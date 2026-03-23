Общественная мысль Афин и всей Греции в эпоху юности Платона представлялась принципиально тремя главными партиями: охранителей, требовавших слепой, безотчетной верности отеческим преданиям и законам; софистов, настаивавших на относительности и условности всяких положений в жизни и знании и возводивших, таким образом, в принцип умственную и нравственную анархию; и наконец третья партия, сосредоточенная в одном человеке, Сократе, стремилась к сознательно верующему, зрячему восприятию безусловного добра и правды. Первая партия лицемерно отстаивала неприкосновенность народно-государственных верований, уже подкопанных двумя веками философского движения и утративших свое действительное значение для самих этих охранителей (насмешки над богами в комедиях крайнего консерватора Аристофана); вторая, признавая все относительным, ставила целью жизни для умных людей личную выгоду и удачу, а как главное средство этим людям достигать своих целей с чужой помощью предлагала риторическое искусство убеждать других без собственного убеждения. Между этими представителя ми мнимой веры, с одной стороны, и мнимой свободы мышления — с другой Сократ был единственным сознательным носителем глубокого и искреннего религиозно-нравственного настроения и чистого философского интереса.
Платон - Диалоги - Античные мыслители
(Серия "PRO власть")
Москва, РИПОЛ классик, 2016. — 576 с.
ISBN97 8-5-386-09428-7
Платон - Диалоги - Античные мыслители - Содержание
Вл. Соловьев - Жизнь и произведения Платона (Предварительный очерк)
Апология Сократа (перевод М. С. Соловьева)
Критон (перевод М. С. Соловьева)
Федон (перевод В. Н. Карпова)
Протагор (перевод В. С. Соловьева)
Ион (перевод В. С. Соловьева)
Гиппий Больший (перевод М. С. Соловьева)
Пир (перевод В. Н. Карпова)
Федр (перевод В. Н. Карпова)
Филеб (перевод Н. В. Сомсонова)
