Центральная идея Платона заключается в том, что государство — это «увеличенная копия человеческой души». Он выстраивает строгую параллель: так же как в здоровой душе разум управляет волей и страстями, в идеальном государстве сословие философов (разум) должно управлять стражами (воля) и ремесленниками (вожделение).

Книга «Государство» исследует природу справедливости. Платон доказывает, что справедливость — это состояние, когда каждая часть системы «занимается своим делом» и не вмешивается в чужое. Особое внимание уделяется воспитанию правителей и знаменитому мифу о Пещере, который объясняет, почему истинный политик — это тот, кто способен видеть истину за тенями материального мира.

Платон. Государство и политика

