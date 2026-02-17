Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Пленков - Государство и общество в Третьем рейхе - 2 - Реальность диктатуры

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philosophy, History, Ethics, Sociology Political Science

Во втором томе своего исследования — «Реальность диктатуры» — Олег Пленков переходит от идеологических основ к детальному анализу практического функционирования нацистского режима. Автор исследует, как «проект», описанный в первом томе, воплощался в повседневной жизни, управлении и экономике Германии. В центре внимания оказывается структура власти, которую Пленков характеризует не как монолитную систему, а как «поликратию» — хаотичное соперничество различных ведомств и партийных структур, объединенных лишь фигурой фюрера.

В книге подробно рассматривается социальная реальность Третьего рейха: положение рабочих, крестьянства и среднего класса в условиях подготовки к войне. Пленков анализирует методы, которыми нацисты добивались лояльности населения, — от системы социальных льгот и организации досуга до прямого террора и подавления инакомыслия. Особое внимание уделяется функционированию репрессивного аппарата (СС и Гестапо) и тому, как страх сосуществовал с искренним энтузиазмом значительной части немецкого общества, верившей в «немецкое экономическое чудо».

Труд развенчивает многие мифы об эффективности нацистского управления, обнажая коррупцию, бюрократическую неразбериху и внутренние конфликты в верхушке Рейха. Пленков показывает, что «реальность диктатуры» была далека от идеального порядка, а ее временная стабильность держалась на постоянной экспансии и перераспределении ресурсов захваченных территорий. Книга дает глубокое понимание того, как тоталитарная система выживала изнутри и к каким катастрофическим последствиям приводил ее внутренний динамизм.

Олег Пленков - Государство и общество в Третьем рейхе - 2 - Реальность диктатуры

Издательство — Владимир Даль — 671 с.

Санкт-Петербург — 2017 г.
ISBN 978-5-93615-141-5

Олег Пленков - Государство и общество в Третьем рейхе - 2 - Реальность диктатуры - Содержание

  • Объект: Создание и культивирование национальной общности в Третьем рейхе

  • Молодежь как объект манипуляций нацистского режима

  • Историческая перспектива

  • Борьба «Гитлерюгенд» за монополию в молодежном движении

  • Место «Гитлер югенд» в процессе воспитания молодежи вТретьем рейхе

  • Молодежный нонконформизм и Сопротивление

  • Динамика на цистского молодежного движения и сфераобразования

  • Крестьяне и нацистский режим

  • Нацистская «почвенническая» доктрина

  • Крестьянская политика нацистов до войны

  • Нацистская крестьянская политика во время войны

  • Рабочий класс и «народная общность» (Volksgemeinschaft)

  • Первоначальная нацистская унификация рабочего класса

  • Труд и занятость рабочих во время войны

  • Женская политика нацистов

  • Соотношение объективных и с убъективных факторов внацистской женской политике

  • Женская политика и идеологические цели нацистов

  • Организованное женское движение в Третьем рейхе

  • Положение женщины в семье в нацистской Германии

  • Существо противоречий среднесословной политики нацистов

  • Немецкий ирредентизм в качестве объекта активности нацистов

  • Проблема этнических немцев

  • Использование нацистами проблем фольк сдойч в процессекультивирования национальной общности

  • Духовенство как объект нацистской активности

  • Нацизм и христианство — идеологическое противостояние

  • Немецкие католики и нацизм: антипатия и приспособление

  • Немецкие протестанты, нацизм и немецкое общество

  • Социальная политика Третьего рейха и ее объект в исторической перспективе

  • Реальность: Обыденное, морально-этическое и эстетическое измерение жизни в Третьем рейхе

  • Общество и механика пропаганды в Третьем рейхе

  • Общественная м обилизация в Третьем рейхе посредствомпропаганды

  • Нацистская пропаганда и ее воздействие на немецкое обществодо войны

  • Нацистская пропаганда и общество в войну

  • Сфера искусства в Третьем рейхе

  • Нацистские идеологические претензии в сфере искусства

  • Архитектура и ее значение в процессе национальной мобилизации в Третьем рейхе

  • Изобразительное искусство и его место в культурной политике нацистов

  • Место музыки в нацистской мобилизации общества

  • Художественная литература и ее место в нацистской культурной политике

  • Театр и кино

  • Обыденная жизнь: реакции общественного мнения при нацистах

  • Повседневная жизнь и общественное мнение в Германии до войны

  • Праздники и их роль в общественной мобилизации

  • Немецкая обыденная жизнь и общественное мнение в войну

  • Бомбовая война

  • Германия накануне поражения

  • Сопротивление

  • Коммунисты в Сопротивлении

  • Консервативное Сопротивление и немецкое общество

  • Эпилог

  • Список сокращений

Views 92
Rating
Added 17.02.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books