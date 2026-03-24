Питерсон - За гранью порядка

Я написал и отредактировал большую часть книги «За гранью порядка», пока члены моей семьи боролись с серьёзными недугами. Сначала в январе 2019-го Микейле пришлось заменить большую часть искусственной лодыжки, имплантированной около десяти лет назад. Та первая операция оказалась не очень удачной: нога постоянно болела, Микейле было трудно ходить, а затем имплантат и вовсе практически вышел из строя. Я целую неделю провёл с дочерью в Швейцарии, в цюрихской клинике, где она прошла вторую операцию и первичную реабилитацию. В начале марта мою жену Тэмми планово госпитализировали из-за распространённого и вполне операбельного рака почки. Ей удалили треть больного органа, а после операции выяснилось, что на самом деле у неё крайне редкая форма злокачественной опухоли и вероятность летального исхода в первый год при таком диагнозе приближается к ста процентам.

Через две недели хирурги удалили оставшиеся две трети поражённой почки и значительную часть связанной с ней лимфатической системы брюшной полости. Операция остановила рост опухоли, но вызвала потерю жидкости (до четырёх литров в день) из повреждённой лимфатической системы (так называемый хилёзный асцит), что по степени опасности не уступало основной болезни. Мы отправились в больницу в Филадельфии, и через четыре дня после того, как Тэмми ввели контраст для получения более чёткой картины на МРТ и КТ, потерю лимфы удалось остановить. Это радостное событие пришлось ровно на тридцатую годовщину нашей свадьбы. Тэмми быстро восстанавливалась и, судя по всему, полностью выздоровела, за что стоит воздать должное удаче, без которой невозможно жить, и удивительной силе и стойкости моей супруги.

К сожалению, пока разворачивались эти события, пошатнулось и моё здоровье. В начале 2017 года я ощутил недомогание, оказавшееся аутоиммунным ответом на что-то съеденное на рождественских каникулах в 2016-м. После этого я стал принимать седативные препараты, так как внезапная реакция на еду постоянно вызывала у меня острую тревогу и сильнейший озноб, несмотря на то что я тепло одевался и спал под несколькими одеялами. Из-за всего этого у меня сильно понизилось давление - при любой попытке встать у меня начиналось страшное головокружение, и мне приходилось постоянно сидеть. Кроме того, я страдал от бессонницы: казалось, я совсем разучился спать. Терапевт прописал мне бензодиазепин и снотворное, которое я принял всего несколько раз и потом бросил: бензодиазепин почти сразу справился со всеми ужасными симптомами, включая бессонницу. Я продолжал принимать препарат ещё три года - это были очень нелёгкие времена: из скромного профессора и врача-клинициста я превратился в публичную персону, ведущую бурную жизнь. К тому же я, как и многие, считал бензодиазепины относительно безопасным лекарством.

Джордан Питерсон - За гранью порядка: ещё 12 правил жизни - Содержание

Предисловие для русского издания

От автора во время пандемии

Вступление

ПРАВИЛО І Нельзя обесценивать социальные институты и творческие достижения

ПРАВИЛО ІІ Представь, кем ты можешь стать, и стремись только к этому

ПРАВИЛО ІІІ Не напускай туман на то, с чем не хочешь иметь дело

ПРАВИЛО IV Обрати внимание: возможности таятся в бремени ответственности, которое отказались нести другие

ПРАВИЛО V Не делай то, что ненавидишь

ПРАВИЛО VI Откажись от идеологий

ПРАВИЛО VII Направь все усилия на что-то одно и посмотри, что из этого выйдет

ПРАВИЛО VIII Постарайся сделать одну комнату в доме как можно красивее

ПРАВИЛО IX Если старые воспоминания не отпускают, запиши их целиком и во всех подробностях

ПРАВИЛО X Работай над отношениями, чтобы сохранить их

ПРАВИЛО XI Не позволяй обиде, лжи и высокомерию взять над тобой верх

ПРАВИЛО XII Будь благодарным судьбе, невзирая на страдания

Заключение

Литература