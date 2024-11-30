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Платов - В поисках Старого Волшебства

Антон Платов - В поисках Старого Волшебства
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Category ESXATOS BOOKS, Cultural Studies Art
Эта книга писалась почти четверть века. Исследование - а точнее, странствие-в-поисках Знания, - захватившее меня в конце прошлого века, оказалось настолько масштабным и затронуло так много областей мифологии, древней истории, этнографии, истории волшебных Искусств, что его результаты очень долго не представлялось возможным представить в каком-либо законченном виде. Собственно, говоря, это исследование не закончено и сегодня…
На сегодня, однако, это странствие-в-поисках привело меня к определенному видению, которое уже можно изложить на бумаге. В разное время отдельные компоненты этого видения уже становились темой отдельных книг и публикаций, но как своего рода «система» оно представляется здесь впервые.

Антон Платов - В поисках Старого Волшебства

М.: Onebook, 2018. - 306 с.

Антон Платов - В поисках Старого Волшебства - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ
Маленькое введение
  • ГЛАВА 1. Дивный народ
  • ГЛАВА 2. Волшебная страна
  • ГЛАВА 3. Святой грааль
  • ГЛАВА 4. Грааль нордический
  • ГЛАВА 5. Дикая охота
  • ГЛАВА 6. Мертвая голова
  • ГЛАВА 7. Посвящение
  • ГЛАВА 8. Король былого и грядущего
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Дева грааля
Views 155
Rating 4.9 / 5
Added 30.11.2024
Author brat Vasil
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4.9/5 (4)

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