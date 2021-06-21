Племянница апостола Павла - Повесть из первых времен христианства

В одиннадцатый год царствования в Риме императора Нерона, в подвластном городе Иудее, по–видимому, все было спокойно, а в действительности в душе каждого иудея кипела ненависть к поработителям. Год от года тяжесть римского ига становилась для евреев все невыносимей. Они с нетерпением ждали предсказанного им пророка – Спасителя из дома Давида. Они верили, что обещанный Мессия восстановит их царство и подчинит всех Израилю, как некогда Рим подчинил себе весь мир. Действительно, тридцать лет назад в Израиле появился человек, который всенародно выдавал Себя за Сына Божьего. Но разве этот бедный назарейский Раввин мог стать во главе их, победить Рим и носить золотую корону Давида? Он, сидевший за столом вместе с грешниками, помогавший больным и нищим...

«Нет, – думали евреи, – Он не смог быть Царем мира». Они считали себя обманутыми и преследовали Его своей злобой, предали Его крестной смерти. Даже хотели все уничтожить о Нем, но это им не удалось, так как этот Раввин из Назарета оставил после себя последователей из бедных людей, проповедовавших неслыханную весть о том, что Он воскрес из мертвых, победив смерть и ад. Заставить их замолчать было невозможно. Правда, народ, подстрекаемый знатью, преследовал последователей Раввина, но они выносили все со смирением и терпением.

... Однажды в летний вечер многие жители Иерусалима отправились на прогулку в свои сады, расположенные за городом вдоль ручья Кедрона. В этой толпе были две женщины: одна из них – молодая еврейка лет шестнадцати, другая, пожилая, видимо, ее служанка.

У Симона, отца молодой еврейки по имени Руфь, здесь также был сад. Симон был богатым купцом, он жил в роскошном доме в Иерусалиме. Обладая громадным богатством, он заботился о своих детях: Руфи и Давиде.