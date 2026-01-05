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Пиннок - Апология христианской веры

Кларк Пиннок - Апология христианской веры
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Category ESXATOS BOOKS, Apologetics mod, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Philosophy

Христианам всех времен неоднократно приходилось объяснять неверующим, почему они верят в Иисуса Христа. Объяснения эти должны были понять и язычники, и атеисты. Моя книга — одна из таких попыток. Она адресована тем, кто хочет понять, подлинно ли христианское благовествование, истинно ли христианство. Адресована она также и верующим, задающим себе такие или подобные вопросы.

Книгу, посвященную этим проблемам, я написал в 60-х годах. Она называлась ״Представьте доказательства“ (״Set Forth Your Case“). В то время были широко распространены светские веяния. Сейчас ситуация существенно изменилась. Испытав гложущую пустоту мирской жизни, оказавшись в ситуации, когда под вопросом само существование всего человечества, очень многие обращаются к вере. Чтобы полноценно жить и мыслить — недостаточно одной только веры. Вера, оторванная от разума, способна порождать бессмысленные суеверия и жестокие иллюзии. Мы должны подвергать свои убеждения критическому анализу, проверять умом осмысленность нашей веры. Имеющиеся в нашем распоряжении знания и опыт могут служить важной опорой в этом деле.

Я серьезно отношусь к вопросу об истине и не считаю, что мы должны быть преданы вере, не имея на то разумных оснований. Вместе с тем, я убежден, что существенные причины веры в Иисуса Христа могут быть изложены достаточно простым языком, понятным не только специалистам. Поэтому я надеюсь, что мне удастся представить достаточно полную картину свидетельств и осветить многие проблемы, связанные с исследуемой темой.

Аргументация в пользу христианской веры может быть развернута многими различными способами. Нет, наверное, двух человек, которые стали бы делать это совершенно одинаково. Я все же рассчитываю, что моя книга поможет тем, кто еще не решился посвятить свою жизнь Иисусу Христу, и подтолкнет их к этому.

Я пишу и для тех, кто не верит, и для тех, кто сомневается в своей вере. ״Не премудрость ли взывает? и не разум ли возвышает голос свой?“ (Прит. 8:1). Я достаточно чувствителен к влиянию светской жизни, поскольку постоянно имею дело с людьми, работающими над вопросами веры, но находящимися в совершенно секулярной научной среде. Мне знакомы чувства людей, уверенных в полной абсурдности мира, не видящих смысла обращаться к Богу и искать спасения. Мне не нужно напрягать воображение для того, чтобы представить сомнения и неуверенность многих, впервые столкнувшихся с требованиями Евангелия. Но я абсолютно убежден в полноценности христианского мировоззрения, в его интеллектуальном и моральном совершенстве. Я рад возможности поделиться с другими доводами, которые мне удалось найти.

Кларк Пиннок - Апология христианской веры

М.: Духовное возрождение, 1998. — 108 с.

Кларк Пиннок - Апология христианской веры - Содержание

Предисловие

Введение

Существуют ли разумные основания для веры?

Пять кругов

Что есть истина?

В чем следует убеждать?

1. Первый круг: Прагматическая основа веры

  • Гуманистическая вера

  • Поиски смысла жизни

  • От тьмы к свету

  • Разумность веры

  • Этическая проблема

  • Проблема греха

  • Может ли жизнь без Бога иметь смысл?

  • Заключение

2. Второй круг: Религиозный опыт как основа веры

  • Замечательный факт

  • Стремление к высшему

  • Дух дышит, где хочет

  • Другие религии

  • Религиозный опыт и христианское благовествование

  • По контрасту с мирским унынием

  • Что это доказывает?

  • Не гедонизм ли это?

3. Третий круг: Космологическая основа веры

  • Естественная теология: проповедь небес

  • Чудеса замысла

  • Создание мира

  • Иные ключи к разгадке

  • Нравственное измерение

  • Поиск ясности

  • Средство для достижения цели

4. Четвертый круг: Историческая основа веры

  • Религия для трезвомыслящих

  • Надежность источников

  • Кем же был Иисус?

  • Новое начало

  • Принцип аналогии

  • Что это означает?

5. Пятый круг: Социально-этическая основа веры.......

  • Подлинная революция

  • Общественная значимость Евангелия

  • Будьте терпеливы, Бог еще не закончил работать надо мной!

6. В случае сомнения

  • Псевдопроблемы

  • Маркс, Фрейд и феминизм

  • Подлинные трудности

  • Как быть с сомнением

  • Заключение

Views 432
Rating 5.0 / 5
Added 05.01.2026
Author brat Aleksey
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments (2 comments)

V
Vitflii1966 1 year ago

Привязался к телеграмм и скачал. Спасибо
V
Vitflii1966 1 year ago

Здравствуйте, Как читать или заказать книгу? Не могу разобраться

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