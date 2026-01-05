Плетт Людмила - Пробуждение начинается с меня - Путем исканий

Плетт (дев. Пименова) Людмила Михайловна родилась 30 марта 1949 года в СССР, в городе Фрунзе. Росла и воспитывалась в христианской семье. После окончания в 1972 году Владивостокского медицинского института проработала десять лет врачом-терапевтом в различных местах бывшего Советского Союза.

В 1983 году вместе с мужем выехала в Германию, где впервые услышала проповеди евангелиста из Южной Африки Эрло Штегена. В начале 1987 года после первого посещения миссионерской станции Квасизабанту перенесла глубокий внутренний кризис и полный духовный переворот, после чего решила всецело посвятить себя тому служению, к которому удивительным образом была призвана Господом уже в пятнадцать лет. С тех пор со страниц своих книг несёт всем людям и, прежде всего бывшим соотечественникам, то древнее и вечно новое живое Евангелие, которое призывает проснуться от духовного сна, очистить и привести в порядок свою жизнь и приготовить себя к встрече с Создателем в вечности. Вняв зову Божьему, с 1989 года совершает ещё и служение душепопечителя среди русско- и немецкоговорящего народов в разных странах мира, став врачом для многих сотен и тысяч душ, ищущих помощи в их духовных, семейных и житейских проблемах. Особое внимание уделяет работе с оккультно-обременёнными людьми и христианами, запутавшимися в сетях лжеучений, сект и культов. Являясь основателем и руководителем международной независимой межконфессиональной христианской миссии «Живые воды», совершает миссионерские поездки во многие страны мира, проводя душепопечительские беседы на животрепещущие темы духовной жизни, как с отдельными людьми, так и на богослужениях в различных церквах и общинах, независимо от их деноминации. Ввиду специфики своего служения не отдаёт предпочтения ни одной христианской конфессии, легко и свободно общаясь со всеми и видя во всех прежде всего души, за которые умер Христос. За долгие годы душепопечительства пришла к выводу, что всех верующих следует разделять лишь на две категории: тех, которые являются детьми Божьими, и тех, которые только называются ими, проводя жизнь, не соответствующую Священному Писанию; причём как тех, так и других можно встретить в любой церкви и любой деноминации. На пути следования за Господом самыми важными критериями духовности считает способность прощать своих врагов, близкие личные отношения человека с его Небесным Отцом и верность в служении Ему на том месте, куда Он каждого из нас поставил, каким бы незначительным оно ни казалось. Людмила Плетт - Трилогия о пробуждении в Африке

Людмила Плетт - Пробуждение начинается с меня

Эта книга, впервые увидевшая свет в декабре 1989 года, представляет собой личный рассказ евангелиста и миссионера из Южной Африки Эрло Штегена, через которого в 1966 году произошло духовное пробуждение среди жестокого и воинствующего племени зулу, являвшегося тогда самым большим и наиболее цивилизованным племенем среди чернокожего населения этой страны.

В основу её положены 28 магнитофонных записей проповедей этого служителя, сделанных во время богослужений, проходивших с 1970 по 1987 годы на миссионерской станции Квасизабанту в ЮАР и во время его миссионерских поездок по различным городам Германии.

Одной из причин, побуждавшей потом тысячи и миллионы людей при чтении этой книги пересматривать своё хождение пред Господом, плача о своих грехах, было то, что при её написании Людмила Плетт использовала только те аудиозаписи (переводя их на русский язык), которые касались и сокрушали её собственное сердце, совершая в нём глубокие перемены, следствием чего стало её личное духовное пробуждение. Со временем данное произведение было переведено на голландский, польский, эстонский и латышский языки.

Людмила Плетт - Время начаться суду с дома Божьего

Эта книга, вышедшая из печати в 1992 году, является непосредственным продолжением первой части трилогии - «Пробуждение начинается с меня» и точно также, как и она, составлена на основе записанных на аудиокассеты проповедей, личных свидетельств и рассказов миссионера из Южной Африки Эрло Штегена.

Сама Людмила Плетт впервые посетила миссионерскую станцию Квасизабанту спустя двадцать лет после начала этого духовного пробуждения, то есть в 1986 году, поэтому не могла быть свидетелем тех событий, которые нашли отражение на страницах её произведения.

Подбирая аудиозаписи, она старалась использовать для книги именно те из них, которые отражали «наболевшие» вопросы, духовные искания и проблемы читателей первой части трилогии.

Людмила Плетт - Глас вопиющего в пустыне

Данная книга, изданная в 1994 году, является продолжением двух предыдущих – «Пробуждение начинается с меня» и «Время начаться суду с дома Божьего».

Отвечая на многочисленные просьбы читателей автор-составитель подобрала аудиокассеты Эрло Штегена таким образом, чтобы многие из тех, кто не нашёл ответа на интересующие его духовные вопросы в первых двух книгах, получили его в этой заключительной части трилогии о пробуждении.

Подобными животрепещущими вопросами были, к примеру, такие темы, как: истинное покаяние, признаки последнего времени и толкование книги «Откровение Иоанна Богослова».

Людмила Плетт - Путем исканий

Захватывающая своей необычностью автобиографическая повесть Людмилы Плетт, написанная спустя девять лет после выхода в свет трилогии о пробуждении, побуждает читателя пересмотреть свой жизненный путь и вместе с писательницей ступить на узкую тропу следования за Господом всем сердцем именно так, «как сказано в Писании» (Ин. 7:38).

Прервав данным произведением своё затянувшееся молчание, автор открывает удивительные горизонты веры и послушания Небесному Отцу, делясь драгоценными духовными сокровищами и передавая свой личный опыт искания Бога и Его воли.

На этом пути неизбежны взлёты и падения, победы и поражения, провалы и успехи, которые в конце концов увенчиваются ни с чем не сравнимым богатством познания Господа и служения Ему в соответствии с Его планом и намерениями.

Впервые в интернете второе, дополненное и исправленное издание книги в формате PDF

Книги Людмилы Плетт о пробуждении в Африке, участником которого она была.

Модуль Цитата из Библии BibleQuote по книгам о пробуждении.