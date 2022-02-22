Пискунов - Мировые религии в современном социуме
Несмотря на провозглашаемую секуляризацию и стремление к воплощению принципа светскости в России и странах Запада, в настоящее время отмечается рост религиозности и увеличение численности сторонников того или иного религиозного учения по всему миру.
Религиозное сознание является способом познания мира, это совокупность воззрений на мир, бога, человека и процесс непрерывного развития и самосовершенствования. В настоящее время религия выступает одним из наиболее значимых феноменов современного общества, на жизнедеятельность которого существенное влияние оказывают процессы глобализации. Понимание особенностей мышления религиозного человека является, с одной стороны, мощным оружием в руках злоумышленника, в том числе и для формирования экстремистских взглядов, но, с другой стороны, и средством противодействия экстремистской и террористической деятельности, базирующейся на религиозной и этнической почве. Сотрудники ФСИН и других правоохранительных органов должны знать основы мировых религий и уметь принимать меры для противодействия идеям радикальных религиозных течений.
Религиозный экстремизм как социальное явление представляет серьезную угрозу распространения в условиях полиэтничной и поликонфессиональной среды осужденных, а также подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений в учреждениях ФСИН России. Сейчас в Российской Федерации существует более семидесяти религиозных конфессий, на фоне которых получили широкое распространение преступления на религиозной и межэтнической почве различных деструктивных групп, в том числе и экстремистской направленности. Приверженцы крайних взглядов и мер, радикальных способов решения проблем разжигают межнациональную рознь, религиозную вражду. В связи с этим важным направлением профилактики экстремизма является создание единого информационного пространства для распространения идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим народам, культурам, религиям.
Профилактика экстремизма сотрудниками УИС имеет большую практическую значимость с точки зрения влияния и профилактического воздействия на представителей разных религиозных институтов, малых социальных групп и отдельных личностей, отбывающих наказание в исправительных учреждениях.
Андрей Пискунов - Мировые религии в современном социуме: основы вероучений и предотвращение преступлений на межэтнической и межконфессиональной почве
М. : Проспект, Пермский институт ФСИН России, 2019. - 136 с.
ISBN 978-5-392-30601-5 (Проспект)
ISBN 978-5-907165-11-3 (Пермский институт ФСИН России)
Андрей Пискунов - Мировые религии в современном социуме: основы вероучений и предотвращение преступлений на межэтнической и межконфессиональной почве - Содержание
Введение
Глава 1. Мировые религии в современном обществе: особенности вероучения и культа
- § 1. Мировые религии: основные понятия и термины
- § 2. Буддизм как мировая религия
- § 3. Христианство как мировая религия
- § 4. Ислам как мировая религия
- Итоговый контроль по блоку
Глава 2. Сущность и содержание понятий национально-религиозного экстремизма, этнической и религиозной толерантности
Глава 3. Рекомендации по профилактике экстремизма в области межэтнических и межконфессиональных отношений в УИС 87
Заключение
Список использованной литературы
- Приложение 1. Лекция по теме. «Понятие экстремизма в современном обществе. Меры ответственности за межэтнический и межконфессиональный экстремизм»
- Приложение 2. Памятка. Сотруднику УИС по выявлению признаков экстремизма, содержащихся в аудио-, видео- и печатных материалах
- Приложение 3. Перечень методик, рекомендованных для проведения диагностического мониторинга
- Приложение 4. Список организаций, признанных российскими судами экстремистскими
- Приложение 5. Список организаций, признанных российскими судами террористическими, деятельность которых запрещена на территории России
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