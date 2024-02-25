Пиу - Шульц - Николас - Лишь в присутствии Твоем

Я спала уже больше часа, когда меня разбудил телефонный звонок. Это была моя лучшая подруга Ивонн, которая звонила мне из своего автомобиля. Ее голос звучал взволнованно. «Могу ли я по пути заехать к тебе, чтобы немного поговорить?»

«Конечно»,- ответила я. Несколько минут спустя мы сидели с ней в моей гостиной, как вдруг опять зазвонил телефон. Я удивилась. Второй раз в этот вечер я подумала: «Кто это может звонить мне так поздно? »

Из трубки раздался хорошо знакомый мне голос моего отца; он сразу же перешел к делу, сказав то, к чему я была не готова: «Тэмми, умерла мама».

«Нет, папа, нет,- рыдая, ответила я,- я ведь только что с ней говорила». Это был вечер Дня Матери, и, прежде чем пойти спать, я позвонила ей. Она сказала, что с нетерпением ожидает, когда сможет приехать и посетить меня в Индиане. Мы обменялись сердечными словами, которые часто говорили друг другу: «Я тебя люблю».

Мама была моим лучшим другом, она оказала самое большое влияние на мою духовную жизнь. И вот мой духовный наставник умер. На протяжении всей этой ночи скорби Ивонн не оставляла меня. Я не знала, что сначала мой отец позвонил ей и попросил быть у меня, когда он позвонит мне. Никогда не забуду тот дар ее верного и успокаивающего присутствия со мной в ту ночь.

Прибыв на следующее утро в Виннипег, я сразу же пошла в небольшую квартирку матери. Для меня важнее всего было найти ее Библию и молитвенный дневник. Маму привлекало общение с Богом, как котенка солнечный зайчик. На протяжении последних 35 лет своей жизни она страдала от изнуряющей болезни. Длительные пребывания в больнице и страдания привели ее к совершенно другому служению Богу, чем она могла себе представить. Болезнь заставила ее оставить руководство женской группой и занятия с первоклассниками и, вместо этого, привела к более тихому, но важному служению: она проводила свои дни в молитвах за людей.

Возле ее кровати я нашла Библию и стопку блокнотов, заполненных ее беседами с Богом. Я прижала их к груди. Мать говорила, что однажды я смогу получить ее дневники, и это время пришло. Я нашла спокойный уголок и начала читать страницу за страницей. Слезы текли по моим щекам, мое сердце переполняла боль утраты. И в то же время я никогда не чувствовала себя настолько любимой.

Роджер Пиу, Тэмми Шульц, Деб Николас - Лишь в присутствии Твоем - Душепопечение и молитва

Meinerzhagen: Missionswerk FriedensBote, 2011. – 158 с.

ISBN 978-3-937032-53-5

Роджер Пиу, Тэмми Шульц, Деб Николас - Лишь в присутствии Твоем – Содержание

Предисловие

Введение. Для чего мы созданы: Зачем нужна книга о молитве и душепопечении?