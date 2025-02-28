В письме, так же, как и в диалоге, проявляется человеческий характер, — отмечает подражатель Деметрия Фалерского. — Почти каждый из нас запечатлевает в письмах свою душу. И в других видах сочинений проявляется характер пишущего, но нигде так очевидно, как в письмах» (Ps.Demetr. De elocut. 227). — В полной мере эти слова относятся к Александру Великому, о котором нельзя написать объективную историю, либо адекватно воссоздать его биографию, непринимая в расчёт или не имея хотя бы общего представления о его корреспонденции.

В IV веке до н.э. официальные письменные донесения и частные письма играют всё более значимую роль в древнегреческом обществе. Собственно говоря, сочинение Псевдо - Деметрия посвящено искусству составления писем. Появившиеся тогда же и другие трактаты на эту тему показывают, что эпистолярный жанр стал важной частью социального общения, в котором высоко ценилось умение выражаться в надлежащем стиле и в соответствии с поводом.

Письменная корреспонденция прочно вошла в частную, деловую и государственную жизнь во времена правления Филиппа II Македонского и его сына Александра III Великого. Именно Филипп первым учредил царскую канцелярию и ввёл должность письмоводителя (грамматевс), составителя официальных посланий и заведующего канцелярией. Надёжная система доставки письменной корреспонденция была необходима македонским царям для обмена важной информацией между центральным правительством и отдалёнными регионами и колониями, а также для связи с греческими полисами.

Также в Афинах и в других полисах появилась выборные должности письмоводителя Совета (γραμματεὺς τῆς βουλῆς), письмоводителя Притании (γραμματεὺς κατὰ πρυτανείαν) и письмоводителя Города (γραμματεὺς τῆς πόλεως). При каждом письмоводителе содержался многочисленный штат его помощников — ὑπογραμματεῖς. Военные подразделения имели собственных секретарей и письмоводителей. Известен Антифан, писец при македонской коннице (Curt. VII 1.15).

Письма Александра Великого

Авт.-сост. Б. Г. Деревенский; пер. с др.-греч. Р. А. Гимадеева. – СПб.: Алетейя, 2022. – 400 с.: ил. – (Новая античная библиотека. Источники).

ISBN 978-5-00165-511-4

Письма Александра Великого – Содержание

Эпистолярное творчество Александра

Источники

Проблема подлинности писем Александра

Существовал ли сборник писем Александра?

О настоящем сборнике. Датировка писем

Хронология Александра Великого

I. Официальные послания

1. Послание к афинянам [1] 335 г

2. Послание к афинянам [2] 335 г

3. Послание к афинянам [3]

4. Послание к приенцам. 334 г

5. Первое послание к хиосцам. 332 г

6. Второе послание к хиосцам. 332 г

7. Послание к эресиянам. 332 г

8. Послание к митиленцам. 332 г

9. Послание к калимнейцам. 332 г

10. Послание к смирнянам

11. Послание к афинянам [4] 332 г

12. Послание к иудейскому первосвященнику. Февраль 332 г

Легенда о посещении Александром Иерусалима

Александр Великий и иудеи

13. Послание к эллинам [1] 331 г

14. Послание к платейцам. 331 г

15. Послание к афинянам [5] ок. 330 г

16. Послание к афинянам [6] (о Демосфене)

