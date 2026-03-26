Плетт - Библейское учение о Церкви и служение в ней

Плетт - Библейское учение о Церкви и служение в ней
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Иван Плетт - Библейское учение о Церкви и служение в ней

Издательство «Христианин» МСЦ ЕХБ 2000 г. - 128 с.

Иван Плетт - Библейское учение о Церкви и служение в ней - Содержание

Глава 1. ЧТО ТАКОЕ ЦЕРКОВЬ?

  • Значение слова - Христос о Церкви - Церковь Христа - Местная церковь - Христос и Церковь в прообразах - Царство Божье.

Глава 2. ДУХОВНАЯ ПРИРОДА ИСТИННОЙ ЦЕРКВИ

  • Новое творение - Обособленность Церкви - Отношение Церкви к заблуждениям

Глава 3. ЕДИНСТВО ЦЕРКВИ

  • Происхождение и суть единства - Единство в местной церкви - Объединение местных церквей

Глава 4. СОЗИДАНИЕ ЦЕРКВИ

  • Фундамент Церкви - Кто строит Церковь? - Присоединение к Церкви

Глава 5. ПРИЗВАНИЕ ЦЕРКВИ

  • Церковь открывает миру Христа - Церковь возвещает воскресение Христа - Церковь распространяет благоухание - Церковь прославляет Бога - Церковь утверждает истину - Церковь служит Христу - Церковь призывает грешников к спасению - Церковь содействует совершенствованию святых - К чему церковь не призвана

Глава 6. СЛУЖЕНИЕ В ЦЕРКВИ

  • Участие в служении каждого члена церкви - Смысл и направленность служения - Нездоровые отклонения в служении - Принципы служения - Виды служения

Глава 7. ОБЩЕНИЕ ЦЕРКВИ

  • Общение с Богом и друг с другом - Общие собрания - Молитвенные собрания - Разбор Священного Писания - Призывные собрания - Членские собрания

Глава 8. ОСОБЫЕ ВИДЫ СЛУЖЕНИЯ ЦЕРКВИ

  • Крещение - Вечеря Господня - Видимое выражение внутреннего состояния - Молитва над больными - Благословение детей - Бракосочетание - Погребение

Глава 9. СЛУЖИТЕЛИ В ЦЕРКВИ

  • Нужда в служителях - Избрание и рукоположение - Духовные качества и способности служителя - Разное наименование служителей

Глава 10.ДИСЦИПЛИНА В ЦЕРКВИ

  • Порядок в церкви и воспитание членов - Как поддерживать дисциплину? - Духовная атмосфера в церкви - Причина возникновения проблем - Меры воздействия на согрешающих - Меры наказания - Отлучение кающегося - Восстановление наказанного

Глава 11.СЛАВНАЯ БУДУЩНОСТЬ ЦЕРКВИ

  • Восхищение Церкви - Участь Церкви в вечности

