Понятие Бога как полноты бытия (плеромы) представлено дилеммой:

В первом случае непостижимость Бога выводится из постулата Его бесконечной простоты, несоставленности, во втором же случае — из суждения о Его неизмеримой (по сравнению с человеком) сложности. Если Бог прост, то приближение к Нему души человека есть нисхождение к Богу, опрощение; если же Бог — высшее существо, то единение с Ним — восхождение к вершине, совершенствование.

Даниил Пивоваров - Онтология религии - основные понятия и принципы - Имена и разные сущности Бога

Иоанн Дамаскин учил, что поскольку Бог является предельной причиной всех разнообразных форм существования, то Его можно называть разными именами. Катафатическое богословие оперирует множеством личностных характеристик Бога (святость, милосердие, праведность, справедливость и др.). Мусульмане, например, насчитывают 99 атрибутов Бога, а сотый атрибут трактуют как предельно секретное и непроизносимое имя. Иудаизм представляет Бога недоступным, отдаленным от людей, ревнующим и требующим жертвы. Если Танах изобилует эпитетами Бога, то в Талмуде их мало, поскольку в нем Иегова предстает предельно всеобъемлющим и абстрактным. Напротив, в христианстве Бог предстает Отцом для всех тех, кто в Него уверовал.

Евреи начинают говорить о Боге в связи с конкретным историческим событием — приблизительно за 1900 лет до н. э. «Когда говорят о евреях как "Богоизбранном" народе, это воспринимается как предпочтение, оказанное Творцом одному из многих земных племен... — замечает А. В. Кураев. — Но, если верить Библии, это не так. Израиль — не "Богоизбранный народ". Бог не выбирает Израиль. Бог создает его. <.. .> Не с прежде существовавшим народом заключается Завет, но для Завета создается новый народ. Израиль создан Заветом, а не избран в Завет». В стране халдеев Бог открывает Себя Аврааму, беседует с ним, призывает Авраама оставить свою страну и переселиться в Ханаан. Для потомков семьи Авраама Иегова не есть абстрактное понятие или безличная сила, но есть «Бог наших отцов», «Бог Авраама, Исаака и Иакова», есть одна конкретная личность, с которой праотцы могли непосредственно общаться. Он имеет титул «Бога богов» (по евр. Эль Элогим или Иегова Элохим, т. е. «громовержец над богами»).

Французский философ П. Бейль (1647—1706) как-то заметил: почти все люди согласны с общим утверждением, что «Бог есть»; однако начните расширять перечень утверждений о Боге, и вы увидите, как начнет разрастаться несогласие. Христианская церковь верит, что Бог открывает Себя в истории не как простая единичность, но как Троица, а именно как соборное единство Отца, Сына и Святого Духа. Согласно христианской Библии, Бог Отец открылся Аврааму возле дубравы Мамре в виде трех явившихся к нему мужей. В Новом Завете Иисус Христос отличает Себя и от Отца, и от третьего лица — Святого Духа. Высказывания о Троице в тексте Писания имеют опытно-описательный характер, но вовсе не статус умозаключений. Многие философы-эллины, принявшие христианство, не могли примириться с идеей Троицы, полагая ее нелепой. Как можно мыслить одновременно бытие трех не ущемляющих друг друга абсолютов, как совместить мысль об Абсолюте с мыслью о множественности абсолютов?

Приходится констатировать, что это не новое или переработанное издание, а прежнее издание с новыми названиями и обложками,