Пивоваров - Философия религии - Том 3 - Праксеология религии
Слово «церковь» (славянские слова црква, црквь, циркевень, немецкое Kirche, английское church, сканд. kirka) произошло от греч. — Божий, Господний. Церковь — это: 1) относительно самостоятельный компонент социальной структуры в форме религиозной общины, объединения людей на основе общности вероучения и культа; 2) сакральное пространство; 3) в обыденном употреблении название христианского культового здания для богослужения с помещением для молящихся и алтарем. Церковь есть особая социальная форма духовной власти, понуждающая единоверцев починяться своему уставу и правилам.
Первая община учеников Христа известна в истории под именем экклесии (греч. — народное собрание), что означает собрание людей вследствие призыва, приглашения. Греческие слова (собирание) суть синонимы, обозначающие собрание; они являются переводом одного и того же еврейского термина gahal; первым термином сегодня обозначают только христианскую общину, а вторым — исключительно собрание иудеев. Для христиан Церковь есть прежде всего евхаристия, вкушение хлеба и вина. Во времена Тайной вечери пасхальную трапезу возглавлял Христос, после Пятидесятницы — апостолы, а ныне — пресвитеры (греч. — старейший в семье).
Пивоваров Даниил - Философия религии : в 3 т. Т. 3 : Праксеология религии
[учеб. пособие]
Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2012. 476 с.
ISBN 978-5-7996-0768-5 (т. 3)
ISBN 978-5-7996-0749-4
Пивоваров Даниил - Философия религии : в 3 т. Т. 3 : Праксеология религии - Оглавление
Введение
Глава 1. ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
- § 1. Церковь как система
- § 2. Церковь и государство
- § 3. Идеология и церковь
Глава 2. САКРАЛИЗАЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ
- § 1. Сакральное и нуминозное
- § 2. Религия как сакрализация базовых ценностей
Глава 3. РЕЛИГИОЗНЫЕ ИДЕАЛЫ В ОСНОВАНИИ КУЛЬТУРЫ
- § 1. Культура — идеалообразующая сторона жизни
- § 2. Религиозный культ: операциональные модификации
- § 3. Роль религии в культуре: три модели
- § 4. Космоцентрические и социоцентрические религии и их взаимосвязь в культуре
- § 5. Религиозный прогресс и идея будущей общечеловеческой культуры
Глава 4. ОТНОШЕНИЕ К ИНОВЕРИЮ
- § 1. Совесть
- § 2. Свобода совести
- § 3. Толерантность и ненасилие
- § 4. Р. Нибур о церковном пацифизме
- § 5. Симфоника как методология толерантного спора
Глава 5. РЕЛИГИОЗНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
- § 1. Воспитание и образование
- § 2. О преподавании религии
Глава 6. СМЫСЛ ЖИЗНИ
- § 1. Проблема смысла жизни
- § 2. Основные грани смысла жизни
Контрольные вопросы и задания
Список рекомендуемой литературы
Приложение к учебному пособию «Философия религии»
Краткая история западноевропейской философии религии (XVII–XIX вв.)
Словарь основных терминов
Пивоваров Даниил - Философия религии : в 3 т. Т. 3 : Праксеология религии - Введение
Праксеология (греч. — действие) — философская концепция деятельности, совмещающая представления об общих правилах и ценностях кооперированных действий. Синтезируя методологию (от греч. — путь исследования) и аксиологию (от греч. — ценность), праксеология изучает общую структуру действия в отвлечении от его изменяющихся состояний, т. е. является своего рода нормативной грамматикой человеческого действия. Термин «праксеология» первым употребил Л. Бурдье (1882), ввел в оборот А. Эспинас (1923), восприняли Е. Слуцкий (1926) и Т. Котарбиньский (1947).
Проект праксеологии как особой научной дисциплины выдвинул и обосновал Т. Котарбиньский (1886—1981), один из главных представителей львовско-варшавской школы. Этот польский логик и философ оригинально развил идеи неомарксиста Г. Петровича (югославская школа «Праксис»), прагматиста Дж. Дьюи (версия американского инструментализма) и русского эмпириомониста А. А. Богданова (тектология как всеобщая организационная наука). Свой проект «науки действия» Котарбиньский изложил в ряде трудов, в том числе в «Праксеологии» (1947) и «Трактате о хорошей работе» (1955). Много внимания в его сочинениях уделено идеалам и средствам эффективной деятельности, сотрудничеству и борьбе взаимодействующих людей, традициям и новаторству в культуре. Проект Котарбиньского сегодня активно реализуется в формах философской, социологической и экономической праксеологии. В Польше многие годы издается журнал «Prakseologia».
От концепции Т. Котарбиньского отличают пракси ологию как ветвь прагматизма — движения, возникшего в Дании и Норвегии в 60—70-е гг. ХХ в., инспирированного идеями раннего Хайдеггера и позднего Витгенштейна. Скандинавские праксиологи подчеркивали, что отвлеченному философскому анализу предмета должен предшествовать тщательный анализ частных случаев и примеров, сопряженный с местоположенностью философа. Термин «праксиология» в этом смысле обозначает систематический философский анализ деятельности, праксиса, языковых игр. В свете скандинавской праксиологии объект есть «используемый объект», субъект — «действующая личность», а мир есть «мир, в котором мы живем и действуем как с объектом», причем субъект всегда знает, что он делает, а также знает мир, в котором он действует.
Наряду с онтологическими и гносеологическими проблемами отношения человека к абсолютной реальности философия религии интересуется методологическими и аксиологическими вопросами религиозной активности. П р ед мет праксеологии религии — формы и виды религиозной деятельности, религиозных действий и операций. Праксеология религии изучает поведение верующих, внекультовую и культовую активность религиозных организаций, религиозные обряды, церемонии и т. п. В этом томе учебного пособия рассматриваются наиболее важные темы праксеологии религии: церковь как важнейшее средство связи с Абсолютом; сакрализация фундаментальных идеалов культуры; культ, обычай, норма, ритуал, обряд, молитва; религиозная идеология; традиционализм и новаторство; свобода совести, толерантность, ненасилие, пацифизм; религиозное образование; цель и смысл жизни.
спасибо