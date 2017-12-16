Большинство переводов, даже когда они содержат слово Иегова в еврейских Писаниях, опускают его в христианских греческих Писаниях или в Новом Завете (за исключением сокращенной формы Яг в слове Аллилуйя в рукописи книги Откровение). Удаление условного имени Бога-Творца из греческих Писаний подчас ведет к путанице: порою трудно понять, о какой ипостаси Троицы идет речь в священном тексте. Например, псалом, гласящий: «Сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня ...» (Пс. 109 : 1) был бы более понятен в таком переводе: «Говорит Иегова моему Господу: "Сиди по правую руку от Меня ...' ' ». Филон Александрийский учил, что Бога невозможно определить и, стало быть, назвать; в то же время замена личного имени титулом противоречит требованию чтить имя Бога. Отсутствие имени Иегова в Писании христиан иногда объясняют так: «злой» ветхозаветный Иегова — это не тот Отец, которому молится Иисус. С другой стороны, слово Иегова (Сущий) означает всего лишь Полноту Бытия (Бога), и по существу термины Иегова и Бог эквивалентны. На православных иконах в крестчатый нимб Христа вписано греческое слово Ov (Сущий), а это означает, что Христос отождествляется с Иеговой.

Даниил Пивоваров - Религия в поисках истины, знания и веры - опыт религиозный и опыт научный СПб.: Алетейя, 2017. - 554 с. ISBN 978-5-906860-23-1

Даниил Пивоваров - Религия в поисках истины, знания и веры - опыт религиозный и опыт научный - Содержание

Введение Глава 1. РЕЛИГИЯ КАК ВЕРА, ЗНАНИЕ И ОПЫТ § 1. Два вида познания

§ 2. Два понятия веры

§ 3. Проблема когнитивности faith-веры

§ 4. Faith-вера в религии, философии и теологии

§ 5. Эзотеризм, мистицизм, религиозный опыт

§ 6. Атеизм, агностицизм, скептицизм и нигилизм Глава 2. ЯЗЫК РЕЛИГИИ § 1. Основные проблемы лингвофилософии религии

§ 2. Символ: специфика религиозной символики

§ 3. Основные религиозные символы Глава 3. НАУКА И РЕЛИГИЯ § 1. Наука как феномен культуры

§ 2. Соотношение науки и религии

§ 3. Эволюционизм и креационизм

§ 4. О сходстве науки и религии

§ 5. Модели смены убеждений

Даниил Пивоваров - Религия в поисках истины, знания и веры - опыт религиозный и опыт научный - Священное Писание

Священное Писание — книга, написанная под прямым или косвенным влиянием абсолютных сил. Так, индусы считают Веды записью небесных звуков, не предназначенных человеку, но «услышанных» или «подслушанных» нашими далекими предками. Коран, напротив, считается прямой речью Аллаха, обращенной непосредственно к человеку. Библию рассматривают как боговдохновенные тексты, написанные людьми под воздействием на них Святого Духа.

Понимание Писаний имеет диалектический характер: ему присущи референтная и поэтическая функции. С одной стороны, Писание — это окно, через которое читатель всматривается в прошлое пространство-время. С другой стороны, в тексте Писания, как в зеркале, читатель созерцает себя в современном хронотопе.

Каждая религия основывается на своем особом Писании. Писание указывает верующим нравственные правила поведения двумя путями: прямыми предписаниями (например, декалог Моисея) и на живых примерах как образцах для подражания. Перечислим наиболее знаменитые Писания.

В ведической религии это Веды, Брахманы и Упанишады. В иудаизме — Танах. Тора (или Пятикнижие Моисея), главная часть Танаха, была записана около 1220 г. до н. э. В зороастризме, основанном Заратуштрой, Писанием является Авеста; ее начали проповедовать между Х и VI вв. до н. э., а записали в 1 в. н. э. Конфуцианство было основано Конфуцием (551—479 гг. до н. э.) и Мэн цзы (372—289 гг. до н. э.); главные книги — Ицзин (Книга перемен) и Беседы и суждения Конфуция; канон отредактирован в 481 г., а Тринадцатикнижие было кодифицировано в 140—87 гг. до н. э.

Будда Гаутама (623—544 до н. э.) основал буддизм, а его учение было записано на первых соборах буддистов в 483, 383, 285 гг. до н. э. В 1 в. до н. э. на о. Цейлон сложился палийский канон Трипита-ка, т. е. «Три корзины (закона)» на языке пали. Даосизм был основан Лао-цзы в VI—V вв. до н. э., автором «Лао-цзы» (Книги учителя Лао) и «Дао дэ цзин» (Книги о дао и дэ). В конце Х — начале XI в. и XV—XVI вв. проведена кодификация 4 565 сочинений даосизма в Дао-Цзан; в шанхайском издании канона ( 1923—1926) 1 500 томов.

Писание у христиан — Библия, ее начали записывать в 50 — сер. 60-х гг. 1 в. Христианское учение было кодифицировано на Гиппонском поместном соборе 393 г. и Тридентском Вселенском соборе 1546 г. Книги Библии, написанные до Рождества Христова, христиане называют Ветхим Заветом, а после этого события — Новым Заветом. Это собрание книг, создававшихся в течение многих веков, считается написанным по вдохновению и откровению Святого Духа через пророков и апостолов. Ветхий Завет состоит из 39 книг (причем три книги Маккавейские не считаются каноническими). Новый Завет состоит из 27 книг, написанных Матфеем, Марком, Лукой, Иоанном, Петром, Павлом, Иаковом и Иудой. Книги Нового Завета так же, как и Ветхого, распадаются по содержанию на три отдела: книги исторические (четыре Евангелия и Деяния апостолов), книги учительные (апостольские послания); к отделу пророческих книг относится только одна — Апокалипсис (Откровение Иоанна Богослова).

Один из первых переводов Ветхого Завета на греческий выполнен около 130 г. до н. э. для евреев диаспоры в г. Александрия (Сеп-туагинта, т. е. перевод семидесяти толковников). Им пользовались апостолы Петр и Павел, а также святые отцы церкви. В первые века нашей эры Библию перевели на ряд языков: латинский, сирийский, эфиопский, готский, армянский, грузинский, арабский, персидский, самаритянский и египетский. На латинский язык Библия была впервые переведена во II в. В конце IV в. святой Иероним, поселившись в Вифлееме, в течение 20 лет трудился над новым латинским переводом Ветхого Завета. Но только с XIII в. его переводом стали широко пользоваться (перевод назвали Вульгатой — общеупотребительным), а в середине XVI в. католическая церковь признала его боговдохновенным.

Впервые на славянский язык Библию перевели святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий в 862—885 гг. В середине XIX в. Священный синод (по настоянию митрополита Московского Филарета) образовал специальный комитет, приступивший к переводу Библии на современный русский язык, и в 1876 г. появился полный текст русской Библии (синодальный), в том составе и порядке, в каком ее содержит православная церковь. Этот порядок полностью соответствует библиям греческой и славянской. Ислам проповедовался Мухаммадом (ок. 570—632) в 610—632 п\, а Коран был записан в 650 г. и кодифицирован в 656 г. при халифе Османе, а также в Х в.