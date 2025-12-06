Плетт, Людмила - Имеющие вид благочестия

Жизнь и проводимое христианство многих верующих людей напоминает сейчас одну реальную историю с рыбаком, сидевшим в своей лодке с закинутой в воду удочкой и ловившим рыбу, которая в тот день не клевала. Река медленно несла свои воды, так что лодку слегка покачивало, навевая на рыбака сон. Так незаметно для себя он уснул с удочкой в руках, в то время как его медленно сносило по течению туда, где был водопад, который не представлял бы из себя никакой опасности, если бы рыбак бодрствовал и начал сильнее грести, чтобы отплыть в другую сторону. А так как, сидя в лодке, он крепко спал, его разбудил лишь громкий шум падающей воды. Проснувшись и увидев, с какой быстротой его лодка приближается к водопаду, он в ужасе начал усиленно работать вёслами, однако было уже слишком поздно. При приближении к обрыву течение стало настолько сильным и быстрым, что ему не удалось из него выбраться, и увлечённый бурлящим потоком он вместе с лодкой рухнул с крутизны, оборвавшей его жизнь.

Эта действительная жизненная история может стать для нас, современных христиан, наглядным и поучительным уроком. Ведь и мы с вами живём теперь в такое время, когда всё ещё пока выглядит сравнительно неплохо. И как рассказывается об этом в притче о десяти девах, мы тоже духовно уснули, находя различные причины для оправдания своего беспечного состояния. Одни думают, что они ещё очень молоды, поэтому имеют полное право пожить в своё удовольствие, как им хочется. Другие считают, что они здоровы и крепки, и это даёт им возможность насладиться жизнью, взяв от неё всё, что она может предложить. Третьи успокаивают себя тем, что финансово хорошо обеспечены, поэтому, даже если что-то случиться, они ни в чём не будут нуждаться. Четвёртые убеждены, что, являясь христианами во втором и третьем поколении, обязательно попадут в число тех, кто будет причислен к числу Невесты Христовой и восхищён от земли. Однако все эти упования могут однажды внезапно исчезнуть, потому что наступит день Господень, — тот самый, о котором в Слове Божьем сказано: «Близок великий день Господа, близок и очень поспешает: уже слышен голос дня Господня. Горько возопиет тогда и самый храбрый! День гнева — день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы, день трубы и бранного крика против укреплённых городов и высоких башен. И Я стесню людей, и они будут ходить, как слепые, потому что они согрешили против Господа, и разметана будет кровь их, как прах, и плоть их - как помёт. Ни серебро их, ни золото их не может спасти их в день гнева Господа, и огнём ревности Его пожрана будет вся эта земля, ибо истребление, и притом внезапное, совершит Он над всеми жителями земли» (Соф. 1:14-16,18).

Чем ближе второе пришествие на землю Иисуса Христа, тем более обострённой и ожесточённой становится борьба сатаны за души людей. Было время, когда он прилагал много усилий для того, чтобы уничтожить церковь физически, утопив её в крови, но потерпел в этом поражение, потому что чем безжалостнее уничтожался народ Божий, тем больше он умножался, подтверждая истинность слов Тертуллиана: «Кровь мучеников - семя церкви». Тогда дьявол избрал другой путь, наводя на христиан духовный сон, и надо сказать, что в этом особенно преуспел. Но самое удивительное, что главным орудием для достижения этой своей цели он избрал не что-то другое, а кафедры христианских церквей, с которых непрестанно звучат успокаивающие, убаюкивающие и обнадёживающие проповеди, приводящие слушателей к духовному усыплению.

Плетт, Людмила - Имеющие вид благочестия

Schwabisch Gmund: Издательство Миссия «Живые воды», 2019. - 372 с.

(Серия «Душепопечительство». Книга шестая.)

ISBN 978-3-935308-34-2

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