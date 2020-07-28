Сейчас же мне приятно отметить, что книга обрела более широкий и разнообразный круг читателей, чем ожидалось. Я имела возможность обратиться к монахиням, духовенству и мирянам Католической Церкви, верующим Православной Церкви, служителям и прихожанам церквей всех протестантских деноминаций, верующим по всему миру – всем тем, кто изо всех сил пытается свидетельствовать о Христе в своем окружении. А этим окружением могут быть участники рейтинга 500 самых успешных деловых людей, проводимого журналом Форчен ( «Fortune»), соседи по камере в местах лишения свободы, сотрудники среди преподавательского состава колледжаили, наконец, игроки-профессионалы престижной ассоциации гольфа!

Пипперт Ребека - Из солонки в мир - Секрет успешноrо блаrовестия

Христианский Литературный Центр "Глобал", 2005. - 376 с.

ISBN 0-8308-2220-8

Пипперт Ребека - Из солонки в мир - Секрет успешноrо блаrовестия - Содержание

1. Неспящие в Испании

2. Иисус - самый человечный из нас

3. Иисус - Господь всего

4 . Вопрос любви: абсолютно такой же, как все

5. Вопрос святости: абсолютно не такой, как все

6. Вопрос послушания: как еще познать Бога

7. Христос с нами

8. Присутствие Христа изменит жизнь

9. Развитие разговорных навыков

10. Три способа свидетельствовать

11 . Возделывание почвы

12. Сеется семя

13. Жатва в истине и любви Божьей

14. Жатва в силе Божьей

15. Истину можно обосновать

16. Истину можно пережить лично

17. Истину можно явить в силе Святого Духа

18. Свидетельство тела Христова

19. Без откровения свыше народ гибнет

Приложение 1. Составление плана личного свидетельства

Приложение 2. Вопросы для самостоятельного группового изучения

Пипперт Ребека - Из солонки в мир - Секрет успешноrо блаrовестия - Введение

Настоящим врагом благовестия является именно страх, не невежество. Мы боимся, что, если мы начнем говорить с друзьями о своей вере, те не примут нас и прекратят общаться с нами; боимся, что подвергнуться сомнению наши убеждения. Сегодня, как и прежде, нам не нужны примитивные способы передачи истины таким сложным существам, как люди.

За неимением иных причин, исследовать свежий подход к вопросу о благовестии побуждает обыкновенное разочарование. Однажды мне позвонил Энди Ле Пье из «Интерварсити Пресс». Он-то и предложил переработать двадцатое издание Из солонки. Мы обсудили, что именно можно было бы изменить: освежить язык, выбрать из текста устаревшие примеры, по возможности добавить новые истории и свидетельства и, наконец, дописать еще одну или две главы. Вот и все. Но в продолжение разговора Энди задал несколько серьезных вопросов. Что нового о благовестии ты узнала за последние двадцать лет, чего ты знала при написании книги? Повлиял ли на твое отношение к благовестию тот факт, что сегодня мы живем уже в другую эпоху?» (Ведь когда я еще только писала книгу, движение Новый Век былонеизвестным понятием!) Изменилось ли твое восприятие благовестия в результате общения с католиками, протестантами и другими верующими из разных стран?