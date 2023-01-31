Артур Пинк - Божье всевластие

Пинк - Всевластие Бога - Книги
В этой книге мы попытаемся переосмыслить в свете Божьего Слова некоторые из важнейших вопросов, на которые пытается ответить человеческий разум. Мыслители минувших эпох уже занимались этими серьезнейшими проблемами, и мы воспользуемся их трудами. Не пытаясь быть оригинальным, автор все же стремился рассмотреть этот предмет с совершенно независимой точки зрения. Мы усердно изучали труды Августина (430) и Фомы Аквинского (1274), Жана Кальвина (1564) и Филиппа Меланхтона (1555), Джонатана Эдвардса (1758) и Ральфа Эрскина (1752), Эндрю Фуллера (1815) и Роберта Халдейна (1842). Грустно, что эти прославленные имена почти неизвестны нынешнему поколению. Хотя мы, конечно, соглашаемся не со всеми их выводами, их влияние на наш труд мы с готовностью признаем. Мы намеренно воздержались от объемного цитирования этих богословов, потому что желаем, чтобы вера наших читателей основывалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Поэтому мы обильно цитировали Писание и пытались подтвердить ссылками на него каждое из своих утверждений.
Было бы наивно ожидать, что эту книгу ждет всеобщее одобрение. Современное богословие - если можно назвать это богословием - все больше стремится к обожествлению человека, а не прославлению Бога, и закваска современного рационализма быстро пропитала всю христианскую цивилизацию. Злокачественные последствия дарвинизма - намного сильнее, чем считает большинство из нас. Стоит опасаться, что многие из наших религиозных лидеров, которые по-прежнему считаются ортодоксальными, оказались бы далеки от ортодоксии, если бы их взвесили на весах святилища. Даже те, чья интеллектуальная приверженность другим истинам очевидна, редко придерживаются правильных доктринальных взглядов. Сегодня мало, очень мало тех, кто действительно верит в полную греховность и потерянность человека. Говорящие о «свободной воле человека» и утверждающие, что человек изначально обладает силой, позволяющей принять или отвергнуть Спасителя, показывают лишь свое непонимание подлинного состояния, в котором находятся падшие дети Адама. А если и есть те немногие, кто верит в совершенно безнадежное состояние грешника, тех, кто верит в абсолютное всевластие Бога, еще меньше.
Помимо широко распространившихся последствий разных учений, противоречащих Писанию, нам приходится иметь дело и с удручающей поверхностностью нынешнего поколения. Если объявить, что та или иная книга представляет собой доктринальный труд, этого будет вполне достаточно, чтобы настроить против нее великое множество прихожан церкви и даже большинство проповедников. Люди сегодня требуют чего-нибудь легкого и пикантного, и мало у кого есть терпение, не говоря уже о желании, тщательно изучать доктрины, требующие отклика сердца и немалых умственных усилий. Но мы помним, что и тем, кто действительно желает изучать глубины Божьих истин, в нашу напряженную эпоху становится все труднее находить время для такого изучения. Но «было бы желание, а возможность найдется»; этот принцип действенен и сегодня, поэтому, несмотря на удручающие обстоятельства, которые уже упоминались, мы верим, что и сейчас сохранился верный остаток, который с радостью уделит должное внимание этому скромному труду и найдет в нем «пищу их в свое время» (Пс.144:15).
Артур Пинк - Божье всевластие
Самара: Благая Весть, 2022. - 336 с.
ISBN 978-5-7475-1712-7
Артур Пинк - Божье всевластие - Содержание
Предисловие
Введение
- 1. Божье всевластие: определение
- 2. Божье всевластие в творении
- 3. Божье всевластие в управлении вселенной
- 4. Божье всевластие в спасении
- 5. Божье всевластие в осуждении
- 6. Божье всевластие в управлении миром
- 7. Божье всевластие и воля человека
- 8. Божье всевластие и ответственность человека
- 9. Божье всевластие и молитва
- 10. Наше отношение к Божьему всевластию
- 11. Трудности и возражения
- 12. Ценность этой доктрины
- 13. Заключение
Артур В. Пинк - Толкование Священного Писания Баптистской Церкви «Метрополитанская Скиния»
Англия, Лондон, 1994. -183с.
