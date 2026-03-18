Плетт - Экзегетика

Плетт - Экзегетика
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology, Educational

Книга И. П. Плетта «Экзегетика: толкование Первого соборного послания апостола Петра» представляет собой учебное пособие, посвящённое подробному разбору одного из посланий Нового Завета. Автор рассматривает текст послания в его историческом и богословском контексте, раскрывая основные темы и идеи апостольского наставления.

В пособии анализируются вопросы христианской веры, духовной стойкости в испытаниях, святой жизни и надежды на спасение. Особое внимание уделяется принципам толкования библейского текста и практическому применению учения апостола Петра в жизни верующих.

Издание предназначено для студентов библейских курсов, преподавателей и всех, кто стремится глубже понять Священное Писание и освоить основы библейской экзегетики.

И. П. Плетт - Экзегетика - Толкование Первого соборного послания апостола Петра - Пособие для библейских курсов

Издательство «Христианин» МСЦ ЕХБ, 2008. – 50 с.

И. П. Плетт - Экзегетика - Толкование Первого соборного послания апостола Петра – Содержание

  • ВВЕДЕНИЕ

  • ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОСЛАНИИ

  • АВТОР. ПОЛУЧАТЕЛИ. ПРИВЕТСТВИЕ (1, 1-2)

  • РАДОСТЬ О ХРИСТЕ И СПАСЕНИИ (1, 3-12)

  • ПРИЗЫВ К СВЯТОЙ ЖИЗНИ (1, 13-25)

  • ХРИСТОС И ЕГО НАРОД (2,1 -3,7)

  • ПУТЬ СТРАДАНИЙ ВЕДЕТ К БОГУ (3,8-4,6)

  • БОГ САМ ЗАНИМАЕТСЯ СВОИМ НАРОДОМ (4,7-5,11)

  • ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОСЛАНИЯ (5, 12-14)

Views 72
Added 18.03.2026
Author brat lexmak
Comments (1 comment)

Z
zalservik 3 weeks ago
Благодарю.

