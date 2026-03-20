Плешко - Что нам полезно знать
А. И. Плешко – Что нам полезно знать – А убедившись будем соблюдать
Учение Иисуса Христа о пожертвованиях; указывающее на величайшее вознаграждение жертводателям. – Winnipeg, Manitoba, Canada: National Publishing Limited, 1961. – 340 с.
А. И. Плешко – Что нам полезно знать – Содержание
Предисловие
ГЛАВА 1. ДАРЫ ВОСТОЧНЫХ МУДРЕЦОВ. Ев. Матф. 2:1-15 - ГЛАВА 2. ПРИЗВАНИЕ АПОСТОЛОВ И ИХ САМОПОЖЕРТВОВАНИЕ - ГЛАВА 3. ОБЯЗАННОСТЬ ДОЛЖНИКОВ - ГЛАВА 4. ИЗБИРАЙ! НАГРАДА ОТ БОГА?, ИЛИ ПОХВАЛА ОТ ЛЮДЕЙ?, ЗА МИЛОСТЫНЮ. - ГЛАВА 5. САМОЕ БЕЗОПАСНОЕ МЕСТО СБЕРЕЖЕНИЯ СОКРОВИЩ. - ГЛАВА 6. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ДЛЯ ОБЩЕСТВ. - ГЛАВА 7. ЗАБОТЫ О СЕЙ ЗЕМНОЙ ЖИЗНИ. - ГЛАВА 8. НАРОД НЕ ДОЦЕНИЛ СДЕЛАННОЕ ДОБРО ХРИСТОМ. - ГЛАВА 9. ДОМАШНЯЯ И ВСЕМИРНЯЯ МИССИЙНЯЯ РАБОТА. - ГЛАВА 10. СКРЫТАЯ ОПАСНОСТЬ В ЖИТЕЙСКИХ ЗАБОТАХ. - ГЛАВА 11. МАЛО, НО ВСЕ ПОЖЕРТВОВАННОЕ МНОГО ДЕЛАЕТ. - ГЛАВА 12. ВРЕМЕННОЕ ИЛИ ВЕЧНОЕ? - ГЛАВА 13. РАСПОЗНАНИЕ СОУЧАСТИЯ В ПОЖЕРТВОВАНИИ - ГЛАВА 14. МИЛОСЕРДИЕ БОГА — ЖЕСТОКОСТЬ ЧЕЛОВЕКА - ГЛАВА 15. ХОРОШИЙ СОВЕТ ХРИСТА, ОПЕЧАЛИЛ ЮНОШУ. - ГЛАВА 16. I. часть. О РАБОТНИКАХ В ВИНОГРАДНИКЕ. - ГЛАВА 17. ПОЖЕРТВОВАНИЕ ОСЛИЦЫ. - ГЛАВА 18. СУДЬБА БЕСПЛОДНОЙ СМОКОВНИЦЫ. - ГЛАВА 19. О ЗЛЫХ ВИНОГРАДАРЯХ. - ГЛАВА 20. ХРИСТОС СПРОШЕН О ПЛАТЕ ПОДАТИ. - ГЛАВА 21. НОВОЗАВЕТНЕЕ УЧЕНИЕ О ДЕСЯТИНЕ. - ГЛАВА 22. О ТАЛАНТАХ. - ГЛАВА 23. II часть. О НАНЯТЫХ РАБОТНИКАХ В ВИНОГРАДНИК. - ГЛАВА 24. ПОЖЕРТВОВАНИЯ ЖЕНЩИН ТРЕВОЖАТ ДРУГИХ. - ГЛАВА 25. УСЛУГА УБРАННОЙ КОМНАТЫ. - ГЛАВА 26. ЗЛОУМЫШЛЕННОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ - ГЛАВА 27. ПОЖЕРТВОВАЛ СВОЙ ГРОБ. - ГЛАВА 28. ПРИГОТОВЛЕННОЕ, НО НЕСОСТОЯВШЕЕСЯ ПОЖЕРТВОВАНИЕ. - ГЛАВА 29. ПОЖЕРТВОВАНИЕ ДЛЯ ЗАТЕМНЕНИЯ ПРАВДЫ. - ГЛАВА 30. ПОЖЕРТВОВАНИЯ САМИХ СЕБЯ - ГЛАВА 31. ГОСТЕПРИИМСТВО. - ГЛАВА 32. УСЛУГА РАЗСЛАБЛЕННОМУ. - ГЛАВА 33. ИСЦЕЛЕНИЕ — ЛЕЧЕНИЕ. - ГЛАВА 34. НЕРАЗУМНОЕ ОБЕЩАНИЕ ЦАРЯ ИРОДА, НА ТЕМУ ПОЖЕРТВОВАНИЯ. - 1 ЛАВА 35. НАГРАДА ОТ БОГА ЗА ЧАШУ ВОДЫ. - ГЛАВА 36. МАЛЕНЬКОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ. - ГЛАВА 37. СОВЕТЫ ДОСТОЙНЫЕ ВНИМАНИЯ. - ГЛАВА 38. ОСОБОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ״ТЕБЕ ДАМ”. - ГЛАВА 39. СЛУЖЕНИЕ ЖЕНЩИН СВОИМ ИМЕНИЕМ. - ГЛАВА 40. ХАРАКТЕРИСТИКА. - ГЛАВА 41. БОГАТСТВО БЕЗПОЛЕЗНО ДЛЯ ДУШИ. - ГЛАВА 42. НЕРАЗУМНОЕ РАСТОЧЕНИЕ БОГАТСТВА. - ГЛАВА 43. ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ ХРИСТА О МУДРОМ УПРАВЛЕНИИ ТЕМ, ЧТО ДАНО НАМ БОГОМ. - ГЛАВА 44. НЕИСПРАВИМАЯ ОШИБКА БОГАЧА. - ГЛАВА 45. СЕРДЕЧНАЯ ГОТОВНОСТЬ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЯ. - ГЛАВА 46. БУДУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ И МУДРЫХ И НЕМУДРЫХ УПРАВИТЕЛЕЙ ЕГО ИМЕНИЕМ. - ГЛАВА 47. ВОЗВАНИЕ. - ГЛАВА 48. ПРОЯВЛЕНИЯ ДУХА СВЯТОГО СО ДНЯ СОШЕСТВИЯ НА АПОСТОЛОВ, ДО НЫНЕ.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ. ВЛИЯНИЯ ДУХА СВЯТОГО ПО ДЕЛУ ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЫ ДЛЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ.
ГЛАВА 49. НЕКОТОРЫЕ И ВАЖНЕЙШИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ИЗ ОБЕЩАНИЙ ОТЦА НЕБЕСНОГО. - ГЛАВА 50. БОГ СЫН — ИИСУС ХРИСТОС. ЕГО ОБЕЩАНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ САМОПОЖЕРТВОВАНИЯ.
ПРИЛОЖЕНИЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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