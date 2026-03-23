Платон - Диалоги

Category ESXATOS BOOKS, Philosophy

Общественная мысль Афин и всей Греции в эпоху юности Платона представлялась принципиально тремя главными партиями: охранителей, требовавших слепой, безотчетной верности отеческим преданиям и законам; софистов, настаивавших на относительности и условности всяких положений в жизни и знании и возводивших, таким образом, в принцип умственную и нравственную анархию; и наконец третья партия, сосредоточенная в одном человеке, Сократе, стремилась к сознательно верующему, зрячему восприятию безусловного добра и правды. Первая партия лицемерно отстаивала неприкосновенность народно-государственных верований, уже подкопанных двумя веками философского движения и утративших свое действительное значение для самих этих охранителей (насмешки над богами в комедиях крайнего консерватора Аристофана); вторая, признавая все относительным, ставила целью жизни для умных людей личную выгоду и удачу, а как главное средство этим людям достигать своих целей с чужой помощью предлагала риторическое искусство убеждать других без собственного убеждения. Между этими представителя ми мнимой веры, с одной стороны, и мнимой свободы мышления — с другой Сократ был единственным сознательным носителем глубокого и искреннего религиозно-нравственного настроения и чистого философского интереса.

Платон - Диалоги - Античные мыслители

(Серия "PRO власть")

Москва, РИПОЛ классик, 2016. — 576 с.

ISBN97 8-5-386-09428-7

Платон - Диалоги - Античные мыслители - Содержание

  • Вл. Соловьев - Жизнь и произведения Платона (Предварительный очерк)

  • Апология Сократа (перевод М. С. Соловьева)

  • Критон (перевод М. С. Соловьева)

  • Федон (перевод В. Н. Карпова)

  • Протагор (перевод В. С. Соловьева)

  • Ион (перевод В. С. Соловьева)

  • Гиппий Больший (перевод М. С. Соловьева)

  • Пир (перевод В. Н. Карпова)

  • Федр (перевод В. Н. Карпова)

  • Филеб (перевод Н. В. Сомсонова)

Added 23.03.2026
Author brat lexmak
Comments (1 comment)

zalservik 1 week ago
Благодарю.

