Письма Александра Великого
В письме, так же, как и в диалоге, проявляется человеческий характер, — отмечает подражатель Деметрия Фалерского. — Почти каждый из нас запечатлевает в письмах свою душу. И в других видах сочинений проявляется характер пишущего, но нигде так очевидно, как в письмах» (Ps.Demetr. De elocut. 227). — В полной мере эти слова относятся к Александру Великому, о котором нельзя написать объективную историю, либо адекватно воссоздать его биографию, непринимая в расчёт или не имея хотя бы общего представления о его корреспонденции.
В IV веке до н.э. официальные письменные донесения и частные письма играют всё более значимую роль в древнегреческом обществе. Собственно говоря, сочинение Псевдо - Деметрия посвящено искусству составления писем. Появившиеся тогда же и другие трактаты на эту тему показывают, что эпистолярный жанр стал важной частью социального общения, в котором высоко ценилось умение выражаться в надлежащем стиле и в соответствии с поводом.
Письменная корреспонденция прочно вошла в частную, деловую и государственную жизнь во времена правления Филиппа II Македонского и его сына Александра III Великого. Именно Филипп первым учредил царскую канцелярию и ввёл должность письмоводителя (грамматевс), составителя официальных посланий и заведующего канцелярией. Надёжная система доставки письменной корреспонденция была необходима македонским царям для обмена важной информацией между центральным правительством и отдалёнными регионами и колониями, а также для связи с греческими полисами.
Также в Афинах и в других полисах появилась выборные должности письмоводителя Совета (γραμματεὺς τῆς βουλῆς), письмоводителя Притании (γραμματεὺς κατὰ πρυτανείαν) и письмоводителя Города (γραμματεὺς τῆς πόλεως). При каждом письмоводителе содержался многочисленный штат его помощников — ὑπογραμματεῖς. Военные подразделения имели собственных секретарей и письмоводителей. Известен Антифан, писец при македонской коннице (Curt. VII 1.15).
Письма Александра Великого
Авт.-сост. Б. Г. Деревенский; пер. с др.-греч. Р. А. Гимадеева. – СПб.: Алетейя, 2022. – 400 с.: ил. – (Новая античная библиотека. Источники).
ISBN 978-5-00165-511-4
Письма Александра Великого – Содержание
Эпистолярное творчество Александра
Источники
Проблема подлинности писем Александра
Существовал ли сборник писем Александра?
О настоящем сборнике. Датировка писем
Хронология Александра Великого
I. Официальные послания
1. Послание к афинянам [1] 335 г
2. Послание к афинянам [2] 335 г
3. Послание к афинянам [3]
4. Послание к приенцам. 334 г
5. Первое послание к хиосцам. 332 г
6. Второе послание к хиосцам. 332 г
7. Послание к эресиянам. 332 г
8. Послание к митиленцам. 332 г
9. Послание к калимнейцам. 332 г
10. Послание к смирнянам
11. Послание к афинянам [4] 332 г
12. Послание к иудейскому первосвященнику. Февраль 332 г
Легенда о посещении Александром Иерусалима
Александр Великий и иудеи
13. Послание к эллинам [1] 331 г
14. Послание к платейцам. 331 г
15. Послание к афинянам [5] ок. 330 г
16. Послание к афинянам [6] (о Демосфене)
17. Третье послание к хиосцам. 324 г
18. Послание к тегеатам. 324 г
19. Послание к эллинам [2] 324 г
20. Послание к греческим полисам. 324 г
II. Обмен посланиями с Дарием III
