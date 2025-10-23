— Пассажиры, улетающие рейсом сто девять, пройдите, пожалуйста, к выходу номер двенадцать.

Как в тумане, прошел я к выходу, потом взошел по трапу, чтобы совершить свое первое воздушное путешествие. Все ли пройдет хорошо? Неужели такая махина, как эта, может не только высоко взлететь, но и оставаться в полете?

Когда я усаживался, то заметил, что все места в самолете были заняты. Одна из стюардесс разносила газеты и сладости, другая просила обратить внимание на объявления, доносившиеся из громкоговорителя.

— Добрый день, леди и джентльмены! Мы приветствуем вас на борту нашего лайнера.

Успокаивающий голос, предназначенный для предупреждения паники, продолжал:

— Ваша стюардесса сейчас продемонстрирует вам, как пользоваться кислородной маской.

У меня по спине побежали мурашки, когда приятно одетая «летающая официантка» достала нечто, похожее на респиратор, и продемонстрировала процедуру одевания в хорошо отрепетированной манере.

— Если случится невероятное, и в салоне не станет давления, панель непосредственно над вашей головой откроется автоматически. Если это произойдет, расстегните, пожалуйста, маску и наденьте так, чтобы ею были покрыты нос и рот, и продолжайте нормально дышать.

Но на этом мой ужас не закончился: нас попросили изучить инструкцию, которая находилась в кармане, прикрепленном к спинке сидения спереди. Она давала информацию о том, что делать в случае, если самолет погрузится в море.

— Спасательные жилеты вы найдете под вашими сидениями.

К этому времени ладони у меня стали влажными, а во рту пересохло от панического страха.

Внезапно моторы угрожающе взревели, и самолет стал набирать скорость на взлетной полосе. Постепенно гравитация была преодолена, и мы взлетели. Я сидел возле окна, прямо над крылом лайнера. Мы поднялись достаточно высоко, я взглянул из окна и задрожал. Когда самолет кренило в сторону, то конец крыла колебался так сильно, что, казалось, мог отломиться в любой момент. Слова стюардессы эхом пронеслись в моих ушах:

— Если случится невероятное...

Больше ничего не казалось мне невероятным. Мой первый полет был сущим кошмаром. Я ни на минуту не сомкнул глаз. Вдруг я перестал слышать шум моторов.

— Приехали. Мы падаем, — подумал я.

У меня во рту все слиплось, и я крепко схватился за подлокотники сидений. Я стал нервно облизывать губы, в ушах у меня зашумело.

Вдруг снова раздался гул моторов. Может быть, я все-таки переживу это.

Ян Пит - Гонения: постигнут ли они нас?

Пер. с англ. — Черкассы: Смирна, 2010. — 160 с. - (Актуально сегодня.)

ISBN 978-966-7774-60-8

Ян Пит - Гонения: постигнут ли они нас? - Содержание