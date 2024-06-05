Плауман - Не заставляй меня считать до трех!
Если сегодня мне придется ответить еще на один глупый вопрос, вытереть еще один сопливый нос или заклеить пластырем еще одно бо-бо, я начну рвать на себе волосы... а может и на том, кто окажется поблизости!
«С меня хватит, дети! Я собираюсь полежать в теплой ванне с пеной, и я вам очень не советую меня беспокоить. Если никто не умер и не при смерти, не стучите в эту дверь!»
Опускаясь в свою ванну с ванильной пеной, я молюсь: «Господи, неужели это и есть то, что я должна делать? Ну, нет ли у Тебя для меня чего-то действительно важного, что потребует чуть больше способностей, чем завязывание шнурков и отрезание корок от хлеба для бутербродов?»
Позвольте мне вернуться немного назад и рассказать о своей жизни до этого момента. Я не всегда балансировала на грани безумия. Не так давно у меня все было в порядке. Я успешно справлялась с процветающим и респектабельным бизнесом, обучала других организационным навыкам и ездила на довольно крутом автомобиле, не вмещавшем с легкостью целую футбольную команду вместе со мной. Мне нравились телепередачи, ведущими которых были не поющие овощи и не фиолетовый динозавр. Я никогда не находила молоко в шкафу и не леденела от паники, пытаясь вспомнить, кому я звоню, пока голос на другом конце еще не сказал «алло». Вчера я делала заказ по телефону. Когда продавщица спросила мой адрес, мне пришлось включить удержание вызова. Я никак не могла вспомнить свой собственный адрес. В конце концов я его вспомнила, когда уже потянулась за телефонной книгой, чтобы посмотреть.
Что случилось? Тест оказался положительным. Я сменила белье «Victoria’s Secret» на «Hanes Her Way». Я убрала в коробки мою современную христианскую музыку: теперь вы можете увидеть, как я раскачиваюсь в такт «Глупым песенкам с Ларри». Прощай телешоу «20/20» и привет Элмо с улицы Сезам.
Иногда я чувствую, что просто одеться и пережить этот день — это все, что мне удается сделать. «Разве нет чего-то большего, Господи, чего Ты хотел от меня сегодня?» Наконец, я слышу этот тихий спокойный голос. Возможно, я не нашла лекарство от рака и не справилась с голодом во всем мире, но пока я отмокаю в ванне, Бог нежно напоминает мне, что же я сегодня сделала. Мне выпала честь выслушать мечты и надежды симпатичного молодого человека, считающего меня самой замечательной женщиной в мире. Ростом он уже почти метр, и его по-настоящему увлекает только «Lego» и пицца, но он забавный, очаровательный и никогда не скучный.
Джинджер Плауман - Не заставляй меня считать до трех! - Мамин взгляд на воспитание, обращенное к сердцу
Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2003. – 164 с.
ISBN 978-5-7454-1607-1
Джинджер Плауман - Не заставляй меня считать до трех – Содержание
Предисловие
От автора
Часть I. Путь к сердцу вашего ребенка
- 1. Высокое призвание материнства
- 2. Определение дисциплины
- 3. Выявлять проблемы сердца
- 4. Наставлять детей в праведности
Часть II. Как обличать по Писанию
- 5. Укрощение языка
- 6. Сила Божьего Слова
- 7. Как справиться с манипулятором
- 8. Принципы устного выговора
Часть III. Библейское применение розги
- 9. Копчик связан... с сердцем?
- 10. Библейская модель действует
- 11. Необходимый стандарт послушания
- 12. Шлепать или не шлепать
Заключение
Приложения
- А. Как стать христианином
- Б. Как вести своего ребенка к Христу
- В. Как молиться за своего ребенка
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