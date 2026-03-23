Платон - Федр

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Philosophy

Этот диалог посвящен исследованию любви (Эроса) не как простого чувства, а как «божественного безумия», которое дарует душе крылья для возвращения в мир истинного бытия. Платон рассматривает Эрос как движущую силу познания.

Центральным образом книги является знаменитая аллегория колесницы. Платон уподобляет душу упряжке из двух коней и возничего. Это мощная метафора внутреннего конфликта и необходимости интеграции различных частей личности для достижения гармонии и созерцания истины.

Серия Наследие Платона

Перевод, введение, интерпретация, указатель имен, примечания А. А. Глухова

Санкт-Петербург: Издательство РХГА, 2017 г. — 232 с.

ISBN 978-88812-848-0

Платон – Федр - Содержание

Введение

  • Форма и контекст

    • Заглавие, предмет или цель написания

    • Дата написания

    • Место диалога в платоновском корпусе

    • Драматическая дата

    • Топография

    • Композиция

  • Темы и проблемы

    • Эротика

    • Риторика

    • Политика

    • Диалектика

    • «Метафизика»

План диалога

Платон. ФЕДР

  • Вступление

  • «Эротическая» речь Лисия

  • Первый перерыв между речами

  • Первая речь Сократа

  • Второй перерыв между речами

  • Вторая речь («палинодия») Сократа

  • Финал диалога

Интерпретация

  • I. Вступление (227а1-230е5)

  • II. «Эротическая» речь Лисия (230е6-234с5)

  • III. Первый перерыв между речами (234с6-237а6)

  • IV. Первая речь Сократа (237a7-241d3)

  • V. Второй перерыв между речами (241d4-243e8)

  • VI. Вторая речь («палинодия») Сократа (243е9-257Ь6)

  • VII. Финал диалога (257Ь7-279с8)

Примечания

Библиография

Список сокращений

Указатель имен

