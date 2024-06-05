Если сегодня мне придется ответить еще на один глупый вопрос, вытереть еще один сопливый нос или заклеить пластырем еще одно бо-бо, я начну рвать на себе волосы... а может и на том, кто окажется поблизости!

«С меня хватит, дети! Я собираюсь полежать в теплой ванне с пеной, и я вам очень не советую меня беспокоить. Если никто не умер и не при смерти, не стучите в эту дверь!»

Опускаясь в свою ванну с ванильной пеной, я молюсь: «Господи, неужели это и есть то, что я должна делать? Ну, нет ли у Тебя для меня чего-то действительно важного, что потребует чуть больше способностей, чем завязывание шнурков и отрезание корок от хлеба для бутербродов?»

Позвольте мне вернуться немного назад и рассказать о своей жизни до этого момента. Я не всегда балансировала на грани безумия. Не так давно у меня все было в порядке. Я успешно справлялась с процветающим и респектабельным бизнесом, обучала других организационным навыкам и ездила на довольно крутом автомобиле, не вмещавшем с легкостью целую футбольную команду вместе со мной. Мне нравились телепередачи, ведущими которых были не поющие овощи и не фиолетовый динозавр. Я никогда не находила молоко в шкафу и не леденела от паники, пытаясь вспомнить, кому я звоню, пока голос на другом конце еще не сказал «алло». Вчера я делала заказ по телефону. Когда продавщица спросила мой адрес, мне пришлось включить удержание вызова. Я никак не могла вспомнить свой собственный адрес. В конце концов я его вспомнила, когда уже потянулась за телефонной книгой, чтобы посмотреть.

Что случилось? Тест оказался положительным. Я сменила белье «Victoria’s Secret» на «Hanes Her Way». Я убрала в коробки мою современную христианскую музыку: теперь вы можете увидеть, как я раскачиваюсь в такт «Глупым песенкам с Ларри». Прощай телешоу «20/20» и привет Элмо с улицы Сезам.

Иногда я чувствую, что просто одеться и пережить этот день — это все, что мне удается сделать. «Разве нет чего-то большего, Господи, чего Ты хотел от меня сегодня?» Наконец, я слышу этот тихий спокойный голос. Возможно, я не нашла лекарство от рака и не справилась с голодом во всем мире, но пока я отмокаю в ванне, Бог нежно напоминает мне, что же я сегодня сделала. Мне выпала честь выслушать мечты и надежды симпатичного молодого человека, считающего меня самой замечательной женщиной в мире. Ростом он уже почти метр, и его по-настоящему увлекает только «Lego» и пицца, но он забавный, очаровательный и никогда не скучный.

Джинджер Плауман - Не заставляй меня считать до трех! - Мамин взгляд на воспитание, обращенное к сердцу

Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2003. – 164 с.

ISBN 978-5-7454-1607-1

Джинджер Плауман - Не заставляй меня считать до трех – Содержание

Предисловие

От автора

Часть I. Путь к сердцу вашего ребенка

1. Высокое призвание материнства

2. Определение дисциплины

3. Выявлять проблемы сердца

4. Наставлять детей в праведности

Часть II. Как обличать по Писанию

5. Укрощение языка

6. Сила Божьего Слова

7. Как справиться с манипулятором

8. Принципы устного выговора

Часть III. Библейское применение розги

9. Копчик связан... с сердцем?

10. Библейская модель действует

11. Необходимый стандарт послушания

12. Шлепать или не шлепать

Заключение

Приложения