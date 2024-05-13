Пирсон - Пробуждение внутреннего героя

Мы говорим о некоторых людях, что у них «есть душа». Они любили, страдали, обрели глубокое понимание смысла жизни. И, пожалуй, самое главное: они знают себя.

А другие люди, кажется, утратили душу. Они могут быть вполне материально благополучны, иметь хороший дом, машину, отличную работу, красивую одежду. Возможно, их семейная жизнь стабильна и они чтут религиозные заповеди. И все же внутри зияет пустота. Даже когда они совершают правильные действия, это действия, лишенные смысла.

Эти люди могут любить, страдать и остро чувствовать жизнь, но так и не прийти к согласию с самими собой. Зачастую им сложно найти работу или отношения, которые приносили бы настоящее удовлетворение. Им всегда чего-то не хватает.

Печальна участь тех, кто так и не постиг, как найти себя или быть верным собственной душе. Их жизнь пуста и бесплодна. Впрочем, это не приговор. Практически каждый из нас способен найти смысл и цель как в собственном существовании, так и в окружающем мире.

Истории, преисполненные героизма, учат нас жить. Героический поиск заключается в том, чтобы сказать себе «да» и начать наполнять жизнь смыслом. Путешествие героя — это прежде всего поиск сокровищ своего истинного Я, а затем возвращение домой с дарами и наведение порядка в королевстве, то есть в собственной жизни. Путь полон опасностей и испытаний. Но, пройдя его, мы многое обретем: сможем по-настоящему состояться в мире и постичь тайны человеческой души, открыть и проявить свои уникальные способности и жить в ладу с собой и другими.

Перед вами книга, которая будет полезна на любом жизненном этапе: это призыв к поиску для тех, кто еще не решился или только делает первые шаги; подспорье для тех, кто путешествует уже давно; и наконец, инструмент для тех, кто уже достаточно продвинулся на своем пути и ищет возможности передать свой опыт и поделиться полученными знаниями. Каждое путешествие уникально, и каждый ищущий прокладывает дорогу сам. Но гораздо проще руководствоваться примерами тех, кто успел пройти до нас. Узнавая о странствиях героев, мы укрепляемся в мысли, что в жизни каждого есть место свершениям и все зависит только от нас.

Пирсон, Кэрол - Пробуждение внутреннего героя - 12 архетипов, которые помогут раскрыть свою личность и найти путь

Пер. с англ. А. Багрянцевой. — Москва : МИФ, 2024. — 480 c. — (МИФ. Психология архетипов).

ISBN 978-5-00214-422-8

Пирсон, Кэрол - Пробуждение внутреннего героя – Содержание

Введение

Как работать с книгой

Часть I. Танец Эго, Души и Самости

1. Этапы путешествия

2. Эго: защита Внутреннего ребенка

3. Душа: встреча с тайным

4. Самость: выражение себя в мире

5. По ту сторону героизма: танец

Часть II. Подготовка к путешествию

6. Простодушный

7. Сирота

8. Воин

9. Опекун

Часть III. Путешествие: стать подлинным

10. Искатель

11. Бунтарь

12. Любовник

13. Творец

Часть IV. Возвращение — путь к свободе

14. Правитель

15. Маг

16. Мудрец

17. Шут

Часть V. Преобразование мира через признание разнообразия

18. От двойственности к целостности. Модель жизненного этапа

19. Гендер и жизненное развитие

20. Гендер, разнообразие и трансформация культуры

21. Утверждение своего жизненного мифа

Приложение. Индекс Мифа Героя (форма Е)

Примечания

Благодарности

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