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Питерсон - 12 правил жизни

Питерсон Джордан - 12 правил жизни: противоядие от хаоса
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, Philosophy, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Собаки как люди. Это друзья и союзники человека. Они социальны, иерархичны и одомашнены. Они счастливы внизу семейной пирамиды. Они платят за внимание, которое получают, лояльностью, восторгом и любовью. Собаки замечательные. Кошки же сами по себе. Они не социальны и не иерархичны. Они приручены только наполовину. Они не делают трюки. Они дружелюбны на своих собственных условиях. Собак укротили, а кошки приняли собственное решение. Кажется, что они хотят взаимодействовать с людьми по каким-то своим странным при- чинам.

Для меня кошки — это проявление природы, Бытия почти в чистой форме. Больше того, они — форма Бытия, которая смотрит на людей и одобряет их. Когда вы встречаете на улице кошку, многое может произойти. Например, если я вижу кошку вдалеке, злая часть меня хочет напугать ее громким шипящим звуком — передние зубы над верхней губой. Это заставит нервное животное вздыбить шерсть и повернуться боком — так она выглядит крупнее. Может, я не должен смеяться над кошками, но этому желанию трудно противостоять.

То, что их можно напугать, — одна из их лучших черт (равно как и тот факт, что они быстро становятся недовольны и пристыжены собственной чрезмерной реакцией). Но когда я себя должным образом контролирую, я наклоняюсь и зову кошку, чтобы погладить. Иногда она убегает. Иногда полностью меня игнорирует, потому что это кошка. Но иногда она подходит ко мне и тычется головой в мою протянутую руку, и она этим довольна. Иногда она даже переворачивается и прижимает спину к пыльному бетону (хотя кошки в таком положении часто кусают и царапают даже дружественную руку).

Питерсон Джордан - 12 правил жизни: противоядие от хаоса

СПб.: Питер, 2019. 464 с.

Серия «Сам себе психолог»

ISBN 978-5-4461-1115-2

Питерсон Джордан - 12 правил жизни: противоядие от хаоса - Содержание

Предисловие

Вступление

  • Правило 1. Распрямитесь и расправьте плечи

  • Правило 2. Обращайтесь с собой, как с тем, кому должны помогать

  • Правило 3. Дружите с людьми, которые желают вам лучшего

  • Правило 4. Сравнивайте себя с тем, кем вы были вчера, а не с тем, кем кто-то другой является сегодня

  • Правило 5. Не давайте детям делать то, что заставит вас их невзлюбить

  • Правило 6. Прежде чем критиковать мир, наведите идеальный порядок у себя дома

  • Правило 7. Стремитесь к тому, что наполнено смыслом (а не к тому, что выгодно)

  • Правило 8. Говорите правду или хотя бы не лгите

  • Правило 9. Человек, которого вы слушаете, может знать то, чего не знаете вы

  • Правило 10. Высказывайтесь точнее

  • Правило 11. Не цепляйтесь к детям, когда они катаются на скейте

  • Правило 12. Если встретите на улице кошку, приласкайте ее

Заключение

Благодарности

Об авторе

Примечания

Views 2 029
Rating 5.0 / 5
Added 07.08.2023
Author brat Vital
Rate this publication:
5.0/5 (6)

Comments (2 comments)

B
brat Alexandr 7 years ago

Да всегда рад, когда делаю что-то полезное!

 
E
esxatos 7 years ago

Спасибо за отличную новинку!

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