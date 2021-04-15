Не так просто дать определение христианской этики, хотя большинство христиан легко могут определить, является тот или иной поступок нравственным или безнравственным. Бывший председатель Верховного Суда США Поттер Стюарт, когда его попросили сказать, какая работа художника будет неприемлема по нравственным стандартам общества, ответил: "Я не могу дать определение, но я знаю это, когда вижу работу". Большинство из нас наделены тем же инстинктом относительно присутствия или отсутствия христианской этики в конкретной ситуации.

Определение должно сделать различие между "светской этикой" и "христианской". Оно также должно обозначить границу между этикой и моралью. В более широком, мирском смысле этика объединяет честную игру со здравым уважением к законам страны под влиянием мягкого признания десяти заповедей. Христианская этика, напротив, поднимается на более высокий уровень, основываясь на Священном Писании, которое включает в себя закон Моисея, Нагорную проповедь и послания Павла. Несмотря на высокие требования, христианская этика может достигаться и поддерживаться через благодать и любовь Божью, искупительный труд Голгофы и верность Духа Святого, живущего в верующем.

Чем отличается этика от морали? Термины сходны по происхождению. Слово "этика" происходит от греческого слова этос, что значит "традиция". Латинский эквивалент мормос имеет то же значение, что и греческое слово, и является корнем современного слова "мораль". Это не значит, что этика представляет собой изучение того, что традиционно в данной ситуации. В то время как этика в первую очередь решает, каким будет наш поступок, мораль и является самим поступком. Этику можно рассматривать как интеллектуальный и духовный опыт. Мораль — это исполнение этической посылки. Этика связана с нашими стремлениями, целями, суждениями друг о друге, а мораль — это применение или неприменение их на практике в соответствии с обстоятельствами.

Бартон Пирс - Этика служителя - Руководство для исполненных Духом служителей

Издательство Лайф Паблишерс Интернешнл, 2000. – 296 с.

ISBN 0-7361-0197-7 (англ.)

Бартон Пирс - Этика служителя - Руководство для исполненных Духом служителей - Содержание

Пролог

Вступление

Часть 1. Основа христианской этики — Писание

1. Новая мораль Христа: определение понятия этики

Плоть, Дух и популярная теология

Рождение свыше, новая природа

Возмещение причиненного ущерба

Принципы удовольствия

Сила креста

Секрет победы Духа над плотью

2. Основа морали: десять заповедей

Подоплека закона

Десять заповедей

Роль заповедей в этике поведения

Отношение к этике Нового Завета

Значение закона в современном мире

3. Переход от закона к благодати: Нагорная проповедь

Значение проповеди 60

Благословение свыше — заслуженное и незаслуженное

Переход от простой нравственности к истинной духовности

Молитва учеников 67

Забота о жизни и средства, которые мы выбираем

Искренность в противопоставлении лицемерию

Безопасная жизнь на прочном основании

Часть 2. Этика и учение Церкви

4. Этические концепции из истории Церкви

От Иоанна Крестителя до апостола Павла

Отцы Церкви

Средние века

Ранние реформаторы

Мартин Лютер и поздние реформаторы

Веслианское пробуждение

Великое пробуждение

Религиозно-социологическое влияние на Америку

Либеральная теология и этическая мысль

Становление "движения святости"

5. Работа Святого Духа: чуткость служителя

Святой Дух в Ветхом Завете

Святой Дух в Новом Завете

Обетование Духа

"И о дарах духовных"

"Благопристойно и чинно"

"Духа не угашайте"

" Пророчества не уничижайте"

"Не Бог неустройства"

6. Вера во второе пришествие: роль служителя

Библейское основание второго пришествия

Реакция на мессианские предсказания

Как иметь дело с представителями движения "царство теперь" и близкими к нему философиями

Поддержка эсхатологической точки зрения, расходящейся с общепринятой

Толкование Писания: претрибуляционная теория

Признавая близость возвращения Христа

Осознавая свой потенциал как пророка и священника

7. Современные вопросы нравственности: позиция служителя

Развод и повторный брак

Аборт

Эвтаназия

Сексуальная распущенность

Порнография

Безнравственность в кино и на телевидении

Гомосексуализм

Издевательство над детьми

Преступление и наказание

Проблемы расизма

Часть 3. Этика в практическом служении

8. Служитель и община: предоставляя духовное лидерство

Лидер или посредник?

Сила этического примера

Любовь и уважение — или и то и другое?

Специфические проблемы проповедника- попечителя

Уверенность в сохранении тайны

"Невзирая на лица" — глупость фаворитизма

Взаимоотношения с бывшими прихожанами

9. Служитель и коллеги-служители: поддерживая профессиональные взаимоотношения

Взаимоотношения с пастором-предшественником

Взаимоотношения с пастором-преемником

Взаимоотношения с соседней проблемной церковью

Взаимоотношения с приезжими служителями

Взаимоотношения со служителями соседних церквей

Взаимоотношения с вашей деноминацией

10. Служитель и деньги: грязная нажива в чистых руках

Управление семейным бюджетом

Забота о семье

Аккуратная выплата налогов

Разумная трата

Социальное страхование: сознательный отказ

Открытие счета в банке или приобретение ценных бумаг

Планирование на будущее

11. Служитель и секс: удовольствие или опасность?

Служитель и его сексуальность

Библейский взгляд на сексуальность

Брак как продолжение романтических отношений

Как быть хорошим консультантом по сексуальным вопросам

Сексуальные ловушки, которых следует избегать

Как вести себя с представителями противоположного пола

12. Служитель и нравственное падение: как быть восстановленным через благодать

Факторы, способствующие моральному падению

Необходимость поддержания дисциплины

Видеть своего друга павшим — это удар

Последствия падения всенародно известных личностей

Отношение к дисциплинарным взысканиям

Правильное отношение к другому участнику греха

Служение семье павшего служителя

Положительное отношение к дисциплинированию служителей

13. Служитель и его влияние: имея дело с властью и авторитетом

Масштаб влияния служителя

Библейские модели духовного авторитета

Ответ служителя на господство Христа

Власть служителя и этические взаимоотношения

Проблема своего "я"

Искушение злоупотребить своей властью

Репутация служителя в семье и вне дома

14. Личность служителя: быть искренним

Служитель за кафедрой

Служитель у себя дома

Служитель при исполнении своих обязанностей

Служитель и отдых: запланированный отдых и восстановление сил

Избранная библиография

Указатель мест Писания

Предметный указатель