Пивоварова - Три Вселенских святителя

30 января/12 февраля Православная Церковь отмечает Собор Вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Единый день памяти всем троим установлен не случайно — все трое жили почти в одно и то же время (IV — начало V века), были служителями Церкви, авторами многих богословских сочинений. Считается, что святых Василия и Иоанна объединило еще одно деяние — унификация текстов Божественной Литургии, приобретшей со времени их жизни те характерные особенности, которые сохраняются и поныне. Именно поэтому два из употребляемых в Церкви чино- последования Божественной Литургии носят имена святых Василия Великого и Иоанна Златоуста.

Совместное празднование Вселенским святителям было учреждено в конце XI столетия, когда, как полагают, возник спор между верующими о первенстве среди этих иерархов. Конец разногласиям положило чудесное явление всех троих Иоанну Мавроподу, митрополиту Евхаитскому, исполнившему волю святителей: учредить им общий праздник в знак равенства их заслуг. В памятниках церковного искусства святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста изображали и поодиночке, и всех вместе. Их образы можно встретить в мозаиках и на фресках, на иконах и в миниатюрах рукописей, содержащих тексты их сочинений. О многообразной иконографии Трех Вселенских святителей рассказывает эта книга.

Икона, о которой пойдет речь в заключительной главе, хранится в собрании Государственной Третьяковской галереи. Ее сюжет носит название «Беседа Трех Вселенских святителей» или «Добрые плоды учения», поскольку трое святых — Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст предстают на ней как духовные наставники и проповедники Слова Божия. Каждый из святителей сидит на золоченой скамье или епископском троне за низким столиком, с развернутым свитком в руках. По диагонали композицию пересекает водный поток, исходящий из фонтана-водомета, написанного рядом с фигурой Григория Богослова. Поток огибает стройные горки в верхней правой части композиции и вновь выходит на поверхность земли слева, истекая из второго фонтана, изображенного рядом с фигурой святого Василия Великого. Наряду с тремя святителями в композиции присутствуют три группы людей. Одна из них, состоящая из мужей со свитками в руках, приближается к святителю Григорию. Другая, наполняющая сосуды водой, показана слева вверху рядом с Василием. Наконец, третья группа людей, пьющих из сосудов, изображена справа внизу, у подножия трона Иоанна Златоуста.

СПб.: Метропресс : ООО «Метропресс», 2014, 76 с.

ISBN 978-5-00000-031-1

Русская икона - Пивоварова Надежда - Три Вселенских святителя - Оглавление

ЖИТИЯ И ПОЧИТАНИЕ

ОБРАЗЫ И СИМВОЛЫ

ОБРАЗ В ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ

РАССКАЗ ОБ ОДНОМ ШЕДЕВРЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СПИСОК ИЗОБРАЖЕНИЙ