Платон - Парменид

Платон - Парменид
Category ESXATOS BOOKS, Philosophy

«Наследие Платона» — серия новых переводов текстов Платона, подготовленных в рамках деятельности межрегиональной общественной организации «Платоновское философское общество».

Проект был поддержан Фондом поддержки и сохранения культурных инициатив «Собрание» в 2012 году, и в настоящий момент группой ученых из Москвы и Санкт-Петербурга завершена работа над новыми переводами пяти диалогов Платона: «Парменид», «Федр», «Софист», «Политик», «Теэтет». Переводы планируется опубликовать в 2017-2018 годах.

Платон - Парменид

Серия «Наследие Платона»

Перевод, введение, комментарии, приложение, указатель имен Ю. А. Шичалина

Санкт-Петербург: Издательство РХГА, 2017 г. —264 с.

ISBN 978-88812-831-2

Платон- Парменид - Содержание

Введение

  1. Релевантный контекст для рассмотрения диалога Парменид

  2. О диалектике у Платона и в Академии

  3. Жанр и композиция

  4. Краткие замечания о рецепции диалога Парменид

Композиция диалога (подробный план)

Парменид

  • ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

  • ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Приложение

  • Главные формальные, методические и содержательные тенденции платоновского творчества

  • Указатель имен собственных

  • Список литературы, цитированной во Введении и комментариях

Added 23.03.2026
Related Books

All Books