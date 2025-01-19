Питерсон – Библейские уроки для детей
Урок 1. Миха поклоняется Идолу. Судьи 17-18
Золотой стих: Псалм 33:15: Уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и следуй за ним.
Цель урока: Грех будет наказан. Мы должны бояться греха и держаться в стороне от него.
Начало урока: Дети имеют врожденное чувство справедливости. Если какой-то ребенок совершает ошибку, остальные дети в общем согласны чтобы тот ребенок был наказан за совершенный грех. Пользуйтесь этим чувством справедливости для того, чтобы привлечь их внимание рассказывая им сказку (будь это быль или импровизация) о ребенке который совершил плохой поступок. Затем спрашивайте их какую меру наказания считают они, что заслуживает тот ребенок. Большинство, если не все дети класса, будут считать, что тот ребенок должен быть наказан. Следите за тем, чтобы каждый ребенок ответил. Не имеет значения какое наказание они предлагают, вы достигли цели: грех должен быть наказан. Если вы хотите, можете напомнить детям, что Божье наказание может отличаться от нашего выдуманного наказания, что Он справедлив и накажет грех.
Золотой стих говорит: За то что Бог наказывает грех, Он говорит нам что делать в Псалме 33:15. Разъясните этот стих на простом доступном детям языке.
"Уклоняйся от зла" - держись в стороне от греха и от тех людей, которые совершают плохие дела.
"думай о хороших делах и совершай их”;
"ищи мира" - не выбирай драку, не вступай в драку если ты не вовлечен, попытайся приостановить драку, если можешь;
"следуй за ним" - найди любой способ приостановить драку без того чтобы согрешить. Разъясни, что этот стих есть наказ Божий. Когда разъясняется, детям это помогает не согрешить и не быть наказанными за свои грехи.
Библейское повествование: Прошу вас, не читайте эти комментарии до того как не прочитаете фрагмент из библии к этому уроку. Пусть Дух Святой научит вас истинам Божьим.
Читая Судей 17-18 записывайте мысли, которые благословили ваше сердце. Также, отметьте мысли, которые считаете что пригодятся во время урока. После того как сами проштудировали, можете прочитать внизу комментарии, чтобы убедиться если они вам смогут оказать какую-нибудь дополнительную информацию или же смогут помочь в подготовке урока.
Роджер Питерсон – Библейские уроки для детей – Второй том
Пособие для учителя воскресной школы СВЕТ БИБЛИИ. - Кишинев: Христианская миссия «Маленький Самарянин», б.г. – 178 с.
Роджер Питерсон – Библейские уроки для детей – Второй том – Содержание
- Урок 1 Миха поклоняется Идолу. Судьи 17-18
- Урок 2 Доброта Руфь Руфь 1-4
- Урок 3. Рождение Самуила 1. Самуил 1:1-2:2.
- Урок 4 Господь говорит с Самуилом 1. Самуил 2:22-3:21
- Урок 5 Потерянный ковчег. 1. Самуил 4-7.
- Урок 6 Саул царь 1. Самуил 8-1-10:1
- Урок 7. Царь Саул подвергается тесту 1. Самуил 10-13.
- Урок 8 Победа Иоиофана 1 Царств 14:1-23
- Урок 9 Саул ослушивается Господа 1 Царств 15
- Урок 10. Помазание Давида Самуилом. 1. Царств. 16.
- Урок 11 Давид убивает Голиафа 1. Царств. 17.
- Урок 12 Саул ненавидит Давида 1 Царств 18 19
- Урок 13, Давид убегает чтобы спасти свою жизнь. 1. Царств 20-22
- Урок 14 Давид милосерден к Саулу 1 Царств 23, 24
- Урок 15 Навал отталкивает Давида 1. Царств 25
- Урок 16 Давид снова щадит Саула. 1. Царств 26
- Урок 17 Рождественский урок Лука 2:1-10
- Урок 18 Давид спасает свою семью 1 Царств 29-30
- Урок 19 Саул кщет помощи у волшебницы. 1. Царств 28, 31
- Урок 20. Давид становится царем 2 Царств 1-5
- Урок 21 Давид доказывает Любовь Богу. 2. Царств. 6-7
- Урок 22 Давид грешит с Вирсавией 2 Царств 11 глава
- Урок 23 Авассалом восстает 2. Царств 14-16
- Урок 24 Гибель Авессалома II Царств 17-19
- Урок 25 Давид уверен в своем войске. 2 Царств 24
- Урок 26 Соломон становится царем 3 Царств 1, 2
- Урок 27 Пасхальный урок 1 Дорога на Еммаус От Луки 24; От Иоанна 20:19-20
- Урок 28 Подарок Бога для Соломона 3-є Царств 3:4
- Урок 29 Соломон строит храм 3-є Царств 5-11
- Урок З0 Известность Соломона 3-є царств 9:10-11:43
- Урок 31. Ровоам. 2-Хроники 10-12 (3-я царств 12-15).
- Урок 32 Иеровоам и человек Божии 3-я Царств 12-14
- Урок 33 Аса: Хороший царь который согрешил. 3. Царств 14-16. 2 Паралипоменон 14-16.
- Урок 34. Господь заботится об Илье 3 Царств 16 и 17
- Урок 35 Спровоцирование Ильи 3-є Царств 18
- Урок 36 Боязнь Ильи 3-є царств 18-19
- Урок 37 Ахав и Венадад 3-є царств 20 3:17
- Урок 38 Виноградник Навуфея. 3-є царств. 21
- Урок 39 Иосафат помогает Ахаву 3-є царств 22
- Урок 40 Конец миссии Ильи 4-е Царств 1:2
- Урок 41 Чудеса Елисея 4 Царств 3-4:1-7
- Урок 42 Елисей оживляет мальчика 4-е Царств 4:8
- Урок 43 Нееман исцеленный от проказы 4-я царств 5
- Урок 44 Елисей ослепляет сирийцев 4 царств 6
- Урок 45 Господь пугает сирийцев. 4-е Царств 7
- Урок 46 Ииуй: царь Израиля 4-я царств 9, 10
- Урок 47 Иоас: царь в Израиле 4-е Царств. 11, 12
- Урок 48 Езекия побеждает Ассирийцев 4-я Царств 18, 19.
- Урок 49. Заболевание Езекии и исцеление. 4-я царств 20
- Урок 50 Амасия ж Озия II Царств 25, 26 2 Паралип 25, 26
- Урок 51 Пророк Иона Иона 1-4
- Урок 52 Манассия и Иосия 4-я Царств 21-23
- Урок 53 Иеремия Иеремия 1, 20, 26, 36-38
- Урок 54 Иуда в неволе Иеремия 16:39-52 II Царств 24-25: II Паралипоменон 36
- Урок S5 Даниил во дворе царя. Даниил 1.
- Урок 56 Забытым сон Навуходоносора Даниил 2
- Урок 57 Раскаленная печь Даниил 3-17
- Урок 58 Странный сон Новохудоносора Даниил 4
- Урок S9 Написанное на стене Даниил 5
- Урок 60 Львиный ров Даниил 6
- Урок 61 Реставрированный храм Ездры 1-8
- Урок 62 Стены Иерусалима реконструированы. Неемия 1, 2, 4, 6.
- Уроки 63 Заговор Амана Есфирь 1-6
- Урок 64 Пиршество Есфирь. Есфирь 7-10
Большое спасибо!