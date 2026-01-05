Кларк Пиннок - Апология христианской веры

Христианам всех времен неоднократно приходилось объяснять неверующим, почему они верят в Иисуса Христа. Объяснения эти должны были понять и язычники, и атеисты. Моя книга — одна из таких попыток. Она адресована тем, кто хочет понять, подлинно ли христианское благовествование, истинно ли христианство. Адресована она также и верующим, задающим себе такие или подобные вопросы.

Книгу, посвященную этим проблемам, я написал в 60-х годах. Она называлась ״Представьте доказательства“ (״Set Forth Your Case“). В то время были широко распространены светские веяния. Сейчас ситуация существенно изменилась. Испытав гложущую пустоту мирской жизни, оказавшись в ситуации, когда под вопросом само существование всего человечества, очень многие обращаются к вере. Чтобы полноценно жить и мыслить — недостаточно одной только веры. Вера, оторванная от разума, способна порождать бессмысленные суеверия и жестокие иллюзии. Мы должны подвергать свои убеждения критическому анализу, проверять умом осмысленность нашей веры. Имеющиеся в нашем распоряжении знания и опыт могут служить важной опорой в этом деле.

Я серьезно отношусь к вопросу об истине и не считаю, что мы должны быть преданы вере, не имея на то разумных оснований. Вместе с тем, я убежден, что существенные причины веры в Иисуса Христа могут быть изложены достаточно простым языком, понятным не только специалистам. Поэтому я надеюсь, что мне удастся представить достаточно полную картину свидетельств и осветить многие проблемы, связанные с исследуемой темой.

Аргументация в пользу христианской веры может быть развернута многими различными способами. Нет, наверное, двух человек, которые стали бы делать это совершенно одинаково. Я все же рассчитываю, что моя книга поможет тем, кто еще не решился посвятить свою жизнь Иисусу Христу, и подтолкнет их к этому.

Я пишу и для тех, кто не верит, и для тех, кто сомневается в своей вере. ״Не премудрость ли взывает? и не разум ли возвышает голос свой?“ (Прит. 8:1). Я достаточно чувствителен к влиянию светской жизни, поскольку постоянно имею дело с людьми, работающими над вопросами веры, но находящимися в совершенно секулярной научной среде. Мне знакомы чувства людей, уверенных в полной абсурдности мира, не видящих смысла обращаться к Богу и искать спасения. Мне не нужно напрягать воображение для того, чтобы представить сомнения и неуверенность многих, впервые столкнувшихся с требованиями Евангелия. Но я абсолютно убежден в полноценности христианского мировоззрения, в его интеллектуальном и моральном совершенстве. Я рад возможности поделиться с другими доводами, которые мне удалось найти.

Кларк Пиннок - Апология христианской веры

М.: Духовное возрождение, 1998. — 108 с.

Кларк Пиннок - Апология христианской веры - Содержание

Предисловие

Введение

Существуют ли разумные основания для веры?

Пять кругов

Что есть истина?

В чем следует убеждать?

1. Первый круг: Прагматическая основа веры

Гуманистическая вера

Поиски смысла жизни

От тьмы к свету

Разумность веры

Этическая проблема

Проблема греха

Может ли жизнь без Бога иметь смысл?

Заключение

2. Второй круг: Религиозный опыт как основа веры

Замечательный факт

Стремление к высшему

Дух дышит, где хочет

Другие религии

Религиозный опыт и христианское благовествование

По контрасту с мирским унынием

Что это доказывает?

Не гедонизм ли это?

3. Третий круг: Космологическая основа веры

Естественная теология: проповедь небес

Чудеса замысла

Создание мира

Иные ключи к разгадке

Нравственное измерение

Поиск ясности

Средство для достижения цели

4. Четвертый круг: Историческая основа веры

Религия для трезвомыслящих

Надежность источников

Кем же был Иисус?

Новое начало

Принцип аналогии

Что это означает?

5. Пятый круг: Социально-этическая основа веры.......

Подлинная революция

Общественная значимость Евангелия

Будьте терпеливы, Бог еще не закончил работать надо мной!

6. В случае сомнения