Сто лет назад известный русский историк Церкви и знаток патриотического богословия А. А. Спасский в своем фундаментальном труде « История догматических движений в эпоху Вселенских соборов. Тринитарный вопрос» (1914 г.) проследил историю возникновения и развития тринитарного учения в восточно-христианском богословии I-IV веков в контексте богословских споров и философских учений того времени. При всех несомненных достоинствах этого труда, во многом не потерявшего своей актуальности и поныне, обращает на себя внимание то, что из древних латинских богословов Спасский рассматривает только учение Тертуллиана, посвящая ему около 20 страниц своего исследования.

Представляемая ныне российским читателям фундаментальная монография А. Р. Фокина, заведующего кафедрой богословия Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. свв. Кирилла и Мефодия и ведущего специалиста по западной патристике в нашей стране, может рассматриваться как прямое продолжение разрабатывавшегося Спасским научно-богословского направления. Однако теперь предметом исследования становится тринитарное учение латинских Отцов и Учителей Церкви эпохи патристики (II-VIII века).

Автор данной книги впервые не только в отечественной, но и в мировой науке проводит концептуальный анализ тринитарных воззрений практически всех известных и малоизвестных представителей латинской патристики, писавших по тринитарному вопросу. Рядом с такими великими именами, как Тертуллиан, св. Иларий Пиктавийский, св. Амвросий Медиоланский, блаж. Иероним Стридонский, блаж. Августин Иппонский, св. папы Лев и Григорий Великие, мы встречаем здесь и малоизвестных до-никейских латинских авторов — Новациана, Арнобия Старшего, Лактанция, и западных никейцев IV века — епископов Осия Кордовского, Фебадия Агенского, Потамия Лиссабонского, Евсевия Верцелльского, Лукифера Каларийского, Григория Эльвирского, Зинона Веронского, пресвитера Фаустина, папу Римского Дамаса, философа и ритора Мария Викторина, а из авторов поставгусти-новской эпохи — епископов Кводвультдея Карфагенского, Фуль-генция Руспийского, Фавста Регийского и Кесария Арльского, монахов Викентия Леринского, Арнобия Младшего и Геннадия Марсельского. Не обойдены вниманием автора и такие западные энциклопедисты, как Клавдиан Мамерт, Боэций, Кассиодор, Исидор Севильский и св. Беда Достопочтенный.

Но, конечно, не в этом длинном перечне имен заключается важность и значимость предпринятого А. Р. Фокиным труда для отечественной и мировой патрологической науки. Безусловной заслугой автора является проведенная им оригинальная реконструкция всего процесса формирования латинского учения о Святой Троице в эпоху патристики и раскрытие внутренней логики этого процесса, обусловленной влиянием на него как со стороны различных философских школ поздней античности, так и со стороны современного ему греческого тринитарного богословия.

Автор показывает, как в доникейский период (150-325 годы) учение о Троице начинает зарождаться в богословской мысли первого латинского апологета Тертуллиана, введшего в оборот знаменитую тринитарную формулу: una substantia tres personae, которая впоследствии стала общепринятой на христианском Западе. Тринитарное учение Тертуллиана, которое автор характеризует как «субстанциальный монизм», было обусловлено влиянием на мысль Тертуллиана как со стороны богословия греческих апологетов (теория Логоса) и св. Иринея Лионского (понятие об ико-номии), так и со стороны стоической физики и римского права. В свою очередь, тринитарная мысль Тертуллиана оказала влияние не только на латинских христианских мыслителей III века, но и на западных никейцев IV века.

Автор книги отмечает еще одну важную черту триадологии Тертуллиана: термин Spiritus означает у него не только третье Лицо Троицы — Святой Дух, но и саму Божественную субстанцию, общую для всех Лиц Троицы, или Божественную природу Логоса. Этого позволяет нам понять, как в раннем латинском тринитариз-ме возникает тенденция к «бинитаризму», т.е. отождествлению второго и третьего Лиц Троицы. Это учение достигло своей кульминации у Лактанция, но также во многом обусловило появление в конце IV века на христианском Западе учения о «двойном исхождении» Святого Духа.