Пирсон - Шагая по Мельнице
Книга Найджела Пирсона «Шагая по Мельнице: практики в традиционном ведовстве» будет интересна как для начинающих, так и опытных практикующих традиционного Ремесла. Автор определяет традиционное ведовство как «практику или практики, которые предшествовали гарднерианской Викке по своему происхождению на десятилетия или столетия, и которые непрерывно передавались вне современных известных традиций, и не имеют никакой связи с современными нео-языческими системами верований». Эта книга представляет собой отличное введение к большинству форм традиционного Ремесла.
Найджел Пирсон - Шагая по Мельнице - практики в традиционном ведовстве
Перевод с английского: Алина Кипрей,
Издание Inverted Tree, г. Харьков, 2021 г. — 403 с.
Первое издание Capall Вапп Publishing, 2007 г.
Второе издание Troy Books, 2017 г.
Найджел Пирсон - Шагая по Мельнице - практики в традиционном ведовстве - Содержание
Глава 1. Освящение компаса
Инструменты
Призыв направлений
Содержание ритуала
Заявление о завершении и благодарность
Почитание направлений
Открытие / снятие компаса
Рабочее место
Примеры
Глава 2. Изготовление палочек
Что такое палочка
Аспекты традиционных знаний о деревьях
Дриады
Типы древесины
Некоторые местные деревья
Срезание дерева для магических целей
Создание своей палочки
Завершение создания палочки
Обряд освящения
Глава 3. Создание заклинаний
Что такое заклинание
Словесные заклинания и напевы
Травяная магия
Простые средства, зелья, масла и лосьоны
Магия стихий и природы
Глава 4. Ощущение священного
История и предыстория
Практическое применение благовоний
Сжигание благовоний
Материалы для благовоний
Смешивание благовоний
Формулы
Обряд жертвоприношения
Глава 5. Вхождение в сумерки
Некоторые определения
Личная защита
Сосредоточенность и внимание
Накопление энергии
Работа в трансе
Полёт души или трансвекция
Глава 6. Работа с духами
Духи природы
Духи дома и домашнего очага
Кое-что о фамильярах
Фетч
Предки и могущественные мёртвые
Эльфы или народ фейри
Глава 7. Приближаясь к Силам
Бог
Король дикого леса
Двигаясь по дороге
Владыка Кургана
Вход в лабиринт
Владыка Света
Призыв Мастера
Богиня
Великая Королева
Обращение к Даме
Чёрная Богиня
Наблюдая за звёздами внизу
Приближаясь к Силе
Ритуал самопосвящения Старой Силе
Библиография и рекомендуемый список литературы
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