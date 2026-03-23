Платон - Диалоги «Лисид» и «Лахет»

Category ESXATOS BOOKS, Philosophy

Поэтому данные диалоги можно рассматривать как переход от дискурса «от первого лица», который наиболее уместен в ситуации общения с открытой и не зажатой «common sense» молодежью, к другому типу рассуждений — более отвлеченному, сравнивающему различные общественные точки зрения на определенный предмет (в «Лахете» — мужество и спо- соб его воспитания). Отметим, что «Лисид» написан в жанре рассказа «от первого лица» («диалог в прямой драматической форме», по классификации Ю. А. Шичалина), «Лахет» же — рассказ «со стороны» («рамочный диалог», по Ю. А. Шичалину).

Исследование, перевод и комментарий Р. Б. Галанин и Р. В. Светлов

Санкт-Петербург : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2022. 272 с.

ISBN 978-5-8064-2989-7

Платон - Диалоги «Лисид» и «Лахет» - Содержание

Предисловие к публикации

«ЛИСИД». Исследование. Перевод

  • Acknowledgments

  • Обретение Лисид

  • Краткая философская «археология» Лисида Казус Викторина Техейра

  • Топология священного: бог Гермес

  • Под сенью праздника Гермеи

  • Quo vadis, Сократ ?

  • Эротика и пайдейа как фон диалога Лисид

  • Тяжба о Лисиде״. Макс Поленц vs Ханс фон Арним, или эрос vs филия

  • Грегори Властос и индивид как объект любви в платонизме

  • Дефиниции филии

  • Что такое первое дружественное (πρώτονφίλον. Ly. 219d)

  • Структура диалога

  • «Политика» дружбы сегодня

  • Лисид

  • Λύσις

  • Библиография

«ЛАХЕТ». Исследование. Перевод

  • Персонажи, исторический контекст, композиция диалога «Лахет»

  • Композиция диалога

  • «Лахет» в современной науке

  • Никий и Платон о воспитании будущего воина

  • Лахет

  • Λύσις

