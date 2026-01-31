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Пирсон - Шагая по Мельнице

Пирсон - Шагая по Мельнице
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Psychology Psychotherapy, Religious Studies Atheism, Esotericism Mysticism Kabbalah, Hermeticism Alchemy Magic Astrology, Occultism Paganism Witchcraft

Книга Найджела Пирсона «Шагая по Мельнице: практики в традиционном ведовстве» будет интересна как для начинающих, так и опытных практикующих традиционного Ремесла. Автор определяет традиционное ведовство как «практику или практики, которые предшествовали гарднерианской Викке по своему происхождению на десятилетия или столетия, и которые непрерывно передавались вне современных известных традиций, и не имеют никакой связи с современными нео-языческими системами верований». Эта книга представляет собой отличное введение к большинству форм традиционного Ремесла.

Найджел Пирсон - Шагая по Мельнице - практики в традиционном ведовстве

Перевод с английского: Алина Кипрей,

Издание Inverted Tree, г. Харьков, 2021 г. — 403 с.

Первое издание Capall Вапп Publishing, 2007 г.

Второе издание Troy Books, 2017 г.

Найджел Пирсон - Шагая по Мельнице - практики в традиционном ведовстве - Содержание

Глава 1. Освящение компаса

  • Инструменты

  • Призыв направлений

  • Содержание ритуала

  • Заявление о завершении и благодарность

  • Почитание направлений

  • Открытие / снятие компаса

  • Рабочее место

  • Примеры

Глава 2. Изготовление палочек

  • Что такое палочка

  • Аспекты традиционных знаний о деревьях

  • Дриады

  • Типы древесины

  • Некоторые местные деревья

  • Срезание дерева для магических целей

  • Создание своей палочки

  • Завершение создания палочки

  • Обряд освящения

Глава 3. Создание заклинаний

  • Что такое заклинание

  • Словесные заклинания и напевы

  • Травяная магия

  • Простые средства, зелья, масла и лосьоны

  • Магия стихий и природы

Глава 4. Ощущение священного

  • История и предыстория

  • Практическое применение благовоний

  • Сжигание благовоний

  • Материалы для благовоний

  • Смешивание благовоний

  • Формулы

  • Обряд жертвоприношения

Глава 5. Вхождение в сумерки

  • Некоторые определения

  • Личная защита

  • Сосредоточенность и внимание

  • Накопление энергии

  • Работа в трансе

  • Полёт души или трансвекция

Глава 6. Работа с духами

  • Духи природы

  • Духи дома и домашнего очага

  • Кое-что о фамильярах

  • Фетч

  • Предки и могущественные мёртвые

  • Эльфы или народ фейри

Глава 7. Приближаясь к Силам

  • Бог

  • Король дикого леса

  • Двигаясь по дороге

  • Владыка Кургана

  • Вход в лабиринт

  • Владыка Света

  • Призыв Мастера

  • Богиня

  • Великая Королева

  • Обращение к Даме

  • Чёрная Богиня

  • Наблюдая за звёздами внизу

  • Приближаясь к Силе

  • Ритуал самопосвящения Старой Силе

Библиография и рекомендуемый список литературы

Views 373
Rating 3.0 / 5
Added 31.01.2026
Author brat lexmak
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3.0/5 (2)

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