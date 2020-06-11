Царь Соломон продолжает двигаться в направлении поиска смысла в бессмысленной жизни: «И узнал я, что нет ничего хорошего в жизни кроме как радоваться и делать добро».

Мне кажется, что он имеет в виду – не гонись ни за чем конкретным. Цели сами по себе не имеют значения. Имеет значение только радость и добро, которое ты получаешь, когда достигаешь желаемое.

Например, человек мечтает о большом доме. И когда он наконец-то его купил, оказывается, что он уже не хочет в этой стране жить. Или еще хуже, в ней началась война. И дом этот счастья уже не приносит. Получается, что не дом был важен, а радость от проживания в нем.

Ицхак Пинтосевич - В этом весь человек - Изучаем «Коэлет» Царя Соломона

Киев, IPIO, 2018 год - 336 с.

Ицхак Пинтосевич - В этом весь человек - Изучаем «Коэлет» Царя Соломона - Содержание

Благодарности

Вступление

Глава 1

Часть 1. 3000 лет назад Израилем правил сын Царя Давида – Царь Соломон

Часть 2. Умножая знание – умножаешь гнев

Глава 2

Часть 1. Об удовольствиях и радости

Часть 2. Радуйся тому, что есть

Глава 3

Часть 1. Всему свое время

Часть 2. Радуйся и веселись сегодня

Глава 4

Часть 1. Почему вдвоем лучше, чем одному

Часть 2. О детях, царях и друзьях

Глава 5

Часть 1. Обеты перед Богом

Часть 2. Жизнь как во сне: как развалился СССР

Часть 3. Богатство и деньги: к чему они приводят

Глава 6

Часть 1. Богатство для счастья или во вред

Часть 2. Отличие мудреца от глупца

Глава 7

Часть 1. О доме радости и доме скорби

Часть 2. Как избавиться от гнева и получить богатство

Часть 3. Как не быть сильным праведником и вернуться из космоса

Часть 4. Нет праведника, который бы не грешил

Часть 5. О мудрости и женщинах

Глава 8

Часть 1. История Царя Хизкиягу

Часть 2. Как Бог наказывает злодеев

Часть 3. Почему хорошим людям бывает плохо?

Часть 4. Можно ли полностью понять пути Бога?

Глава 9

Часть 1. О любви и ненависти. И о смысле жизни

Часть 2. Знают ли души, что происходит в этом мире?

Часть 3. О женщине, которую ты любишь, и что это значит

Часть 4. Как один грех или грешник может испортить всю ситуацию

Глава 10

Часть 1. О моде и о том, как дурак себя выдает при ходьбе

Часть 2. Как люди теряют богатство

Часть 3. Главный секрет долгой и счастливой жизни

Часть 4. Как проклятия и благословения влияют на жизнь

Глава 11

Часть 1. Круговорот добра в природе

Часть 2. Полезные советы на каждый день

Глава 12

Часть 1. Периоды жизни человека и как построить «вечный дом»

(окончание) Главный вывод Царя Соломона о смысле жизни

Заключение

Ицхак Пинтосевич - В этом весь человек - Умножая знание – умножаешь гнев

Если изучать только «Коэлет», попадаешь в мир чистой духовности, уходишь из реальности. Видишь картину жизни в целом, как из космоса. Вот маленькая Земля. Вот миллиарды людей на ней. Вот за один день умирают 150 000 человек. А вот за год 50 млн «уходят» из материального мира. При таком ракурсе становятся бессмысленными и мелкими многие усилия и действия. А если относиться к своим поступкам без внимания, то они становятся пустыми и слабыми.

Если изучать только «Мишлей» (Притчи Царя Соломона), теряется направление (зачем, куда). «Мишлей» отвечает на вопрос: «Как поступать?» и «Что делать?» А «Коэлет» – на вопрос «Зачем?» и «Ради чего?» Поэтому я считаю, что каждый день нужно учить чуть-чуть «Коэлет» и чуть-чуть «Мишлей», чтобы не отрываться от этого мира.

Для того чтобы эффективно сделать следующий маленький шаг, надо поднять голову, вспомнить о цели (направлении движения) и потом сделать следующий шаг. Если только смотреть глобально и не видеть деталей, или только видеть детали, но не видеть жизнь глобально, ошибки неизбежны.

В 15-м отрывке пишет Царь Соломон: «Искривленного нельзя исправить, а то, чего не достает, нельзя исчислить».

Что значит «искривленное невозможно исправить»? Раши нам объясняет, что здесь речь идет о трех вещах, на которые нам намекает Царь Соломон:

1.Тому, кто не готовился к Шаббату, нечего будет кушать в Шаббат. В Субботний день ничего нельзя создавать нового. Это день «остановки», посвященный общению с Богом.

Тот, кто в течение своей жизни не успеет заняться своим духовным развитием, исполнением заповедей и служением Богу, уже не сможет это исправить. Когда человек умирает, у него нет исправления. Он только на какой-то момент узнает счет, с которым он прошел эту жизнь. И дальше или «до свидания», или следующая попытка.