Пирсон - Пробуждение внутреннего героя
Мы говорим о некоторых людях, что у них «есть душа». Они любили, страдали, обрели глубокое понимание смысла жизни. И, пожалуй, самое главное: они знают себя.
А другие люди, кажется, утратили душу. Они могут быть вполне материально благополучны, иметь хороший дом, машину, отличную работу, красивую одежду. Возможно, их семейная жизнь стабильна и они чтут религиозные заповеди. И все же внутри зияет пустота. Даже когда они совершают правильные действия, это действия, лишенные смысла.
Эти люди могут любить, страдать и остро чувствовать жизнь, но так и не прийти к согласию с самими собой. Зачастую им сложно найти работу или отношения, которые приносили бы настоящее удовлетворение. Им всегда чего-то не хватает.
Печальна участь тех, кто так и не постиг, как найти себя или быть верным собственной душе. Их жизнь пуста и бесплодна. Впрочем, это не приговор. Практически каждый из нас способен найти смысл и цель как в собственном существовании, так и в окружающем мире.
Истории, преисполненные героизма, учат нас жить. Героический поиск заключается в том, чтобы сказать себе «да» и начать наполнять жизнь смыслом. Путешествие героя — это прежде всего поиск сокровищ своего истинного Я, а затем возвращение домой с дарами и наведение порядка в королевстве, то есть в собственной жизни. Путь полон опасностей и испытаний. Но, пройдя его, мы многое обретем: сможем по-настоящему состояться в мире и постичь тайны человеческой души, открыть и проявить свои уникальные способности и жить в ладу с собой и другими.
Перед вами книга, которая будет полезна на любом жизненном этапе: это призыв к поиску для тех, кто еще не решился или только делает первые шаги; подспорье для тех, кто путешествует уже давно; и наконец, инструмент для тех, кто уже достаточно продвинулся на своем пути и ищет возможности передать свой опыт и поделиться полученными знаниями. Каждое путешествие уникально, и каждый ищущий прокладывает дорогу сам. Но гораздо проще руководствоваться примерами тех, кто успел пройти до нас. Узнавая о странствиях героев, мы укрепляемся в мысли, что в жизни каждого есть место свершениям и все зависит только от нас.
Пирсон, Кэрол - Пробуждение внутреннего героя - 12 архетипов, которые помогут раскрыть свою личность и найти путь
Пер. с англ. А. Багрянцевой. — Москва : МИФ, 2024. — 480 c. — (МИФ. Психология архетипов).
ISBN 978-5-00214-422-8
Пирсон, Кэрол - Пробуждение внутреннего героя – Содержание
Введение
Как работать с книгой
Часть I. Танец Эго, Души и Самости
- 1. Этапы путешествия
- 2. Эго: защита Внутреннего ребенка
- 3. Душа: встреча с тайным
- 4. Самость: выражение себя в мире
- 5. По ту сторону героизма: танец
Часть II. Подготовка к путешествию
- 6. Простодушный
- 7. Сирота
- 8. Воин
- 9. Опекун
Часть III. Путешествие: стать подлинным
- 10. Искатель
- 11. Бунтарь
- 12. Любовник
- 13. Творец
Часть IV. Возвращение — путь к свободе
- 14. Правитель
- 15. Маг
- 16. Мудрец
- 17. Шут
Часть V. Преобразование мира через признание разнообразия
- 18. От двойственности к целостности. Модель жизненного этапа
- 19. Гендер и жизненное развитие
- 20. Гендер, разнообразие и трансформация культуры
- 21. Утверждение своего жизненного мифа
Приложение. Индекс Мифа Героя (форма Е)
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