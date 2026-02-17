Во втором томе своего исследования — «Реальность диктатуры» — Олег Пленков переходит от идеологических основ к детальному анализу практического функционирования нацистского режима. Автор исследует, как «проект», описанный в первом томе, воплощался в повседневной жизни, управлении и экономике Германии. В центре внимания оказывается структура власти, которую Пленков характеризует не как монолитную систему, а как «поликратию» — хаотичное соперничество различных ведомств и партийных структур, объединенных лишь фигурой фюрера.
В книге подробно рассматривается социальная реальность Третьего рейха: положение рабочих, крестьянства и среднего класса в условиях подготовки к войне. Пленков анализирует методы, которыми нацисты добивались лояльности населения, — от системы социальных льгот и организации досуга до прямого террора и подавления инакомыслия. Особое внимание уделяется функционированию репрессивного аппарата (СС и Гестапо) и тому, как страх сосуществовал с искренним энтузиазмом значительной части немецкого общества, верившей в «немецкое экономическое чудо».
Труд развенчивает многие мифы об эффективности нацистского управления, обнажая коррупцию, бюрократическую неразбериху и внутренние конфликты в верхушке Рейха. Пленков показывает, что «реальность диктатуры» была далека от идеального порядка, а ее временная стабильность держалась на постоянной экспансии и перераспределении ресурсов захваченных территорий. Книга дает глубокое понимание того, как тоталитарная система выживала изнутри и к каким катастрофическим последствиям приводил ее внутренний динамизм.
Олег Пленков - Государство и общество в Третьем рейхе - 2 - Реальность диктатуры
Издательство — Владимир Даль — 671 с.
Санкт-Петербург — 2017 г.
ISBN 978-5-93615-141-5
Олег Пленков - Государство и общество в Третьем рейхе - 2 - Реальность диктатуры - Содержание
Объект: Создание и культивирование национальной общности в Третьем рейхе
Молодежь как объект манипуляций нацистского режима
Историческая перспектива
Борьба «Гитлерюгенд» за монополию в молодежном движении
Место «Гитлер югенд» в процессе воспитания молодежи вТретьем рейхе
Молодежный нонконформизм и Сопротивление
Динамика на цистского молодежного движения и сфераобразования
Крестьяне и нацистский режим
Нацистская «почвенническая» доктрина
Крестьянская политика нацистов до войны
Нацистская крестьянская политика во время войны
Рабочий класс и «народная общность» (Volksgemeinschaft)
Первоначальная нацистская унификация рабочего класса
Труд и занятость рабочих во время войны
Женская политика нацистов
Соотношение объективных и с убъективных факторов внацистской женской политике
Женская политика и идеологические цели нацистов
Организованное женское движение в Третьем рейхе
Положение женщины в семье в нацистской Германии
Существо противоречий среднесословной политики нацистов
Немецкий ирредентизм в качестве объекта активности нацистов
Проблема этнических немцев
Использование нацистами проблем фольк сдойч в процессекультивирования национальной общности
Духовенство как объект нацистской активности
Нацизм и христианство — идеологическое противостояние
Немецкие католики и нацизм: антипатия и приспособление
Немецкие протестанты, нацизм и немецкое общество
Социальная политика Третьего рейха и ее объект в исторической перспективе
Реальность: Обыденное, морально-этическое и эстетическое измерение жизни в Третьем рейхе
Общество и механика пропаганды в Третьем рейхе
Общественная м обилизация в Третьем рейхе посредствомпропаганды
Нацистская пропаганда и ее воздействие на немецкое обществодо войны
Нацистская пропаганда и общество в войну
Сфера искусства в Третьем рейхе
Нацистские идеологические претензии в сфере искусства
Архитектура и ее значение в процессе национальной мобилизации в Третьем рейхе
Изобразительное искусство и его место в культурной политике нацистов
Место музыки в нацистской мобилизации общества
Художественная литература и ее место в нацистской культурной политике
Театр и кино
Обыденная жизнь: реакции общественного мнения при нацистах
Повседневная жизнь и общественное мнение в Германии до войны
Праздники и их роль в общественной мобилизации
Немецкая обыденная жизнь и общественное мнение в войну
Бомбовая война
Германия накануне поражения
Сопротивление
Коммунисты в Сопротивлении
Консервативное Сопротивление и немецкое общество
Эпилог
Список сокращений
