Урок 1. Миха поклоняется Идолу. Судьи 17-18

Золотой стих: Псалм 33:15: Уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и следуй за ним.

Цель урока: Грех будет наказан. Мы должны бояться греха и держаться в стороне от него.

Начало урока: Дети имеют врожденное чувство справедливости. Если какой-то ребенок совершает ошибку, остальные дети в общем согласны чтобы тот ребенок был наказан за совершенный грех. Пользуйтесь этим чувством справедливости для того, чтобы привлечь их внимание рассказывая им сказку (будь это быль или импровизация) о ребенке который совершил плохой поступок. Затем спрашивайте их какую меру наказания считают они, что заслуживает тот ребенок. Большинство, если не все дети класса, будут считать, что тот ребенок должен быть наказан. Следите за тем, чтобы каждый ребенок ответил. Не имеет значения какое наказание они предлагают, вы достигли цели: грех должен быть наказан. Если вы хотите, можете напомнить детям, что Божье наказание может отличаться от нашего выдуманного наказания, что Он справедлив и накажет грех.

Золотой стих говорит: За то что Бог наказывает грех, Он говорит нам что делать в Псалме 33:15. Разъясните этот стих на простом доступном детям языке.

"Уклоняйся от зла" - держись в стороне от греха и от тех людей, которые совершают плохие дела.

"думай о хороших делах и совершай их”;

"ищи мира" - не выбирай драку, не вступай в драку если ты не вовлечен, попытайся приостановить драку, если можешь;

"следуй за ним" - найди любой способ приостановить драку без того чтобы согрешить. Разъясни, что этот стих есть наказ Божий. Когда разъясняется, детям это помогает не согрешить и не быть наказанными за свои грехи.

Библейское повествование: Прошу вас, не читайте эти комментарии до того как не прочитаете фрагмент из библии к этому уроку. Пусть Дух Святой научит вас истинам Божьим.

Читая Судей 17-18 записывайте мысли, которые благословили ваше сердце. Также, отметьте мысли, которые считаете что пригодятся во время урока. После того как сами проштудировали, можете прочитать внизу комментарии, чтобы убедиться если они вам смогут оказать какую-нибудь дополнительную информацию или же смогут помочь в подготовке урока.

Роджер Питерсон – Библейские уроки для детей – Второй том

Пособие для учителя воскресной школы СВЕТ БИБЛИИ. - Кишинев: Христианская миссия «Маленький Самарянин», б.г. – 178 с.

Роджер Питерсон – Библейские уроки для детей – Второй том – Содержание