и так мало понято.

Божественный суверенитет! Что это такое? Это превосходство Бога, царство Бога и главенство Бога. Сказать, что Бог суверенен - это значит объявить Бога Богом. Сказать что Бог суверенен - это объявить, что Он Наивысший, «П воле Своей Он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле, и нет никого, кто мог бы противиться руке Его и сказать: «Что ты сделал?» (Дан. 4:32). Сказать, что Бог суверенен, значит заявить, что Он Всемогущ, Обладатель всей власти на небе, так и на земле, чтобы никто не смог превозмочь Его пути, извратить Его цели или противостоять Его воле (Пс. 113:11). Сказать, что Бог суверенен, значит заявить, что Он - «Владыка над народами» (Пс. 21:29), устрояющий царства, низвергающий империи и устанавливающий пути развития династий по воле Своей. Сказать, что Бог суверенен, значит заявить, что Он «единый сильный Царь царствующих и Господь господствующих» (1 Тим. 6:15). Таков Бог Библии.

Артур Пинк - Божественный суверенитет

АЛЬФОМ 1998, 159 стр.

Артур Пинк - Божественный суверенитет - Содержание

Предисловие

Божественный суверенитет и сегодняшний день.

Определение Божественного суверенитета

Божественный суверенитет в творении

Божественный суверенитет в управлении.

Божественный суверенитет в спасении.

Божественный суверенитет в действии.

Божественный суверенитет и человеческая воля.

Божественный суверенитет и молитва.

Наше отношение к Божественному суверенитету.

Значение данного учения.

Заключение