21. Неизвестное послание Дария к Александру. 333–332 гг
Первый кризис в лагере Александра
22. Первое послание Дария III к Александру. Декабрь 333 г
Соотношение источников и версия Диодора
23. Первое ответное послание Александра к Дарию III Декабрь 333 г
Квинтэссенция македонской пропаганды
24. Второе послание Дария III к Александру. Июль 332 г
25. Второе ответное послание Александра к Дарию III. Июль 332 г
26. Третье послание Дария III к Александру. Сентябрь 331 г
27. Третье ответное послание Александра к Дарию III Сентябрь 331 г
«Великодушие» Александра и метафора двух солнц
III. Письмо к отцу. Переписка с матерью
28. Письмо к отцу. Весна 337 г
Александр как наследник и продолжатель Филиппа II
29. Письмо от приближённого (?) Олимпиады
30. Письмо Олимпиады к сыну. 334 г
31. Письмо Олимпиады к сыну. 333 г
32. Письмо к матери. Начало 331 г
Тайны оазиса Сива
33. Письмо к матери. Ок. 331 г
34. Письмо Олимпиады к сыну. Ок. 330 г
35. Письма Олимпиады к сыну. Ок. 331–330 гг
36. Письмо к матери. Весна 326 г
37. Письмо к матери (?) Июль 326 г
38. Письмо к матери (?) 326 г
39. Письмо к матери (?) Октябрь 325 г
40. Письма от Олимпиады 324 г
41. Из переписки Олимпиады с Гефестионом
О близости отношений Александра и Гефестиона
IV. Переписка с Антипатром
42. Письмо к Антипатру (?) Начало 333 г
43. Письмо к Антипатру. Ноябрь 333 г
44. Письмо к Антипатру. 331 г
45. Письмо к Антипатру. Ноябрь 331 г
46. Письмо к Антипатру (?) Конец 331 г
47. Письма от Антипатра, полученные в 330 г
48. Письмо к Антипатру. Сентябрь 330 г
Инцидент в Гиркании
49. Письмо к Антипатру (?) Осень 330 г
50. Письмо к Антипатру. 329–328 гг
51. Письмо к Антипатру. Начало 327 г
Проскинезис, «заговор мальчишек» и дело Каллисфена
52. Письмо к Антипатру. Начало 327 г
Истоки легенды о встрече Александра с амазонками
53. Письмо от Антипатра (?) Начало 324 г
54. Письмо от Антипатра (?). 324 г
55. Письмо к Антипатру. Июль 324 г
56. Письма от Антипатра. 324 г
57. Письмо к Антипатру. 324 г
V. Письма разным адресатам
58. Письмо к стратегу Пармениону. Март 333 г
59. Письмо к стратегу Пармениону. 333–332 г
Женщины Александра Великого
60. Письмо от Пармениона. Декабрь 333 г
61. Письмо к Леониду. 332 г
62. Письмо к гиппарху Филоте и ответное письмо. Начало 331 г
63. Ответ на письмо наместника Филоксена [1] 331 г
64. Письмо к наместнику Филоксену [2]
65. Письмо к Гагнону. 331 г
66. Письмо к Феодору. Ок. 331 г
67. Письмо к афинскому стратегу Фокиону [1]
68. Письмо к афинскому стратегу Фокиону [2]
69. Письмо к Певкесту [1]
70. Письмо к врачу Алексиппу
71. Письмо к Гефестиону
72. Письмо к врачу Павсанию
73. Письмо к Селевку (?)
74. Письмо к Певкесту [2]
75. Письмо к Мегабизу
76. Письмо к Менету. Август 330 г
77. Письмо к Клиту Чёрному. Август 330 г
78. Письмо к стратегу Пармениону [3] Октябрь 330 г
79. Письмо к стратегам Клеандру, Ситалку и Мениду. Октябрь 330 г
80. Письмо к царю скифов. Октябрь 329 г
81. Письмо к стратегам Кратеру, Атталу и Алкете. Начало 327 г
82. Письмо к Птолемею Лагиду. Лето 327 г
83. Письмо к войску. 325 г
84. Письмо к таксиарху Эвдаму и царю Таксилу. Декабрь 325 г
85. Письмо к азиатским сатрапам и стратегам [1] Декабрь 325 г
86. Письмо к азиатским сатрапам [и стратегам] [2] Декабрь 325 г. (?)
