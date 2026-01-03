«Простить я еще могу, но забыть ему это не могу!» Как часто мы слышали такие слова или даже сами так говорили!

Что же собой представляет прощение? Новая побелка или шпаклевка на грязном грунте? Весенняя уборкаили прополка сорняков? Стирание написанного или «вырывание» написанного? Как Бог простил нас и как можем прощать мы? Прощение - это только перемирие, вынужденный мир или пакт о ненападении?

А что такое примирение? Примирение больше, чем прощение? Кто делает первый шаг? А что, если другойне хочет простить? Или не принимает прощение? Как часто я должен и могу прощать? Прощая другого, не становлюсь ли я глупцом? Должен ли я постоянно уступать и все терпеть «ради мира»? Как совершается прощение неверующего?

Эберхард Платте - Более чем прощение... - Как происходит настоящее примирение?

Meinerzhagen: Missionswerk FriedensBote, 2014. – 73 с.

ISBN 978-3-937032-90-0

Эберхард Платте - Более чем прощение... – Содержание

Предисловие

Часть 1: Божье прощение

1. У меня все хорошо! Или все же нет?

2. Рюкзак моего прошлого

3. Как прощает Бог?

4. Чего стоило Богу простить меня?

5. Забывчив ли Бог?

Часть 2: Взаимное прощение