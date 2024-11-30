Эта книга писалась почти четверть века. Исследование - а точнее, странствие-в-поисках Знания, - захватившее меня в конце прошлого века, оказалось настолько масштабным и затронуло так много областей мифологии, древней истории, этнографии, истории волшебных Искусств, что его результаты очень долго не представлялось возможным представить в каком-либо законченном виде. Собственно, говоря, это исследование не закончено и сегодня…

На сегодня, однако, это странствие-в-поисках привело меня к определенному видению, которое уже можно изложить на бумаге. В разное время отдельные компоненты этого видения уже становились темой отдельных книг и публикаций, но как своего рода «система» оно представляется здесь впервые.

Антон Платов - В поисках Старого Волшебства

М.: Onebook, 2018. - 306 с.

Антон Платов - В поисках Старого Волшебства - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

Маленькое введение

ГЛАВА 1. Дивный народ

ГЛАВА 2. Волшебная страна

ГЛАВА 3. Святой грааль

ГЛАВА 4. Грааль нордический

ГЛАВА 5. Дикая охота

ГЛАВА 6. Мертвая голова

ГЛАВА 7. Посвящение

ГЛАВА 8. Король былого и грядущего

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Дева грааля