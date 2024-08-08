Пишель Рихард - Будда, его жизнь и учение

Не без колебаний решился я последовать предложению г-на издателя написать для издаваемой им серии «Из мира природы и духа» томик о «Жизни и учении Будды». Ведь в сочинениях о буддизме, предназначенных для широкой публики, недостатка не имеется. Но все они, даже написанная высоким стилем книга Ольденберга, страдают, по моему мнению, тем, что недостаточно резко выделяют характер буддизма как религии и придают слишком малое значение говорящему из него индийскому духу. Чем более мы подвигаемся в исследовании Центральной Азии, тем более выясняется, что для значительной части Востока буддизм был в не меньшей степени проводником культуры, чем христианство для Запада. Но если ценность буддизма как религии в наших глазах все возрастает, то его значение как философии все более и более падает. Вместе с Гарбе и Якоби я пришел к убеждению, что Будда как философ находится в полной зависимости от его предшественников на почве Индии, от Капилы и Патанджали.

В этом смысле я и сделал попытку, в противоположность Ольденбергу, расчленить учение Будды, выделить внесенное им оригинальное от заимствованного. При этом пришлось прибегнуть к большему числу технических выражений, чем это было бы желательно в интересах читателя. Но избежать этого оказалось невозможным. Технический, формальный язык буддийских писаний еще очень трудно понимаем, так как мы располагаем пока совершенно ничтожною частью литературы комментариев к ним. Между исследователями еще не достигнуто соглашения в передаче многих важных понятий. Кроме того, с тех пор как в Китайском Туркестане найдены фрагменты считавшегося утраченным санекритского канона, предание северных буддистов стало выступать в новом освещении. Теперь его уже нельзя игнорировать при изложении учения Будды.

Размеры предлагаемой книжки определились характером серии. Поэтому я вынужден был приложить старания к возможному сокращению IV и особенно V главы, вообще к большей сжатости изложения и должен был многое пропустить и даже из написанного исключить. Существенное, однако, мне думается, осталось. Нельзя было избежать, чтобы в число избранных мною примеров не вошли многие, имеющиеся уже у моих предшественников. Но все переводы текстов я проверил по оригиналам на языках пали, санскрите и диалекте гатха, и многие из них исправил и передал иначе. Поэтому и для специалистов эта книжка, несмотря на ее скромные размеры, может представить кое-что новое.

Пишель Рихард - Будда, его жизнь и учение

под редакцией Д. Н. Анучина

Москва: Издательство Юрайт, 2024, 139с.

Серия «Антология мысли»

ISΒΝ 978-5-534-11819-3

Пишель Рихард - Будда, его жизнь и учение - Содержание

Предисловие автора

От редакции перевода

I. Введение

II. Северо-восточная Индия во времена Будды

III. Жизнь Будды

IV. Будда в его отношении к государству и церкви

V. Способ учения Будды

VI. Учение Будды

VII. Община и культ

Литература

Добавочные примечания