Платов - В поисках Старого Волшебства
Эта книга писалась почти четверть века. Исследование - а точнее, странствие-в-поисках Знания, - захватившее меня в конце прошлого века, оказалось настолько масштабным и затронуло так много областей мифологии, древней истории, этнографии, истории волшебных Искусств, что его результаты очень долго не представлялось возможным представить в каком-либо законченном виде. Собственно, говоря, это исследование не закончено и сегодня…
На сегодня, однако, это странствие-в-поисках привело меня к определенному видению, которое уже можно изложить на бумаге. В разное время отдельные компоненты этого видения уже становились темой отдельных книг и публикаций, но как своего рода «система» оно представляется здесь впервые.
Антон Платов - В поисках Старого Волшебства
М.: Onebook, 2018. - 306 с.
Антон Платов - В поисках Старого Волшебства - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
Маленькое введение
- ГЛАВА 1. Дивный народ
- ГЛАВА 2. Волшебная страна
- ГЛАВА 3. Святой грааль
- ГЛАВА 4. Грааль нордический
- ГЛАВА 5. Дикая охота
- ГЛАВА 6. Мертвая голова
- ГЛАВА 7. Посвящение
- ГЛАВА 8. Король былого и грядущего
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Дева грааля
No comments yet. Be the first!