Артур В. Пинк - Толкование Священного Писания - Содержание
Тридцать принципов толкования Священного Писания
1. Утвердитесь во взаимосвязи Ветхого и Нового Заветов
2. Следите за тем, как и почему Ветхий Завет цитируется в Новом
3. Соотносите изложение библейских текстов с Аналогией веры
4. Обращайте внимание на контекст
5. Определяйте замысел каждого раздела
6. Излагайт е Писание с помощью самого Писания
7. Излагайте краткие положения, используя более полные
8. Вьщеляйте и соотносите тексты, трактующие общую тему
9. Выявляйте многогранность всякого утверждения или учения
10. Обращайте внимание на то, что отрицательное утверждение част о подразумевает положительно
11. Различайте утрверждения, сформулированные вопросительно, но являющиеся подчеркнутым отрицанием
12. Осмотрительно следуйте о всем Божьем
13. Умейте определять границы формулировок общего характера
14. Учи тывайте относительность утверждений
15. Учитывайте образный (м етафорич еский) язык
16. Разъясняйте прообразы (типология)
17. Излагайте притчи просто
18. Обращайте внимание на то, что одни и те же слова в разных стихах могут иметь различное значение
19. Учитывайте значение используемой лексики в еврейском и греческом оригиналах с учетом ее соответствия времени их написания
20. Различайте смысловые оттенки одного и того же слова
21 . Исходите из духовного содержания Писания
22. Учитывайте, что одно и то же слово может иметь различное смысловое употребление
23. Следуйте внутренней закономерности композиции
24. Помните о причинно - следственной связи
25. Учитывайте выразительные приемы в текстах Писания
26. Учитывайте этимологию
27. Обращайте внимание на приемы сравнения и противопоставления
28. Обращайте внимание на первичную ссьтку
29. Учитывайте принцип развития темы или понятия
30. Обращайтесь к более полному тексту
Артур Пинк - Заповеди блаженства - Молитва Господня
Одесса: Христианское просвещение, 2005. - 168 с.
Артур Пинк - Заповеди блаженства - Молитва Господня - Содержание
1. Первая заповедь блаженства "Блаженны нищие духом, ибо их есть !Царство Небесное" (Матфея 5, 3).
2. Вторая заповедь блаженства "Блаженны плачущие, ибо они утешатся" (Матфея 5, 4).
3. Третья заповедь блаженства "Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю" (Матфея 5, 5 ).
4. Четвертая заповедь блаженства "Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся" (Матфея 5, 6 ).
5. Пятая заповедь блаженства "Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут" (Матфея 5, 7).
6. Шестая заповедь блаженства "Блаженны чистые сердЦем, ибо они Бога узрят" (Матфея 5, 8)
7. Седьмая заповедь блаженства "Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими" (Матфея 5, 9).
8. Восьмая заповедь блаженства
Молитва Господня
1. Обращение "Отче наш, сущий на небесах!" (МаТфея 6, 9).
2. Первое прошение "Да святится имя Твое" (МаТфея 6, 9).
3. Второе прошение "Д априидет !Jарствие Твое" (МаТфея 6, 10).
4. Третье прошение "Да будет воля Твоя и на земле, как на небе" (МаТфея 6, 10).
5. Четвертое прошение "Хлеб наш насущный дай нам на сей день" (МаТфея 6, 11).
6. Пятое прошение "И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим" (МаТфеЯ 6, 12).
7. Шестое прошение "И не введи нас в искушение" (МаТфея 6, 13).
8. Седьмое прошение "Но избавь нас от лукавого" (МаТфея 6, 13).
9. Славословие "Ибо Твое есть Царство и сила и слава вовеки. Аминь" (МаТфея 6, 13).
Заповеди блаженства
Артур У. Пинк - Как получать пользу от Писания
Ровно, Христианская Миссия «Живое слово», 2013 г. - 112 с.
ISBN 978-617-677-026-8
Артур У. Пинк - Как получать пользу от Писания - Содержание
Предисловие
- Глава 1. Писание и грех
- Глава 2. Писание и Бог
- Глава 3. Писание и Христос
- Глава 4. Писание и молитва
- Глава 5. Писание и добрые дела
- Глава 6. Писание и послушание
- Глава 7. Писание и мир
- Глава 8. Писание и обетования
- Глава 9. Писание и радость
- Глава 10. Писание и любовь
Артур Пинк - Божественный суверенитет
АЛЬФОМ 1998, 159 стр.
ISBN 0851511333
Артур Пинк - Божественный суверенитет - Содержание
Предисловие
- Божественный суверенитет и сегодняшний день.
- Определение Божественного суверенитета
- Божественный суверенитет в творении
- Божественный суверенитет в управлении.
- Божественный суверенитет в спасении.
- Божественный суверенитет в действии.
- Божественный суверенитет и человеческая воля.
- Божественный суверенитет и молитва.
- Наше отношение к Божественному суверенитету.
- Значение данного учения.
Заключение
Артур Пинк – Десять заповедей
Одесса, ‘Христианское просвещение’ 2006, 120 стр.
ISBN 5-8404-0160-9
Также издание:
Миссия «Приди и помоги», 2002 г. - 64 с.
