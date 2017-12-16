Слово «церковь» (славянские слова црква, црквь, циркевень, немецкое Kirche, английское church, сканд. kirka) произошло от греч. — Божий, Господний. Церковь — это: 1) относительно самостоятельный компонент социальной структуры в форме религиозной общины, объединения людей на основе общности вероучения и культа; 2) сакральное пространство; 3) в обыденном употреблении название христианского культового здания для богослужения с помещением для молящихся и алтарем. Церковь есть особая социальная форма духовной власти, понуждающая единоверцев починяться своему уставу и правилам.

Первая община учеников Христа известна в истории под именем экклесии (греч. — народное собрание), что означает собрание людей вследствие призыва, приглашения. Греческие слова (собирание) суть синонимы, обозначающие собрание; они являются переводом одного и того же еврейского термина gahal; первым термином сегодня обозначают только христианскую общину, а вторым — исключительно собрание иудеев. Для христиан Церковь есть прежде всего евхаристия, вкушение хлеба и вина. Во времена Тайной вечери пасхальную трапезу возглавлял Христос, после Пятидесятницы — апостолы, а ныне — пресвитеры (греч. — старейший в семье).

Пивоваров Даниил - Философия религии : в 3 т. Т. 3 : Праксеология религии

[учеб. пособие]

Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2012. 476 с.

ISBN 978-5-7996-0768-5 (т. 3)

ISBN 978-5-7996-0749-4

Пивоваров Даниил - Философия религии : в 3 т. Т. 3 : Праксеология религии - Оглавление

Введение

Глава 1. ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ

§ 1. Церковь как система

§ 2. Церковь и государство

§ 3. Идеология и церковь

Глава 2. САКРАЛИЗАЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ

§ 1. Сакральное и нуминозное

§ 2. Религия как сакрализация базовых ценностей

Глава 3. РЕЛИГИОЗНЫЕ ИДЕАЛЫ В ОСНОВАНИИ КУЛЬТУРЫ

§ 1. Культура — идеалообразующая сторона жизни

§ 2. Религиозный культ: операциональные модификации

§ 3. Роль религии в культуре: три модели

§ 4. Космоцентрические и социоцентрические религии и их взаимосвязь в культуре

§ 5. Религиозный прогресс и идея будущей общечеловеческой культуры

Глава 4. ОТНОШЕНИЕ К ИНОВЕРИЮ

§ 1. Совесть

§ 2. Свобода совести

§ 3. Толерантность и ненасилие

§ 4. Р. Нибур о церковном пацифизме

§ 5. Симфоника как методология толерантного спора

Глава 5. РЕЛИГИОЗНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

§ 1. Воспитание и образование

§ 2. О преподавании религии

Глава 6. СМЫСЛ ЖИЗНИ

§ 1. Проблема смысла жизни

§ 2. Основные грани смысла жизни

Контрольные вопросы и задания

Список рекомендуемой литературы

Приложение к учебному пособию «Философия религии»

Краткая история западноевропейской философии религии (XVII–XIX вв.)

Словарь основных терминов

Пивоваров Даниил - Философия религии : в 3 т. Т. 3 : Праксеология религии - Введение

Праксеология (греч. — действие) — философская концепция деятельности, совмещающая представления об общих правилах и ценностях кооперированных действий. Синтезируя методологию (от греч. — путь исследования) и аксиологию (от греч. — ценность), праксеология изучает общую структуру действия в отвлечении от его изменяющихся состояний, т. е. является своего рода нормативной грамматикой человеческого действия. Термин «праксеология» первым употребил Л. Бурдье (1882), ввел в оборот А. Эспинас (1923), восприняли Е. Слуцкий (1926) и Т. Котарбиньский (1947).

Проект праксеологии как особой научной дисциплины выдвинул и обосновал Т. Котарбиньский (1886—1981), один из главных представителей львовско-варшавской школы. Этот польский логик и философ оригинально развил идеи неомарксиста Г. Петровича (югославская школа «Праксис»), прагматиста Дж. Дьюи (версия американского инструментализма) и русского эмпириомониста А. А. Богданова (тектология как всеобщая организационная наука). Свой проект «науки действия» Котарбиньский изложил в ряде трудов, в том числе в «Праксеологии» (1947) и «Трактате о хорошей работе» (1955). Много внимания в его сочинениях уделено идеалам и средствам эффективной деятельности, сотрудничеству и борьбе взаимодействующих людей, традициям и новаторству в культуре. Проект Котарбиньского сегодня активно реализуется в формах философской, социологической и экономической праксеологии. В Польше многие годы издается журнал «Prakseologia».

От концепции Т. Котарбиньского отличают пракси ологию как ветвь прагматизма — движения, возникшего в Дании и Норвегии в 60—70-е гг. ХХ в., инспирированного идеями раннего Хайдеггера и позднего Витгенштейна. Скандинавские праксиологи подчеркивали, что отвлеченному философскому анализу предмета должен предшествовать тщательный анализ частных случаев и примеров, сопряженный с местоположенностью философа. Термин «праксиология» в этом смысле обозначает систематический философский анализ деятельности, праксиса, языковых игр. В свете скандинавской праксиологии объект есть «используемый объект», субъект — «действующая личность», а мир есть «мир, в котором мы живем и действуем как с объектом», причем субъект всегда знает, что он делает, а также знает мир, в котором он действует.

Наряду с онтологическими и гносеологическими проблемами отношения человека к абсолютной реальности философия религии интересуется методологическими и аксиологическими вопросами религиозной активности. П р ед мет праксеологии религии — формы и виды религиозной деятельности, религиозных действий и операций. Праксеология религии изучает поведение верующих, внекультовую и культовую активность религиозных организаций, религиозные обряды, церемонии и т. п. В этом томе учебного пособия рассматриваются наиболее важные темы праксеологии религии: церковь как важнейшее средство связи с Абсолютом; сакрализация фундаментальных идеалов культуры; культ, обычай, норма, ритуал, обряд, молитва; религиозная идеология; традиционализм и новаторство; свобода совести, толерантность, ненасилие, пацифизм; религиозное образование; цель и смысл жизни.