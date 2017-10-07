«Пламенные сердца» – это рассказ о восьми женщинах, которые, несмотря на обстоятельства, проявили невероятное мужество, убеждённость и любовь к Иисусу Христу и Его церкви. В наиболее сложных обстоятельствах они стали руководителями, продемонстрировали чрезвычайную смелость и настойчивость, мужественно приняв брошенный им вызов. Как иронично бы это ни звучало, но лишь в страданиях они были уравнены в правах с мужчинами, а в некоторых случаях страдали даже гораздо больше.

Когда мы впервые задумались над созданием книги, в которой были бы собраны свидетельства женщин-христианок, преследуемых за веру, мы столкнулись со многими трудностями. Прежде всего, нам хотелось, чтобы это были свидетельства наших современниц. Для этого нужно было поехать в страны, где в данный момент живут эти женщины и, во многих случаях, и сейчас продолжают смотреть в лицо опасности.

Мы также хотели представить женщин, которые не только сами страдали, но и проявляли в служении качества лидера. И, наконец, помимо всего драматизма их историй, боли и мучений, мы хотели описать вдохновляющие примеры непоколебимой надежды и то, как эти женщины, даже в наиболее сложных ситуациях, находили способ, чтобы позволить любви Христа сиять в них.

Пламенные сердца - Голос мучеников

Предисловие Стив и Джинни Клиэр

«Голос мучеников» 2015

ISBN: 978-617-503-131-5

Пламенные сердца - Голос мучеников - Содержание

Предисловие

Благодарность

Вступление: Сердца, горящие мужеством и убеждением

Адель: Cреди ужаса – надежда

Пурнима: Pебенок в тюрьме, а душа свободна

Аида: Голос безгласных

Сабина: Cвидетель Христовой любви

Тара: Жизнь в бегах

Линг: в школе страданий

Глэдис: Жизнь, полная прощения

Мэй: Oбратно во Вьетнам – проповедовать Евангелие

Примечание

Пламенные сердца - Предисловие

Когда меня попросили написать предисловие к этой книге, я подумала, что недостойна такой чести. Я не могу сравнить себя с женщинами, о которых рассказывается в ней, чья вера настолько сильна.

Я читала потрясающие истории о мужестве, данном им Богом, и разделяла их чувства. На протяжении того года (с мая 2001-го по июнь 2002 года), который мы с моим мужем, Мартином, провели в плену у террористов Абу-Сайяф в джунглях Филиппин, я также была в отчаянии и мне хотелось умереть. Меня лишили свободы, я голодала… однако знала, что, когда меня освободят, я вернусь к относительно комфортной жизни. Теперь я в Америке, в хорошем доме, у меня достаточно еды и есть группа молитвенной поддержки, а эти женщины, верные воины Христовы, продолжают переживать трудности.

Поэтому, нежась в горячей ванне, я молюсь. Нанося макияж и причёсывая волосы, готовясь к выступлению, я молюсь. Помогая детям, я молюсь. Приходя в церковь, я молюсь за всех, у кого нет такой «инфраструктуры». Я молюсь за тех, кто страдает за веру в Иисуса Христа, тех, кто думает, что он одинок и всё же остается верным. Я молюсь о них так же, как тогда, в джунглях, молилась за себя: «Господи, дай им почувствовать, что Ты рядом. Помоги им остаться верными Тебе даже тогда, когда ситуация ухудшается.

Покажи им Свою доброту, чтобы они знали, что они не одиноки. Ведь я знаю, что Ты – с ними». О, если бы только каждый из нас, читающих эту книгу, снова посвятил себя Богу, чтобы Бог использовал нас, как Он считает нужным – даже если придётся отказаться от свободы и комфорта. Может, наступит день, когда нас будут бить и даже убьют за то, что мы верим в Иисуса Христа. Поэтому давайте учиться мужеству у этих женщин.

Бог не даст нам испытаний свыше тех, которые мы сможем снести. Он, зная нас, покажет нам выход (обеспечит нас всем необходимым), чтобы мы могли всё пережить. Я верю, что Бог всё делает хорошо. А человек – нет. Мы испортили этот замечательный мир. И если в нем и есть что-то хорошее, то оно – от Бога. У Него есть план. И Он – Царь. А мы терпеливо ожидаем назначенного Им времени. А до того дня пусть Он дает нам милость жить для Него так, как живут эти женщины. Ведь Он заслуживает этого.

Грасия Бэрнэм, автор книги «В присутствии моих врагов»