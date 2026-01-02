«Самый молодой пастор мегацеркви в истории». Хотя, на мой взгляд, титул спорный, именно таким эпитетом меня наградили, когда я стал пастором большой процветающей общины на юго-востоке Америки — церковь «Брук-хиллс» в городе Бирмингеме, штат Алабама. С первого же дня я с головой окунулся в работу над тем, как сделать нашу церковь многочисленнее и лучше.

Уважаемые мною специалисты по церковному росту озвучивали утверждения вроде: «Решите, насколько большую церковь вы хотите иметь, и просто действуйте — даже если вы нацелились на пять, десять или двадцать тысяч членов». Вскоре моё имя оказалось наверху рейтинга с именами пасторов самых быстро растущих церквей США.

Но на душе было неспокойно. В конце концов, моим примером в служении был человек, проводивший большую часть времени всего с двенадцатью учениками. К моменту его ухода с земли лишь около 120 человек были близки к нему и следовали его словам. Больше смахивало на миницерковь, откровенно говоря. Иисус Христос - самый молодой пастор миницеркви в истории.

Дэвид Платт - Радикал

West Sacramento, CA Grace Publishing International, 2018, - 204 с.

ISBN-13: 978-1-933508-71-9

Дэвид Платт - Радикал - Содержание

1. Тот, ради Кого стоит от всего отказаться

2. Жажда по Божьему Слову

3. Конец себя - это начало

4. Великое Божье «зачем»

5. Приумножение общины

6. Сколько надо, чтобы хватало?

7. Нет никакого запасного плана

8. Как жить, если смерть - приобретение

9. Радикальный эксперимент

Дэвид Платт - Радикал - Глава 6

У всех нас есть «мёртвые зоны» — области жизни, которые следует обнаружить, чтобы пристально рассмотреть их и соответственно изменить своё отношение. Но их бывает крайне трудно определить. Часто окружающие способны видеть их более явственно, и потому мы полагаемся на подсказку друзей. Но правда такова, что даже в этом случае нам сложно признаться в наличии таких зон. Мы не хотим признавать, что они существуют... пока не оказывается слишком поздно. Задним умом они явно видны, но в настоящем времени далеко не всегда удаётся их рассмотреть.

Я могу припомнить по крайней мере одну «мёртвую зону» в истории христианства нашей страны. Рабовладение. Всего 150 лет тому назад иметь рабов было вполне законно. Как могли христиане, которые, предположительно, верили в Евангелие, так легко оправдать порабощение других людей? Благонамеренные прихожане церквей, которые поклонялись Богу каждое воскресенье и набожно читали Писание на протяжении всей недели, использовали Божье Слово в оправдание своего отношения к мужчинам, женщинам и детям как к собственности, которую можно использовать по своей прихоти. Они всерьёз полагали, что проявляли щедрость, выделяя своим рабам лишнюю курицу к Рождеству.