В предлагаемой вниманию книге Артура В. Пинка сформулированы тридцать принципов, которыми рекомендуется руководствоваться при изучении Библии. Они основаны на таких классических исследовательских приёмах или подходах, способствующих истинному пониманию Писания, как контекстуальный анализ, различие смыслов и значений, сравнение и противопоставление, определение и уточнение терминов и понятий, сравнительный анализ языка первоисточника, становление и определение прототипов, типов и образов, толкование Писания средствами самого Писания, обнаружение взаимосвязи Ветхого и Нового Заветов…

Артур В. Пинк - Толкование Священного Писания Баптистской Церкви «Метрополитанская Скиния»

Англия, Лондон, 1994. -183с.

Артур В. Пинк - Толкование Священного Писания - Содержание

Тридцать принципов толкования Священного Писания

1. Утвердитесь во взаимосвязи Ветхого и Нового Заветов

2. Следите за тем, как и почему Ветхий Завет цитируется в Новом

3. Соотносите изложение библейских текстов с Аналогией веры

4. Обращайте внимание на контекст

5. Определяйте замысел каждого раздела

6. Излагайт е Писание с помощью самого Писания

7. Излагайте краткие положения, используя более полные

8. Вьщеляйте и соотносите тексты, трактующие общую тему

9. Выявляйте многогранность всякого утверждения или учения

10. Обращайте внимание на то, что отрицательное утверждение част о подразумевает положительно

11. Различайте утрверждения, сформулированные вопросительно, но являющиеся подчеркнутым отрицанием

12. Осмотрительно следуйте о всем Божьем

13. Умейте определять границы формулировок общего характера

14. Учи тывайте относительность утверждений

15. Учитывайте образный (м етафорич еский) язык

16. Разъясняйте прообразы (типология)

17. Излагайте притчи просто

18. Обращайте внимание на то, что одни и те же слова в разных стихах могут иметь различное значение

19. Учитывайте значение используемой лексики в еврейском и греческом оригиналах с учетом ее соответствия времени их написания

20. Различайте смысловые оттенки одного и того же слова

21 . Исходите из духовного содержания Писания

22. Учитывайте, что одно и то же слово может иметь различное смысловое употребление

23. Следуйте внутренней закономерности композиции

24. Помните о причинно - следственной связи

25. Учитывайте выразительные приемы в текстах Писания

26. Учитывайте этимологию

27. Обращайте внимание на приемы сравнения и противопоставления

28. Обращайте внимание на первичную ссьтку

29. Учитывайте принцип развития темы или понятия

30. Обращайтесь к более полному тексту