87. Письмо к стратегу Кратеру. Вавилония, 324 г
88. Письмо к азиатским сатрапам и стратегам [3] Вавилония, 324 г
89. Письмо к номарху Клеомену. Конец 324 г
Башня на острове Фарос и культ Гефестиона
Приложение к разделам I–V
90. Письма от отца
91. Письмо от Исократа. Ок. 342 г
92. Письмо от Аттала. Осень 336 г
93. Письмо от Демосфена. 335 г
94. Письмо от Гегесистрата. 334 г
95. Письмо от Пармениона о враче Филиппе. Сентябрь 333 г
96. Письмо от Птолемея и Асандра. Октябрь 333 г
97. Письмо от правителя Дамаска. Декабрь 333 г
98. Письмо от стратега Фокиона. Ок. 331 г
99. Письмо от гиппарха Филоксена. Ноябрь 331 г
100. Письмо от Сизигамбис. Ноябрь 331 г
101. Письмо от Тиридата. Конец 331 г
102. Письмо от Набарзана. Лето 330 г
103. Письма от сатрапов. Октябрь 330 г
104. Письмо от Диоксиппа. Ноябрь 326 г
105. Письма от Леонната и Кратера. Ноябрь 325 г
106. Письмо от Клеомена
107. Письмо от Кратета
108. Письмо от Андрокида
109. Письмо от Калана. Ок. 326 г
110. Письмо от Диогена [1]
111. Письмо от Диогена [2]
VI. Ранние псевдоэпиграфы
112. Послание к римлянам [1]
113. Послание к римлянам [2]
114. Послание к илионцам. 324 г
115. Послание к карфагенянам
116. Послание к родосцам
117. Письмо от Филиппа II
118. Письмо к Аристотелю и ответное письмо
119. Письмо к Аристотелю из Индии
120а–е. Письма от Аристотеля об управлении государством
120а. О сдержанности в гневе
120б. Об эллинах и варварах
120в. О благодетельствовании городам
120г. О стагиритах
120д. О политике по отношению к полисам
120е. Некоторые новейшие подделки
121. Письмо к матери и ответ Олимпиады («сын Аммона»)
122. Письмо к матери о рассказах египетских жрецов
VII. Псевдоэпиграфы в «Жизни Александра Македонского» (Псевдо - Каллисфен, редакция Α)
123. Письмо к тирянам
124. Первое послание Дария к Александру
125. Первое ответное послание Александра к Дарию
126. Второе послание Дария к Александру
127. Второе ответное послание Александра к Дарию
128. Послание к афинянам и
129. Письмо к лакедемонянам
130. Третье послание Дария к Александру
130а. То же послание на Флорентийском папирусе
131. Третье ответное послание Александра к Дарию
132. Письмо к сатрапам
133. Четвёртое послание Дария к Александру
133а. То же послание на Гамбургском папирусе
133б. То же послание на Tabula Iliaca
134. Послание к персам
Александр Великий в иранских источниках
135. Письмо к Статире и Родогуне
136. Письмо к Роксане
137. Послание царя Пора к Александру
137а. То же послание в «Эпитоме из Меца»
138. Ответное послание Александра к Пору
139. Письмо к Аристотелю
140. Письмо к амазонкам [1]
141. Письмо от амазонок [1]
142. Письмо к амазонкам [2]
143. Письмо от амазонок [2]
144. Письмо к матери
VIII. «Завещание Александра»
145. Завещание Александра (Псевдо-Каллисфен А)
146. Excerpta Latina Barbari
IX. Позднеантичные и средневековые фабрикации
147. Письмо к Олимпиаде и Аристотелю [1] (Псевдо-Каллисфен Β)
148. Письмо к Олимпиаде и Аристотелю [2] (Псевдо-Каллисфен Г)
149. Послание к иерусалимлянам (Псевдо-Каллисфен Λ)
150. Переписка с иерусалимлянами (Псевдо-Каллисфен Ф)
151. Утешительное письмо к матери (Псевдо-Каллисфен Β)
152. Письмо к Аристотелю о чудесах Индии
153. Из переписки с Диндимом
154. Переписка с Аристотелем об иранской знати («Послание Тансара»)
154а. Та же переписка в «Сирр ал-‘Асрар»
154б. Та же переписка в передаче ал-Мас‘уди
154в. Та же переписка в «Шахнаме» Фирдоуси
154г. Та же переписка в «Фарс-наме»
154д. Та же переписка в передаче ал-Макина
154е. Та же переписка в Secretum Secretorum
Именной указатель
Географический и этнический указатель
Указатель отдельных произведений и документов
Указатель званий и терминов
Указатель исследователей
Сокращения названий источников
Цитируемая и справочная научно - исследовательская литература
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