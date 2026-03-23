Платон - Государство и политика

Category ESXATOS BOOKS, Philosophy

Центральная идея Платона заключается в том, что государство — это «увеличенная копия человеческой души». Он выстраивает строгую параллель: так же как в здоровой душе разум управляет волей и страстями, в идеальном государстве сословие философов (разум) должно управлять стражами (воля) и ремесленниками (вожделение).

Книга «Государство» исследует природу справедливости. Платон доказывает, что справедливость — это состояние, когда каждая часть системы «занимается своим делом» и не вмешивается в чужое. Особое внимание уделяется воспитанию правителей и знаменитому мифу о Пещере, который объясняет, почему истинный политик — это тот, кто способен видеть истину за тенями материального мира.

Платон. Государство и политика

Издательство – «АСТ» – 496 с.

Москва – 2017 г.

ISBN 978-5-17-099852-4

Платон. Государство и политика – Содержание

  • Введение

  • Содержание первой книги

  • Книга Первая

  • Содержание второй книги

  • Книга Вторая

  • Содержание третьей книги

  • Книга Третья

  • Содержание четвертой книги

  • Книга Четвертая

  • Содержание пятой книги

  • Книга Пятая

  • Содержание шестой книги

  • Книга Шестая

  • Содержание седьмой книги

  • Книга Седьмая

  • Содержание восьмой книги

  • Книга Восьмая

  • Содержание девятой книги

  • Книга Девятая

  • Содержание десятой книги

  • Книга Десятая

Added 23.03.2026
Author brat lexmak
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 week ago
Благодарю.

