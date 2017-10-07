Пламенные сердца
«Пламенные сердца» – это рассказ о восьми женщинах, которые, несмотря на обстоятельства, проявили невероятное мужество, убеждённость и любовь к Иисусу Христу и Его церкви. В наиболее сложных обстоятельствах они стали руководителями, продемонстрировали чрезвычайную смелость и настойчивость, мужественно приняв брошенный им вызов. Как иронично бы это ни звучало, но лишь в страданиях они были уравнены в правах с мужчинами, а в некоторых случаях страдали даже гораздо больше.
Когда мы впервые задумались над созданием книги, в которой были бы собраны свидетельства женщин-христианок, преследуемых за веру, мы столкнулись со многими трудностями. Прежде всего, нам хотелось, чтобы это были свидетельства наших современниц. Для этого нужно было поехать в страны, где в данный момент живут эти женщины и, во многих случаях, и сейчас продолжают смотреть в лицо опасности.
Мы также хотели представить женщин, которые не только сами страдали, но и проявляли в служении качества лидера. И, наконец, помимо всего драматизма их историй, боли и мучений, мы хотели описать вдохновляющие примеры непоколебимой надежды и то, как эти женщины, даже в наиболее сложных ситуациях, находили способ, чтобы позволить любви Христа сиять в них.
Пламенные сердца - Голос мучеников
Предисловие Стив и Джинни Клиэр
«Голос мучеников» 2015
ISBN: 978-617-503-131-5
Пламенные сердца - Голос мучеников - Содержание
Предисловие
Благодарность
Вступление: Сердца, горящие мужеством и убеждением
- Адель: Cреди ужаса – надежда
- Пурнима: Pебенок в тюрьме, а душа свободна
- Аида: Голос безгласных
- Сабина: Cвидетель Христовой любви
- Тара: Жизнь в бегах
- Линг: в школе страданий
- Глэдис: Жизнь, полная прощения
- Мэй: Oбратно во Вьетнам – проповедовать Евангелие
Примечание
Пламенные сердца - Предисловие
Когда меня попросили написать предисловие к этой книге, я подумала, что недостойна такой чести. Я не могу сравнить себя с женщинами, о которых рассказывается в ней, чья вера настолько сильна.
Я читала потрясающие истории о мужестве, данном им Богом, и разделяла их чувства. На протяжении того года (с мая 2001-го по июнь 2002 года), который мы с моим мужем, Мартином, провели в плену у террористов Абу-Сайяф в джунглях Филиппин, я также была в отчаянии и мне хотелось умереть. Меня лишили свободы, я голодала… однако знала, что, когда меня освободят, я вернусь к относительно комфортной жизни. Теперь я в Америке, в хорошем доме, у меня достаточно еды и есть группа молитвенной поддержки, а эти женщины, верные воины Христовы, продолжают переживать трудности.
Поэтому, нежась в горячей ванне, я молюсь. Нанося макияж и причёсывая волосы, готовясь к выступлению, я молюсь. Помогая детям, я молюсь. Приходя в церковь, я молюсь за всех, у кого нет такой «инфраструктуры». Я молюсь за тех, кто страдает за веру в Иисуса Христа, тех, кто думает, что он одинок и всё же остается верным. Я молюсь о них так же, как тогда, в джунглях, молилась за себя: «Господи, дай им почувствовать, что Ты рядом. Помоги им остаться верными Тебе даже тогда, когда ситуация ухудшается.
Покажи им Свою доброту, чтобы они знали, что они не одиноки. Ведь я знаю, что Ты – с ними». О, если бы только каждый из нас, читающих эту книгу, снова посвятил себя Богу, чтобы Бог использовал нас, как Он считает нужным – даже если придётся отказаться от свободы и комфорта. Может, наступит день, когда нас будут бить и даже убьют за то, что мы верим в Иисуса Христа. Поэтому давайте учиться мужеству у этих женщин.
Бог не даст нам испытаний свыше тех, которые мы сможем снести. Он, зная нас, покажет нам выход (обеспечит нас всем необходимым), чтобы мы могли всё пережить. Я верю, что Бог всё делает хорошо. А человек – нет. Мы испортили этот замечательный мир. И если в нем и есть что-то хорошее, то оно – от Бога. У Него есть план. И Он – Царь. А мы терпеливо ожидаем назначенного Им времени. А до того дня пусть Он дает нам милость жить для Него так, как живут эти женщины. Ведь Он заслуживает этого.
Грасия Бэрнэм, автор книги «В присутствии моих врагов»
Спасибо!
Слушала эту книгу в аудиоформате, но читать больше люблю.