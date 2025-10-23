Пит - Гонения: постигнут ли они нас?
— Пассажиры, улетающие рейсом сто девять, пройдите, пожалуйста, к выходу номер двенадцать.
Как в тумане, прошел я к выходу, потом взошел по трапу, чтобы совершить свое первое воздушное путешествие. Все ли пройдет хорошо? Неужели такая махина, как эта, может не только высоко взлететь, но и оставаться в полете?
Когда я усаживался, то заметил, что все места в самолете были заняты. Одна из стюардесс разносила газеты и сладости, другая просила обратить внимание на объявления, доносившиеся из громкоговорителя.
— Добрый день, леди и джентльмены! Мы приветствуем вас на борту нашего лайнера.
Успокаивающий голос, предназначенный для предупреждения паники, продолжал:
— Ваша стюардесса сейчас продемонстрирует вам, как пользоваться кислородной маской.
У меня по спине побежали мурашки, когда приятно одетая «летающая официантка» достала нечто, похожее на респиратор, и продемонстрировала процедуру одевания в хорошо отрепетированной манере.
— Если случится невероятное, и в салоне не станет давления, панель непосредственно над вашей головой откроется автоматически. Если это произойдет, расстегните, пожалуйста, маску и наденьте так, чтобы ею были покрыты нос и рот, и продолжайте нормально дышать.
Но на этом мой ужас не закончился: нас попросили изучить инструкцию, которая находилась в кармане, прикрепленном к спинке сидения спереди. Она давала информацию о том, что делать в случае, если самолет погрузится в море.
— Спасательные жилеты вы найдете под вашими сидениями.
К этому времени ладони у меня стали влажными, а во рту пересохло от панического страха.
Внезапно моторы угрожающе взревели, и самолет стал набирать скорость на взлетной полосе. Постепенно гравитация была преодолена, и мы взлетели. Я сидел возле окна, прямо над крылом лайнера. Мы поднялись достаточно высоко, я взглянул из окна и задрожал. Когда самолет кренило в сторону, то конец крыла колебался так сильно, что, казалось, мог отломиться в любой момент. Слова стюардессы эхом пронеслись в моих ушах:
— Если случится невероятное...
Больше ничего не казалось мне невероятным. Мой первый полет был сущим кошмаром. Я ни на минуту не сомкнул глаз. Вдруг я перестал слышать шум моторов.
— Приехали. Мы падаем, — подумал я.
У меня во рту все слиплось, и я крепко схватился за подлокотники сидений. Я стал нервно облизывать губы, в ушах у меня зашумело.
Вдруг снова раздался гул моторов. Может быть, я все-таки переживу это.
Ян Пит - Гонения: постигнут ли они нас?
Пер. с англ. — Черкассы: Смирна, 2010. — 160 с. - (Актуально сегодня.)
ISBN 978-966-7774-60-8
Ян Пит - Гонения: постигнут ли они нас? - Содержание
- Предисловие
- Глава 1. «Это никогда не случится с нами?»
- Глава 2. Библейские принципы гонений
- Глава 3. Святой Дух и гонения
- Глава 4. Библия и «гонимая церковь»
- Глава 5. Евангелизация детей
- Глава 6. Церковь будущего
- Глава 7. Духовные или способные лидеры?
- Глава 8. Христиане преследуют христиан
- Глава 9. Церковь, которую невозможно уничтожить...
- Глава 10. Наблюдатели или участники?
- Глава 11. Духовная борьба — духовная победа
- Глава 12. Носите бремена друг друга
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