Артур Пинк – Десять заповедей - Содержание
Предисловие издателя
Вступительные размышления
- 1. Первая заповедь
- 2. Вторая заповедь
- 3. Третья заповедь
- 4. Четвертая заповедь
- 5. Пятая заповедь
- 6. Шестая заповедь
- 7. Седьмая заповедь
- 8. Восьмая заповедь
- 9. Девятая заповедь
- 10. Десятая заповедь
Слово родителям
Индекс цитат из Писания
Артур Пинк - Нагорная проповедь
Одесса, "Христианское просвещение", 2008
ISBN 5-8404-0202-8
АртурПинк - Нагорная проповедь - Содержание
Предисловие
1. Заповеди блаженства
2. Заповеди блаженства (продолжение)
3. Заповеди блаженства (продолжение)
4. Заповеди блаженства (заключение)
5. Пасторское служение
6. Христос и Закон
7. Христос и Закон (продолжение)
8. Христос и Закон (заключение)
9. Закон и убийство
10. Закон и убийство (заключение)
11. Закон и прелюбодеяние
12. Закон и прелюбодеяние (продолжение)
13. Закон и прелюбодеяние (заключение)
14. Закон и клятва
15. Закон и клятва (заключение)
16. Закон и возмездие
17. Закон и возмездие (продолжение)
18. Закон и возмездие (заключение)
19. Закон и любовь
20. Закон и любовь (продолжение)
21. Закон и любовь (заключение)
22. Творение милостыни
23. Молитва
24. Молитва (продолжение)
25. Молитва (заключение)
26. Пост
27. Пост (заключение)
28. Алчность обличена
29. Алчность обличена (заключение)
30. Чистое око
31. Чистое око (заключение)
32. Служение Богу
33. Забота запрещена
34. Забота запрещена (продолжение)
35. Забота запрещена (продолжение)
36. Забота запрещена (продолжение)
37. Забота запрещена (продолжение)
38. Забота запрещена (заключение)
39. Незаконный суд
40. Осуждение людей
41. Не судите других
42. Помощь заблуждающемуся брату
43. Незаконная щедрость
44. Ищите благодать
45. Ищите благодать (продолжение)
46. Ищите благодать (заключение)
47. Золотое правило
48. Путь спасения
49. Путь спасения (заключение)
50. Лжепророки
51. Лжепророки (продолжение)
52. Лжепророки (продолжение)
53. Лжепророки (продолжение)
54. Лжепророки (продолжение)
55. Лжепророки (заключение)
56. Испытание исповедания
57. Испытание исповедания (продолжение)
58. Испытание исповедания (продолжение)
59. Испытание исповедания (продолжение)
60. Испытание исповедания (продолжение)
61. Испытание исповедания (продолжение)
62. Испытание исповедания (продолжение)
63. Испытание исповедания (заключение)
64. Заключение
1. Заповеди блаженства
2. Заповеди блаженства (продолжение)
3. Заповеди блаженства (продолжение)
4. Заповеди блаженства (заключение)
5. Пасторское служение
6. Христос и Закон
7. Христос и Закон (продолжение)
8. Христос и Закон (заключение)
9. Закон и убийство
10. Закон и убийство (заключение)
11. Закон и прелюбодеяние
12. Закон и прелюбодеяние (продолжение)
13. Закон и прелюбодеяние (заключение)
14. Закон и клятва
15. Закон и клятва (заключение)
16. Закон и возмездие
17. Закон и возмездие (продолжение)
18. Закон и возмездие (заключение)
19. Закон и любовь
20. Закон и любовь (продолжение)
21. Закон и любовь (заключение)
22. Творение милостыни
23. Молитва
24. Молитва (продолжение)
25. Молитва (заключение)
26. Пост
27. Пост (заключение)
28. Алчность обличена
29. Алчность обличена (заключение)
30. Чистое око
31. Чистое око (заключение)
32. Служение Богу
33. Забота запрещена
34. Забота запрещена (продолжение)
35. Забота запрещена (продолжение)
36. Забота запрещена (продолжение)
37. Забота запрещена (продолжение)
38. Забота запрещена (заключение)
39. Незаконный суд
40. Осуждение людей
41. Не судите других
42. Помощь заблуждающемуся брату
43. Незаконная щедрость
44. Ищите благодать
45. Ищите благодать (продолжение)
46. Ищите благодать (заключение)
47. Золотое правило
48. Путь спасения
49. Путь спасения (заключение)
50. Лжепророки
51. Лжепророки (продолжение)
52. Лжепророки (продолжение)
53. Лжепророки (продолжение)
54. Лжепророки (продолжение)
55. Лжепророки (заключение)
56. Испытание исповедания
57. Испытание исповедания (продолжение)
58. Испытание исповедания (продолжение)
59. Испытание исповедания (продолжение)
60. Испытание исповедания (продолжение)
61. Испытание исповедания (продолжение)
62. Испытание исповедания (продолжение)
63. Испытание исповедания (заключение)
64. Заключение
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