17. Третье послание к хиосцам. 324 г

18. Послание к тегеатам. 324 г

19. Послание к эллинам [2] 324 г

20. Послание к греческим полисам. 324 г

II. Обмен посланиями с Дарием III

21. Неизвестное послание Дария к Александру. 333–332 гг

Первый кризис в лагере Александра

22. Первое послание Дария III к Александру. Декабрь 333 г

Соотношение источников и версия Диодора

23. Первое ответное послание Александра к Дарию III Декабрь 333 г

Квинтэссенция македонской пропаганды

24. Второе послание Дария III к Александру. Июль 332 г

25. Второе ответное послание Александра к Дарию III. Июль 332 г

26. Третье послание Дария III к Александру. Сентябрь 331 г

27. Третье ответное послание Александра к Дарию III Сентябрь 331 г

«Великодушие» Александра и метафора двух солнц

III. Письмо к отцу. Переписка с матерью

28. Письмо к отцу. Весна 337 г

Александр как наследник и продолжатель Филиппа II

29. Письмо от приближённого (?) Олимпиады

30. Письмо Олимпиады к сыну. 334 г

31. Письмо Олимпиады к сыну. 333 г

32. Письмо к матери. Начало 331 г

Тайны оазиса Сива

33. Письмо к матери. Ок. 331 г

34. Письмо Олимпиады к сыну. Ок. 330 г

35. Письма Олимпиады к сыну. Ок. 331–330 гг

36. Письмо к матери. Весна 326 г

37. Письмо к матери (?) Июль 326 г

38. Письмо к матери (?) 326 г

39. Письмо к матери (?) Октябрь 325 г

40. Письма от Олимпиады 324 г

41. Из переписки Олимпиады с Гефестионом

О близости отношений Александра и Гефестиона

IV. Переписка с Антипатром

42. Письмо к Антипатру (?) Начало 333 г

43. Письмо к Антипатру. Ноябрь 333 г

44. Письмо к Антипатру. 331 г

45. Письмо к Антипатру. Ноябрь 331 г

46. Письмо к Антипатру (?) Конец 331 г

47. Письма от Антипатра, полученные в 330 г

48. Письмо к Антипатру. Сентябрь 330 г

Инцидент в Гиркании

49. Письмо к Антипатру (?) Осень 330 г

50. Письмо к Антипатру. 329–328 гг

51. Письмо к Антипатру. Начало 327 г

Проскинезис, «заговор мальчишек» и дело Каллисфена

52. Письмо к Антипатру. Начало 327 г

Истоки легенды о встрече Александра с амазонками

53. Письмо от Антипатра (?) Начало 324 г

54. Письмо от Антипатра (?). 324 г

55. Письмо к Антипатру. Июль 324 г

56. Письма от Антипатра. 324 г

57. Письмо к Антипатру. 324 г

V. Письма разным адресатам

58. Письмо к стратегу Пармениону. Март 333 г

59. Письмо к стратегу Пармениону. 333–332 г

Женщины Александра Великого

60. Письмо от Пармениона. Декабрь 333 г

61. Письмо к Леониду. 332 г

62. Письмо к гиппарху Филоте и ответное письмо. Начало 331 г

63. Ответ на письмо наместника Филоксена [1] 331 г

64. Письмо к наместнику Филоксену [2]

65. Письмо к Гагнону. 331 г

66. Письмо к Феодору. Ок. 331 г

67. Письмо к афинскому стратегу Фокиону [1]

68. Письмо к афинскому стратегу Фокиону [2]

69. Письмо к Певкесту [1]

70. Письмо к врачу Алексиппу

71. Письмо к Гефестиону

72. Письмо к врачу Павсанию

73. Письмо к Селевку (?)

74. Письмо к Певкесту [2]

75. Письмо к Мегабизу

76. Письмо к Менету. Август 330 г

77. Письмо к Клиту Чёрному. Август 330 г

78. Письмо к стратегу Пармениону [3] Октябрь 330 г

79. Письмо к стратегам Клеандру, Ситалку и Мениду. Октябрь 330 г

80. Письмо к царю скифов. Октябрь 329 г

81. Письмо к стратегам Кратеру, Атталу и Алкете. Начало 327 г

82. Письмо к Птолемею Лагиду. Лето 327 г

83. Письмо к войску. 325 г

84. Письмо к таксиарху Эвдаму и царю Таксилу. Декабрь 325 г

85. Письмо к азиатским сатрапам и стратегам [1] Декабрь 325 г

86. Письмо к азиатским сатрапам [и стратегам] [2] Декабрь 325 г. (?)

