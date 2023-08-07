Питерсон - 12 правил жизни

Собаки как люди. Это друзья и союзники человека. Они социальны, иерархичны и одомашнены. Они счастливы внизу семейной пирамиды. Они платят за внимание, которое получают, лояльностью, восторгом и любовью. Собаки замечательные. Кошки же сами по себе. Они не социальны и не иерархичны. Они приручены только наполовину. Они не делают трюки. Они дружелюбны на своих собственных условиях. Собак укротили, а кошки приняли собственное решение. Кажется, что они хотят взаимодействовать с людьми по каким-то своим странным при- чинам.

Для меня кошки — это проявление природы, Бытия почти в чистой форме. Больше того, они — форма Бытия, которая смотрит на людей и одобряет их. Когда вы встречаете на улице кошку, многое может произойти. Например, если я вижу кошку вдалеке, злая часть меня хочет напугать ее громким шипящим звуком — передние зубы над верхней губой. Это заставит нервное животное вздыбить шерсть и повернуться боком — так она выглядит крупнее. Может, я не должен смеяться над кошками, но этому желанию трудно противостоять.

То, что их можно напугать, — одна из их лучших черт (равно как и тот факт, что они быстро становятся недовольны и пристыжены собственной чрезмерной реакцией). Но когда я себя должным образом контролирую, я наклоняюсь и зову кошку, чтобы погладить. Иногда она убегает. Иногда полностью меня игнорирует, потому что это кошка. Но иногда она подходит ко мне и тычется головой в мою протянутую руку, и она этим довольна. Иногда она даже переворачивается и прижимает спину к пыльному бетону (хотя кошки в таком положении часто кусают и царапают даже дружественную руку).

Питерсон Джордан - 12 правил жизни: противоядие от хаоса

СПб.: Питер, 2019. 464 с.

Серия «Сам себе психолог»

ISBN 978-5-4461-1115-2

Питерсон Джордан - 12 правил жизни: противоядие от хаоса - Содержание

Предисловие

Вступление

Правило 1. Распрямитесь и расправьте плечи

Правило 2. Обращайтесь с собой, как с тем, кому должны помогать

Правило 3. Дружите с людьми, которые желают вам лучшего

Правило 4. Сравнивайте себя с тем, кем вы были вчера, а не с тем, кем кто-то другой является сегодня

Правило 5. Не давайте детям делать то, что заставит вас их невзлюбить

Правило 6. Прежде чем критиковать мир, наведите идеальный порядок у себя дома

Правило 7. Стремитесь к тому, что наполнено смыслом (а не к тому, что выгодно)

Правило 8. Говорите правду или хотя бы не лгите

Правило 9. Человек, которого вы слушаете, может знать то, чего не знаете вы

Правило 10. Высказывайтесь точнее

Правило 11. Не цепляйтесь к детям, когда они катаются на скейте

Правило 12. Если встретите на улице кошку, приласкайте ее

Заключение

Благодарности

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Примечания