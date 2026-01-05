Кларк Пиннок - Апология христианской веры

Пиннок - Апология христианской веры
Христианам всех времен неоднократно приходилось объяснять неверующим, почему они верят в Иисуса Христа. Объяснения эти должны были понять и язычники, и атеисты. Моя книга — одна из таких попыток. Она адресована тем, кто хочет понять, подлинно ли христианское благовествование, истинно ли христианство. Адресована она также и верующим, задающим себе такие или подобные вопросы.
Книгу, посвященную этим проблемам, я написал в 60-х годах. Она называлась ״Представьте доказательства“ (״Set Forth Your Case“). В то время были широко распространены светские веяния. Сейчас ситуация существенно изменилась. Испытав гложущую пустоту мирской жизни, оказавшись в ситуации, когда под вопросом само существование всего человечества, очень многие обращаются к вере. Чтобы полноценно жить и мыслить — недостаточно одной только веры. Вера, оторванная от разума, способна порождать бессмысленные суеверия и жестокие иллюзии. Мы должны подвергать свои убеждения критическому анализу, проверять умом осмысленность нашей веры. Имеющиеся в нашем распоряжении знания и опыт могут служить важной опорой в этом деле.
Я серьезно отношусь к вопросу об истине и не считаю, что мы должны быть преданы вере, не имея на то разумных оснований. Вместе с тем, я убежден, что существенные причины веры в Иисуса Христа могут быть изложены достаточно простым языком, понятным не только специалистам. Поэтому я надеюсь, что мне удастся представить достаточно полную картину свидетельств и осветить многие проблемы, связанные с исследуемой темой.
Аргументация в пользу христианской веры может быть развернута многими различными способами. Нет, наверное, двух человек, которые стали бы делать это совершенно одинаково. Я все же рассчитываю, что моя книга поможет тем, кто еще не решился посвятить свою жизнь Иисусу Христу, и подтолкнет их к этому.
Я пишу и для тех, кто не верит, и для тех, кто сомневается в своей вере. ״Не премудрость ли взывает? и не разум ли возвышает голос свой?“ (Прит. 8:1). Я достаточно чувствителен к влиянию светской жизни, поскольку постоянно имею дело с людьми, работающими над вопросами веры, но находящимися в совершенно секулярной научной среде. Мне знакомы чувства людей, уверенных в полной абсурдности мира, не видящих смысла обращаться к Богу и искать спасения. Мне не нужно напрягать воображение для того, чтобы представить сомнения и неуверенность многих, впервые столкнувшихся с требованиями Евангелия. Но я абсолютно убежден в полноценности христианского мировоззрения, в его интеллектуальном и моральном совершенстве. Я рад возможности поделиться с другими доводами, которые мне удалось найти.
Кларк Пиннок - Апология христианской веры
М.: Духовное возрождение, 1998. — 108 с.
Кларк Пиннок - Апология христианской веры - Содержание
Предисловие
Введение
Существуют ли разумные основания для веры?
Пять кругов
Что есть истина?
В чем следует убеждать?
1. Первый круг: Прагматическая основа веры
Гуманистическая вера
Поиски смысла жизни
От тьмы к свету
Разумность веры
Этическая проблема
Проблема греха
Может ли жизнь без Бога иметь смысл?
Заключение
2. Второй круг: Религиозный опыт как основа веры
Замечательный факт
Стремление к высшему
Дух дышит, где хочет
Другие религии
Религиозный опыт и христианское благовествование
По контрасту с мирским унынием
Что это доказывает?
Не гедонизм ли это?
3. Третий круг: Космологическая основа веры
Естественная теология: проповедь небес
Чудеса замысла
Создание мира
Иные ключи к разгадке
Нравственное измерение
Поиск ясности
Средство для достижения цели
4. Четвертый круг: Историческая основа веры
Религия для трезвомыслящих
Надежность источников
Кем же был Иисус?
Новое начало
Принцип аналогии
Что это означает?
5. Пятый круг: Социально-этическая основа веры.......
Подлинная революция
Общественная значимость Евангелия
Будьте терпеливы, Бог еще не закончил работать надо мной!
6. В случае сомнения
Псевдопроблемы
Маркс, Фрейд и феминизм
Подлинные трудности
Как быть с сомнением
Заключение
Привязался к телеграмм и скачал. Спасибо
Здравствуйте, Как читать или заказать книгу? Не могу разобраться