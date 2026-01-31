Книга Найджела Пирсона «Шагая по Мельнице: практики в традиционном ведовстве» будет интересна как для начинающих, так и опытных практикующих традиционного Ремесла. Автор определяет традиционное ведовство как «практику или практики, которые предшествовали гарднерианской Викке по своему происхождению на десятилетия или столетия, и которые непрерывно передавались вне современных известных традиций, и не имеют никакой связи с современными нео-языческими системами верований». Эта книга представляет собой отличное введение к большинству форм традиционного Ремесла.

Найджел Пирсон - Шагая по Мельнице - практики в традиционном ведовстве

Перевод с английского: Алина Кипрей,

Издание Inverted Tree, г. Харьков, 2021 г. — 403 с.

Первое издание Capall Вапп Publishing, 2007 г.

Второе издание Troy Books, 2017 г.

Найджел Пирсон - Шагая по Мельнице - практики в традиционном ведовстве - Содержание

Глава 1. Освящение компаса

Инструменты

Призыв направлений

Содержание ритуала

Заявление о завершении и благодарность

Почитание направлений

Открытие / снятие компаса

Рабочее место

Примеры

Глава 2. Изготовление палочек

Что такое палочка

Аспекты традиционных знаний о деревьях

Дриады

Типы древесины

Некоторые местные деревья

Срезание дерева для магических целей

Создание своей палочки

Завершение создания палочки

Обряд освящения

Глава 3. Создание заклинаний

Что такое заклинание

Словесные заклинания и напевы

Травяная магия

Простые средства, зелья, масла и лосьоны

Магия стихий и природы

Глава 4. Ощущение священного

История и предыстория

Практическое применение благовоний

Сжигание благовоний

Материалы для благовоний

Смешивание благовоний

Формулы

Обряд жертвоприношения

Глава 5. Вхождение в сумерки

Некоторые определения

Личная защита

Сосредоточенность и внимание

Накопление энергии

Работа в трансе

Полёт души или трансвекция

Глава 6. Работа с духами

Духи природы

Духи дома и домашнего очага

Кое-что о фамильярах

Фетч

Предки и могущественные мёртвые

Эльфы или народ фейри

Глава 7. Приближаясь к Силам

Бог

Король дикого леса

Двигаясь по дороге

Владыка Кургана

Вход в лабиринт

Владыка Света

Призыв Мастера

Богиня

Великая Королева

Обращение к Даме

Чёрная Богиня

Наблюдая за звёздами внизу

Приближаясь к Силе

Ритуал самопосвящения Старой Силе

Библиография и рекомендуемый список литературы