Несмотря на провозглашаемую секуляризацию и стремление к воплощению принципа светскости в России и странах Запада, в настоящее время отмечается рост религиозности и увеличение численности сторонников того или иного религиозного учения по всему миру.

Религиозное сознание является способом познания мира, это совокупность воззрений на мир, бога, человека и процесс непрерывного развития и самосовершенствования. В настоящее время религия выступает одним из наиболее значимых феноменов современного общества, на жизнедеятельность которого существенное влияние оказывают процессы глобализации. Понимание особенностей мышления религиозного человека является, с одной стороны, мощным оружием в руках злоумышленника, в том числе и для формирования экстремистских взглядов, но, с другой стороны, и средством противодействия экстремистской и террористической деятельности, базирующейся на религиозной и этнической почве. Сотрудники ФСИН и других правоохранительных органов должны знать основы мировых религий и уметь принимать меры для противодействия идеям радикальных религиозных течений.

Религиозный экстремизм как социальное явление представляет серьезную угрозу распространения в условиях полиэтничной и поликонфессиональной среды осужденных, а также подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений в учреждениях ФСИН России. Сейчас в Российской Федерации существует более семидесяти религиозных конфессий, на фоне которых получили широкое распространение преступления на религиозной и межэтнической почве различных деструктивных групп, в том числе и экстремистской направленности. Приверженцы крайних взглядов и мер, радикальных способов решения проблем разжигают межнациональную рознь, религиозную вражду. В связи с этим важным направлением профилактики экстремизма является создание единого информационного пространства для распространения идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим народам, культурам, религиям.

Профилактика экстремизма сотрудниками УИС имеет большую практическую значимость с точки зрения влияния и профилактического воздействия на представителей разных религиозных институтов, малых социальных групп и отдельных личностей, отбывающих наказание в исправительных учреждениях.

Андрей Пискунов - Мировые религии в современном социуме: основы вероучений и предотвращение преступлений на межэтнической и межконфессиональной почве

М. : Проспект, Пермский институт ФСИН России, 2019. - 136 с.

ISBN 978-5-392-30601-5 (Проспект)

ISBN 978-5-907165-11-3 (Пермский институт ФСИН России)

Андрей Пискунов - Мировые религии в современном социуме: основы вероучений и предотвращение преступлений на межэтнической и межконфессиональной почве - Содержание

Введение

Глава 1. Мировые религии в современном обществе: особенности вероучения и культа

§ 1. Мировые религии: основные понятия и термины

§ 2. Буддизм как мировая религия

§ 3. Христианство как мировая религия

§ 4. Ислам как мировая религия

Итоговый контроль по блоку

Глава 2. Сущность и содержание понятий национально-религиозного экстремизма, этнической и религиозной толерантности

Глава 3. Рекомендации по профилактике экстремизма в области межэтнических и межконфессиональных отношений в УИС 87

Заключение

Список использованной литературы