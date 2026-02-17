Во втором томе своего исследования — «Реальность диктатуры» — Олег Пленков переходит от идеологических основ к детальному анализу практического функционирования нацистского режима. Автор исследует, как «проект», описанный в первом томе, воплощался в повседневной жизни, управлении и экономике Германии. В центре внимания оказывается структура власти, которую Пленков характеризует не как монолитную систему, а как «поликратию» — хаотичное соперничество различных ведомств и партийных структур, объединенных лишь фигурой фюрера.

В книге подробно рассматривается социальная реальность Третьего рейха: положение рабочих, крестьянства и среднего класса в условиях подготовки к войне. Пленков анализирует методы, которыми нацисты добивались лояльности населения, — от системы социальных льгот и организации досуга до прямого террора и подавления инакомыслия. Особое внимание уделяется функционированию репрессивного аппарата (СС и Гестапо) и тому, как страх сосуществовал с искренним энтузиазмом значительной части немецкого общества, верившей в «немецкое экономическое чудо».

Труд развенчивает многие мифы об эффективности нацистского управления, обнажая коррупцию, бюрократическую неразбериху и внутренние конфликты в верхушке Рейха. Пленков показывает, что «реальность диктатуры» была далека от идеального порядка, а ее временная стабильность держалась на постоянной экспансии и перераспределении ресурсов захваченных территорий. Книга дает глубокое понимание того, как тоталитарная система выживала изнутри и к каким катастрофическим последствиям приводил ее внутренний динамизм.

Олег Пленков - Государство и общество в Третьем рейхе - 2 - Реальность диктатуры

Издательство — Владимир Даль — 671 с.

Санкт-Петербург — 2017 г.

ISBN 978-5-93615-141-5

