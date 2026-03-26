Add to Favorites Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience Иван Плетт - Библейское учение о Церкви и служение в ней Издательство «Христианин» МСЦ ЕХБ 2000 г. - 128 с. Иван Плетт - Библейское учение о Церкви и служение в ней - Содержание Глава 1. ЧТО ТАКОЕ ЦЕРКОВЬ? Значение слова - Христос о Церкви - Церковь Христа - Местная церковь - Христос и Церковь в прообразах - Царство Божье. Глава 2. ДУХОВНАЯ ПРИРОДА ИСТИННОЙ ЦЕРКВИ Новое творение - Обособленность Церкви - Отношение Церкви к заблуждениям Глава 3. ЕДИНСТВО ЦЕРКВИ Происхождение и суть единства - Единство в местной церкви - Объединение местных церквей Глава 4. СОЗИДАНИЕ ЦЕРКВИ Фундамент Церкви - Кто строит Церковь? - Присоединение к Церкви Глава 5. ПРИЗВАНИЕ ЦЕРКВИ Церковь открывает миру Христа - Церковь возвещает воскресение Христа - Церковь распространяет благоухание - Церковь прославляет Бога - Церковь утверждает истину - Церковь служит Христу - Церковь призывает грешников к спасению - Церковь содействует совершенствованию святых - К чему церковь не призвана Глава 6. СЛУЖЕНИЕ В ЦЕРКВИ Участие в служении каждого члена церкви - Смысл и направленность служения - Нездоровые отклонения в служении - Принципы служения - Виды служения Глава 7. ОБЩЕНИЕ ЦЕРКВИ Общение с Богом и друг с другом - Общие собрания - Молитвенные собрания - Разбор Священного Писания - Призывные собрания - Членские собрания Глава 8. ОСОБЫЕ ВИДЫ СЛУЖЕНИЯ ЦЕРКВИ Крещение - Вечеря Господня - Видимое выражение внутреннего состояния - Молитва над больными - Благословение детей - Бракосочетание - Погребение Глава 9. СЛУЖИТЕЛИ В ЦЕРКВИ Нужда в служителях - Избрание и рукоположение - Духовные качества и способности служителя - Разное наименование служителей Глава 10.ДИСЦИПЛИНА В ЦЕРКВИ Порядок в церкви и воспитание членов - Как поддерживать дисциплину? - Духовная атмосфера в церкви - Причина возникновения проблем - Меры воздействия на согрешающих - Меры наказания - Отлучение кающегося - Восстановление наказанного Глава 11.СЛАВНАЯ БУДУЩНОСТЬ ЦЕРКВИ Восхищение Церкви - Участь Церкви в вечности Views 36 Rating — Added 26.03.2026 Author AlexDigger