Пинтосевич - В этом весь человек - Коэлет
Царь Соломон продолжает двигаться в направлении поиска смысла в бессмысленной жизни: «И узнал я, что нет ничего хорошего в жизни кроме как радоваться и делать добро».
Мне кажется, что он имеет в виду – не гонись ни за чем конкретным. Цели сами по себе не имеют значения. Имеет значение только радость и добро, которое ты получаешь, когда достигаешь желаемое.
Например, человек мечтает о большом доме. И когда он наконец-то его купил, оказывается, что он уже не хочет в этой стране жить. Или еще хуже, в ней началась война. И дом этот счастья уже не приносит. Получается, что не дом был важен, а радость от проживания в нем.
Ицхак Пинтосевич - В этом весь человек - Изучаем «Коэлет» Царя Соломона
Киев, IPIO, 2018 год - 336 с.
Ицхак Пинтосевич - В этом весь человек - Изучаем «Коэлет» Царя Соломона - Содержание
Благодарности
Вступление
Глава 1
Часть 1. 3000 лет назад Израилем правил сын Царя Давида – Царь Соломон
Часть 2. Умножая знание – умножаешь гнев
Глава 2
Часть 1. Об удовольствиях и радости
Часть 2. Радуйся тому, что есть
Глава 3
Часть 1. Всему свое время
Часть 2. Радуйся и веселись сегодня
Глава 4
Часть 1. Почему вдвоем лучше, чем одному
Часть 2. О детях, царях и друзьях
Глава 5
Часть 1. Обеты перед Богом
Часть 2. Жизнь как во сне: как развалился СССР
Часть 3. Богатство и деньги: к чему они приводят
Глава 6
Часть 1. Богатство для счастья или во вред
Часть 2. Отличие мудреца от глупца
Глава 7
Часть 1. О доме радости и доме скорби
Часть 2. Как избавиться от гнева и получить богатство
Часть 3. Как не быть сильным праведником и вернуться из космоса
Часть 4. Нет праведника, который бы не грешил
Часть 5. О мудрости и женщинах
Глава 8
Часть 1. История Царя Хизкиягу
Часть 2. Как Бог наказывает злодеев
Часть 3. Почему хорошим людям бывает плохо?
Часть 4. Можно ли полностью понять пути Бога?
Глава 9
Часть 1. О любви и ненависти. И о смысле жизни
Часть 2. Знают ли души, что происходит в этом мире?
Часть 3. О женщине, которую ты любишь, и что это значит
Часть 4. Как один грех или грешник может испортить всю ситуацию
Глава 10
Часть 1. О моде и о том, как дурак себя выдает при ходьбе
Часть 2. Как люди теряют богатство
Часть 3. Главный секрет долгой и счастливой жизни
Часть 4. Как проклятия и благословения влияют на жизнь
Глава 11
Часть 1. Круговорот добра в природе
Часть 2. Полезные советы на каждый день
Глава 12
Часть 1. Периоды жизни человека и как построить «вечный дом»
(окончание) Главный вывод Царя Соломона о смысле жизни
Заключение
Ицхак Пинтосевич - В этом весь человек - Умножая знание – умножаешь гнев
Если изучать только «Коэлет», попадаешь в мир чистой духовности, уходишь из реальности. Видишь картину жизни в целом, как из космоса. Вот маленькая Земля. Вот миллиарды людей на ней. Вот за один день умирают 150 000 человек. А вот за год 50 млн «уходят» из материального мира. При таком ракурсе становятся бессмысленными и мелкими многие усилия и действия. А если относиться к своим поступкам без внимания, то они становятся пустыми и слабыми.
Если изучать только «Мишлей» (Притчи Царя Соломона), теряется направление (зачем, куда). «Мишлей» отвечает на вопрос: «Как поступать?» и «Что делать?» А «Коэлет» – на вопрос «Зачем?» и «Ради чего?» Поэтому я считаю, что каждый день нужно учить чуть-чуть «Коэлет» и чуть-чуть «Мишлей», чтобы не отрываться от этого мира.
Для того чтобы эффективно сделать следующий маленький шаг, надо поднять голову, вспомнить о цели (направлении движения) и потом сделать следующий шаг. Если только смотреть глобально и не видеть деталей, или только видеть детали, но не видеть жизнь глобально, ошибки неизбежны.
В 15-м отрывке пишет Царь Соломон: «Искривленного нельзя исправить, а то, чего не достает, нельзя исчислить».
Что значит «искривленное невозможно исправить»? Раши нам объясняет, что здесь речь идет о трех вещах, на которые нам намекает Царь Соломон:
1.Тому, кто не готовился к Шаббату, нечего будет кушать в Шаббат. В Субботний день ничего нельзя создавать нового. Это день «остановки», посвященный общению с Богом.
Тот, кто в течение своей жизни не успеет заняться своим духовным развитием, исполнением заповедей и служением Богу, уже не сможет это исправить. Когда человек умирает, у него нет исправления. Он только на какой-то момент узнает счет, с которым он прошел эту жизнь. И дальше или «до свидания», или следующая попытка.
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