87. Письмо к стратегу Кратеру. Вавилония, 324 г

88. Письмо к азиатским сатрапам и стратегам [3] Вавилония, 324 г

89. Письмо к номарху Клеомену. Конец 324 г

Башня на острове Фарос и культ Гефестиона

Приложение к разделам I–V

90. Письма от отца

91. Письмо от Исократа. Ок. 342 г

92. Письмо от Аттала. Осень 336 г

93. Письмо от Демосфена. 335 г

94. Письмо от Гегесистрата. 334 г

95. Письмо от Пармениона о враче Филиппе. Сентябрь 333 г

96. Письмо от Птолемея и Асандра. Октябрь 333 г

97. Письмо от правителя Дамаска. Декабрь 333 г

98. Письмо от стратега Фокиона. Ок. 331 г

99. Письмо от гиппарха Филоксена. Ноябрь 331 г

100. Письмо от Сизигамбис. Ноябрь 331 г

101. Письмо от Тиридата. Конец 331 г

102. Письмо от Набарзана. Лето 330 г

103. Письма от сатрапов. Октябрь 330 г

104. Письмо от Диоксиппа. Ноябрь 326 г

105. Письма от Леонната и Кратера. Ноябрь 325 г

106. Письмо от Клеомена

107. Письмо от Кратета

108. Письмо от Андрокида

109. Письмо от Калана. Ок. 326 г

110. Письмо от Диогена [1]

111. Письмо от Диогена [2]

VI. Ранние псевдоэпиграфы

112. Послание к римлянам [1]

113. Послание к римлянам [2]

114. Послание к илионцам. 324 г

115. Послание к карфагенянам

116. Послание к родосцам

117. Письмо от Филиппа II

118. Письмо к Аристотелю и ответное письмо

119. Письмо к Аристотелю из Индии

120а–е. Письма от Аристотеля об управлении государством

120а. О сдержанности в гневе

120б. Об эллинах и варварах

120в. О благодетельствовании городам

120г. О стагиритах

120д. О политике по отношению к полисам

120е. Некоторые новейшие подделки

121. Письмо к матери и ответ Олимпиады («сын Аммона»)

122. Письмо к матери о рассказах египетских жрецов

VII. Псевдоэпиграфы в «Жизни Александра Македонского» (Псевдо - Каллисфен, редакция Α)

123. Письмо к тирянам

124. Первое послание Дария к Александру

125. Первое ответное послание Александра к Дарию

126. Второе послание Дария к Александру

127. Второе ответное послание Александра к Дарию

128. Послание к афинянам и

129. Письмо к лакедемонянам

130. Третье послание Дария к Александру

130а. То же послание на Флорентийском папирусе

131. Третье ответное послание Александра к Дарию

132. Письмо к сатрапам

133. Четвёртое послание Дария к Александру

133а. То же послание на Гамбургском папирусе

133б. То же послание на Tabula Iliaca

134. Послание к персам

Александр Великий в иранских источниках

135. Письмо к Статире и Родогуне

136. Письмо к Роксане

137. Послание царя Пора к Александру

137а. То же послание в «Эпитоме из Меца»

138. Ответное послание Александра к Пору

139. Письмо к Аристотелю

140. Письмо к амазонкам [1]

141. Письмо от амазонок [1]

142. Письмо к амазонкам [2]

143. Письмо от амазонок [2]

144. Письмо к матери

VIII. «Завещание Александра»

145. Завещание Александра (Псевдо-Каллисфен А)

146. Excerpta Latina Barbari

IX. Позднеантичные и средневековые фабрикации

147. Письмо к Олимпиаде и Аристотелю [1] (Псевдо-Каллисфен Β)

148. Письмо к Олимпиаде и Аристотелю [2] (Псевдо-Каллисфен Г)

149. Послание к иерусалимлянам (Псевдо-Каллисфен Λ)

150. Переписка с иерусалимлянами (Псевдо-Каллисфен Ф)

151. Утешительное письмо к матери (Псевдо-Каллисфен Β)

152. Письмо к Аристотелю о чудесах Индии

153. Из переписки с Диндимом

154. Переписка с Аристотелем об иранской знати («Послание Тансара»)

154а. Та же переписка в «Сирр ал-‘Асрар»

154б. Та же переписка в передаче ал-Мас‘уди

154в. Та же переписка в «Шахнаме» Фирдоуси

154г. Та же переписка в «Фарс-наме»

154д. Та же переписка в передаче ал-Макина

154е. Та же переписка в Secretum Secretorum

Именной указатель

Географический и этнический указатель

Указатель отдельных произведений и документов

Указатель званий и терминов

Указатель исследователей

Сокращения названий источников

Цитируемая и справочная научно - исследовательская литература