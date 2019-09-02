Когда Бог собирает людей вместе, Он дает им видение для этого дома Божьего - одно видение. Если видений становится больше одного, в доме начинается разделение. Разделение означает несколько видений. Поразительно, как люди, считающие себя духовными, порой используют свою предполагаемую духовность для того, чтобы выразить свое несогласие с видением дома Божьего. Бог дает видение, а затем они вдруг говорят: «Знаете, я думаю, что нам стоит сделать это так или вот так». Они заявляют, что действуют в дарах различения и мудрости, в то время как в действительности они позволяют врагу использовать себя для разделения дома Божьего. Павел поднимает эту тему, повелевая Коринфянам научиться говорить одно и то же. Как двое смогут пойти вместе, не согласившись? Как мы можем говорить, что мы - церковь, двигающаяся за Богом, если мы не согласны с Его видением для нашего дома?

Майкл Питтс - Помогите! Я думаю, Бог пытается убить меня

Издательство "Джерело життя" совместно с миссией "Оазис", 2005 год – 264 с.

ISBN 966-8014-07-3

Майкл Питтс - Помогите! Я думаю, Бог пытается убить меня – Содержание

Священное самоубийство Это сигнал к пробуждению Суть дела Дела сердечные Предъявите документы Что говорит Дух Время воевать Время мира Необыкновенная любовь

Майкл Питтс - Помогите! Я думаю, Бог пытается убить меня – Лучший путь

Павел сказал: «Вместо того чтобы беспокоиться о дарах других людей, участвовать в мелочных пререканиях о том, кто ел мясо, кто вырезал тыкву, а кто поставил рождественскую елку, вместо того чтобы быть сексуально распущенными, скупыми, способствовать разделениям и возникновению ересей, почему бы вам не попробовать сделать вот что, - стремитесь пребывать в любви. Стремитесь к тому, чтобы любовь царила в вашем сердце, чтобы вы смогли уживаться друг с другом, перестали беспокоиться о других людях и позволили Христу быть превознесенным среди вас».

Как говорит Павел, любовь - это лучший путь. В тринадцатой главе Первого послания Коринфянам перечислены несколько характеристик любви. Однако сначала давайте обратимся к стиху 11:

Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал; а как стал мужем, то оставил младенческое.

Зрелость связана с любовью. Наш рост в Боге должен постоянно приближать нас к Нему, а, следовательно, и к любви. Детям свойственно драться из-за вещей, которые на самом деле не важны. Дети иногда считают

ценными такие вещи, в которых и ценить-то нечего. Кто лучше: Человек-Паук или Супермен? Кто лучше поет: «Backstreet Boys» или «N'SYNC»?

Зрелость не создает проблем из мелочей. Она стремится не к тому, чтобы разобщать людей, но к тому, чтобы объединять их. Зрелость больше беспокоится о других, чем о себе. Зрелость не гордится и не завидует. Зрелость долготерпит людей и переносит обстоятельства. Это начинает казаться вам знакомым? Вы правы. Зрелость - это любовь.

Если вы когда-нибудь захотите узнать, умерли ли вы для себя и живете ли вы той жизнью, которую Бог запланировал для вас, обратитесь к тринадцатой главе Первого послания Коринфянам. Посмотрите на этот отрывок и замените слово «любовь» своим именем. А теперь проверьте, насколько это соответствует вам. Терпеливы ли вы, добры ли, полны ли вы кротости и снисхождения? Надеетесь ли вы на все, верите ли вы всему, все ли вы переносите? Можете ли вы сказать, что не хвалитесь и не ищете своего?

Если вы позволите Господу, Он принесет вам смерть. Он хочет убить в вас все, что непохоже на Него. Когда Он закончит работу над вами, вы станете ходячей, говорящей, свидетельствующей, исполненной радости и стремящейся к миру любовью. Чем бы вы ни обладали, ваша зрелость в Боге не будет заключаться в этом, если Он не является частью этого.

Любовь находит удовольствие в процветании истины. Именно это и делает любовь. Любовь радуется истине. Когда любовь начнет процветать в вас, вы тоже начнете радоваться истине. Это и есть необыкновенная жизнь.